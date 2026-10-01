В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Одно из художественных изображений российского перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля / © «Роскосмос»

Напомним, что два десятилетия назад Россия и Европейское космическое агентство (ESA) начали обсуждать сотрудничество в создании пилотируемого космического корабля нового поколения. Согласно достигнутым договоренностям, Европа должна была предоставить служебный модуль для пилотируемой капсулы, способной перевозить до шести человек.

В конечном итоге Европа решила не продолжать работу над собственным пилотируемым космическим кораблем, а российская государственная корпорация «Роскосмос» выбрала самостоятельный путь. Этот проект за время своего существования успел сменить несколько названий от Перспективной пилотируемой транспортной системы (ППТС) и Пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) до «Федерации» и «Орла», однако, как отметил Бергер, помимо многочисленных переименований и потока компьютерных изображений, до сих пор было не ясно, происходит ли вообще что-нибудь с кораблем после почти 20 лет разработки.

Теперь же Дмитрий Баканов обозначил первый шаг проекта — парашютный сброс и испытания нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля, которые пройдут осенью 2026 года на Дальнем Востоке. Кроме того, «Роскосмос» рассчитывает провести первый пилотируемый запуск корабля в 2028 или 2029 году, вероятно, с помощью ракеты «Ангара-А5М».

Однако, записывать эту дату в календарь, по мнению американского журналиста, рано. Так как четыре года назад президент России Владимир Путин уже уверенно говорил о корабле «Орел» и возобновлении российской лунной программы. Но, ни того ни другого пока не произошло.

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