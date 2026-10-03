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Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии

Китай и Индия, население которых в совокупности превышает 2,8 миллиарда человек, являются не только крупнейшими экономиками мира, но и ключевыми участниками системы безопасности в Азии.

Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии / © World Visualized

В настоящее время Китай располагает крупнейшими в мире вооруженными силами по численности действующего личного состава — более двух миллионов военнослужащих. Для сравнения, численность действующей армии Индии составляет около 1,45 миллиона человек.

Однако аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) отмечают, что сама по себе численность военнослужащих дает лишь часть картины. Китай все больше делает ставку на модернизацию, перестраивая свои вооруженные силы с акцентом на мобильность, совместные операции различных видов войск и передовые технологии, а не на простое увеличение численности личного состава.

Одним из наиболее заметных различий между двумя странами остается военно-воздушная мощь. Китай располагает более чем 6000 самолетов и вертолетов, что обеспечивает ему значительное преимущество перед Индией, чьи военно-воздушные силы насчитывают чуть менее 4000 летательных аппаратов. Разрыв увеличивается по мере того, как Пекин активно инвестирует в истребители пятого поколения, такие как J-20, дальние бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.

В то же время Индия немного превосходит Китай по количеству танков и бронированных боевых машин. Это отражает ее стратегический акцент на защите протяженных сухопутных границ, особенно вдоль спорной Линии фактического контроля (условная демаркационная граница, которая разделяет территории, контролируемые Китаем и Индией). После кровопролитных столкновений в 2020 году обе страны усилили размещение войск, инфраструктуру и переброску тяжелой техники в высокогорные районы, что подчеркивает сохраняющееся влияние нерешенных территориальных споров на военное планирование.

Китай, в свою очередь, сохраняет явное преимущество в артиллерии и военно-морских силах. Располагая более чем 7000 артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня большой дальности, Пекин создал значительный огневой потенциал, рассчитанный в том числе на сценарии стремительного наращивания интенсивности боевых действий.

На море военно-морские силы Китая стали крупнейшими в мире по количеству кораблей — их численность превышает 370 единиц. В состав флота входят авианосцы, современные эсминцы и постоянно растущий подводный флот, что позволяет Китаю проецировать военную мощь далеко за пределы собственного побережья.

Военно-морские силы Индии, хотя и уступают китайским по масштабам, играют стратегически важную роль. Расположенный вдоль важнейших международных морских торговых путей индийский флот выступает одним из ключевых факторов стабильности в Индийском океане, через который ежегодно проходит значительная доля мировой торговли и поставок энергоресурсов.

Эти сопоставления военного потенциала происходят на фоне более масштабных изменений в приоритетах мировой оборонной политики. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай и Индия входят в число крупнейших стран по военным расходам. При этом все большая доля их оборонных бюджетов направляется на развитие ракетных вооружений, кибервозможностей, космических систем и технологий искусственного интеллекта, а не на традиционное наращивание численности вооруженных сил.

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