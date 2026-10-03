Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Авторы работы в Sustainable Development оценили, как численность населения и потребление на человека связаны с нагрузкой на природу. Сценарий сокращения до четырех миллиардов или менее к 2200 году представлен как один из путей к устойчивости. Это исследовательский расчет, а не демографический прогноз ООН.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018) / © Marvel Studios

Сколько людей может жить на Земле при приемлемой нагрузке на природные системы? У этого вопроса нет единственного ответа без уточнения образа жизни, технологий и распределения потребления. Авторы исследования в журнале Sustainable Development рассмотрели один из возможных долгосрочных сценариев: постепенное сокращение мирового населения примерно до четырех миллиардов или менее к 2200 году одновременно со снижением воздействия в расчете на человека.

Марк Киган и его соавторы сопоставили исторические ряды за 1970–2020 годы по восьми показателям, связанным с экологической нагрузкой. Среди них — выбросы углекислого газа, использование энергии и воды, производство пластика, потребление материалов и показатели состояния живой природы. Затем исследователи рассмотрели, как результаты меняются при разных демографических траекториях.

«Ценность этих цифр в меньшей степени в их точности, чем в направлении, которое они показывают».



Авторы исследования в Sustainable Development, перевод с английского.

Основная логика модели проста: общее воздействие зависит и от числа людей, и от средней нагрузки, создаваемой каждым из них. Но простота записи не делает одинаковыми реальные способы сократить воздействие. Переход на другую энергетику, уменьшение потерь ресурсов и изменение потребления действуют иначе и с другими сроками, чем демографические изменения. Авторы рассматривают эти факторы совместно, а не предлагают заменить экологическую политику одной цифрой населения.

Особенно важно отличать такой сценарий от наиболее вероятной траектории. В World Population Prospects 2024 ООН исходная оценка составляет около 8,2 миллиарда человек в 2024 году. Средняя траектория предполагает рост примерно до 10,3 миллиарда в середине 2080-х, а затем небольшое снижение — приблизительно до 10,2 миллиарда к 2100-му. Это другой расчет с другой задачей: описать возможное развитие населения, а не выбрать экологическую цель на 2200 год.

Дальние горизонты особенно чувствительны к предположениям о рождаемости и продолжительности жизни. Небольшая разница в числе детей на женщину, сохраняющаяся несколько поколений, постепенно дает большой разрыв в итоговом населении. Поэтому точность числа «четыре миллиарда» не стоит воспринимать как точность инженерного предела. Оно зависит от выбранной траектории, а экологический результат — еще и от будущего потребления и технологий.

Среднее воздействие на человека тоже скрывает сильные различия. Одинаковое сокращение населения в двух условных обществах с разным уровнем потребления не обязано давать одинаковое уменьшение выбросов или расхода материалов. Изменение энергетики может снизить один показатель, почти не затронув другой. Поэтому единственная глобальная цель по численности сама по себе не описывает ни распределение ответственности, ни необходимые действия в отдельных отраслях.

У демографического обсуждения есть и вопрос личного выбора. В докладе Фонда ООН в области народонаселения за 2025 год акцент сделан на возможности людей создавать семьи, которых они хотят. Исследование UNFPA и YouGov в 14 странах выявило препятствия для реализации репродуктивных намерений. Среди обсуждаемых факторов — финансовая неуверенность, доступность жилья и медицинской помощи, распределение заботы и опасения за будущее.

Такой подход требует обсуждать доступ к образованию и добровольному планированию семьи вместе с условиями, в которых люди принимают решения. Низкая рождаемость, вызванная невозможностью позволить себе желанного ребенка, и свободный выбор небольшой семьи — разные социальные ситуации. Внешне демографические показатели могут быть похожи, но качество жизни и возможности людей в них различаются. Экологический расчет этого различия не отменяет.

Работа Кигана и коллег полезна как попытка рассмотреть население и потребление в одной модели. Она ставит проверяемые вопросы о том, какие сочетания предположений уменьшают нагрузку на природные системы. Но из нее не следует, что установлен единственно допустимый размер человечества. Для содержательной дискуссии нужно показывать исходные допущения, диапазоны неопределенности и социальные последствия каждого пути — вместе с тем, как меняются сами технологии и способы использования ресурсов.

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