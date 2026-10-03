Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
Рейтинг: +35
Посты: 25
3

Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии

Китай и Индия, население которых в совокупности превышает 2,8 миллиарда человек, являются не только крупнейшими экономиками мира, но и ключевыми участниками системы безопасности в Азии.

Сообщество
# Индия
# инфографика
# Китай
# оружие
# статистика
Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии / © World Visualized
Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии / © World Visualized

В настоящее время Китай располагает крупнейшими в мире вооруженными силами по численности действующего личного состава — более двух миллионов военнослужащих. Для сравнения, численность действующей армии Индии составляет около 1,45 миллиона человек.

Однако аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) отмечают, что сама по себе численность военнослужащих дает лишь часть картины. Китай все больше делает ставку на модернизацию, перестраивая свои вооруженные силы с акцентом на мобильность, совместные операции различных видов войск и передовые технологии, а не на простое увеличение численности личного состава.

Одним из наиболее заметных различий между двумя странами остается военно-воздушная мощь. Китай располагает более чем 6000 самолетов и вертолетов, что обеспечивает ему значительное преимущество перед Индией, чьи военно-воздушные силы насчитывают чуть менее 4000 летательных аппаратов. Разрыв увеличивается по мере того, как Пекин активно инвестирует в истребители пятого поколения, такие как J-20, дальние бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.

В то же время Индия немного превосходит Китай по количеству танков и бронированных боевых машин. Это отражает ее стратегический акцент на защите протяженных сухопутных границ, особенно вдоль спорной Линии фактического контроля (условная демаркационная граница, которая разделяет территории, контролируемые Китаем и Индией). После кровопролитных столкновений в 2020 году обе страны усилили размещение войск, инфраструктуру и переброску тяжелой техники в высокогорные районы, что подчеркивает сохраняющееся влияние нерешенных территориальных споров на военное планирование.

Китай, в свою очередь, сохраняет явное преимущество в артиллерии и военно-морских силах. Располагая более чем 7000 артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня большой дальности, Пекин создал значительный огневой потенциал, рассчитанный в том числе на сценарии стремительного наращивания интенсивности боевых действий.

На море военно-морские силы Китая стали крупнейшими в мире по количеству кораблей — их численность превышает 370 единиц. В состав флота входят авианосцы, современные эсминцы и постоянно растущий подводный флот, что позволяет Китаю проецировать военную мощь далеко за пределы собственного побережья.

Военно-морские силы Индии, хотя и уступают китайским по масштабам, играют стратегически важную роль. Расположенный вдоль важнейших международных морских торговых путей индийский флот выступает одним из ключевых факторов стабильности в Индийском океане, через который ежегодно проходит значительная доля мировой торговли и поставок энергоресурсов.

Эти сопоставления военного потенциала происходят на фоне более масштабных изменений в приоритетах мировой оборонной политики. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай и Индия входят в число крупнейших стран по военным расходам. При этом все большая доля их оборонных бюджетов направляется на развитие ракетных вооружений, кибервозможностей, космических систем и технологий искусственного интеллекта, а не на традиционное наращивание численности вооруженных сил.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Индия
# инфографика
# Китай
# оружие
# статистика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Проект
03 Окт
Бесплатно
Ярмарка космических профессий — 2026
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Кто разбил половцев? Древняя Русь и степная угроза
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Случайные открытия в медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
1200
Как искать кротовые норы?
Medio Modo
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Академия Художеств. Главная художественная школа России
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Квартирный вопрос в дореволюционной России
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Под полами древних скандинавских домов нашли человеческие кости со следами насилия

    2 октября, 13:18

  2. Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

    2 октября, 12:43

  3. Отказ от сладкого при приеме антибиотиков защитил кишечник

    2 октября, 12:26

  4. Длительные космические полеты повысили риск переломов бедра у астронавтов

    2 октября, 11:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
8 минут назад
Налоги это неизбежное законное воровство под угрозой законного насилия для оплаты популистских "бесплатных" услуг и товаров для легитимности

Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем налоговых поступлений

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Сороконожки, пауки едят мух, "тараканов" и тех и других убивать нельзя да и вообще своя экосистема в ВАШЕМ! доме по сути вы там лишний.

С точки зрения науки: почему нельзя убивать пауков?

Ильгиз Искандаров
3 часа назад
Хм

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Айдар Висимо
8 часов назад
Оливер, спасибо за развернутый комментарий.

С точки зрения науки: почему нельзя убивать пауков?

Aitneics Secniv
10 часов назад
Не знаю, мне кажется , отношение к низкому голосу зависит не только от того, что он низкий, но и от того, спокойный он или нет, агрессивный или

Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

Оливер Хевисайд
11 часов назад
Я с детства приучаю своих детей не обижать пауков. Но это скорее исключение потому что я сам с 10 лет примерно увлекся арахнологией, и даже выводил

С точки зрения науки: почему нельзя убивать пауков?

Jaques Bordoque
11 часов назад
Sam, если вбить в поисковик такое общепринятое понятие как "врожденный частотный код", то находится буквально ничего. Каждый может попробовать.

Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

Роман Григорьевич Иферов...
12 часов назад
Небось сами и взорвали, чтобы получить оправдание для операции.

ЦРУ восстановило легендарный вертолет, доставивший группу JAWBREAKER в Афганистан

Алексей Быков
12 часов назад
Ура, уже скоро будут электрические рабы! Неужели дождёмся!

Гуманоид Figure выполнил бытовые задачи в 30 незнакомых домах

Sam Dowson
13 часов назад
Александр, ну то есть протоны в космосе не проходят обшивку космических кораблей и не вредят организму. Ок, так и запишем: не пробивают, не вредят...

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
13 часов назад
"Вашей нейросети стоит нормально прочитать работу. Информирую: в Figure 4 уже для этих тестов (а не гнездовых) снова нет разницы у излеченных мышей..."

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
13 часов назад
Александр, "напоминаю: причины болезни Альцгеймера науке неизвестны" - говорите от себя, а не от всей науки. Вам неизвестны. "у мышей после лечения

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Александр Березин
15 часов назад
Sam, "Говорить о полном излечении мышей категорически нельзя. В статье речь идет об улучшении симптомов и функциональных показателей, но не об

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
16 часов назад
Александр, манипуляции применительно к данным комментариям - это быть далеко не экспертом в этой области, но всем вокруг раздавать "люлей", словно

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
16 часов назад
"считать этот тезис доказанным по-прежнему сложно." Данное явление называется врожденный частотный код. У почти всех животных и человека в

Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

Александр Березин
16 часов назад
Sam, какая манипуляция если количество греев на мозг там различается в _несколько десятков раз_? Манипуляция -- это когда вы пишете, что не было

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Валерий Муравицкий
16 часов назад
Чёрная дыра это вход в червоточину, а белая дыра выход из неё

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Дмитрий Караваев
17 часов назад
Андрей, вы много пропустили, в основном упустили и ракеты вам не помогут.

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Sam Dowson
18 часов назад
Александр, вот это и называется манипуляцией. "Это другое". С некоторых пор всеохватывающий ответ на любую тему по любому вопросу.

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

ArtemITuser .
19 часов назад
Короче, как всегда никакой конкретики, а "они что-то делают". Тупо уход от ответа. И вообще, ни вопрос, ни тем более ответ, ни сама тема топика не

Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

Самые обсуждаемые