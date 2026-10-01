Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США обратили внимание на новый российский космический корабль
Американский журналист и космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер в своей новой статье обратил внимание на сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова о ходе создания нового российского пилотируемого корабля.
Напомним, что два десятилетия назад Россия и Европейское космическое агентство (ESA) начали обсуждать сотрудничество в создании пилотируемого космического корабля нового поколения. Согласно достигнутым договоренностям, Европа должна была предоставить служебный модуль для пилотируемой капсулы, способной перевозить до шести человек.
В конечном итоге Европа решила не продолжать работу над собственным пилотируемым космическим кораблем, а российская государственная корпорация «Роскосмос» выбрала самостоятельный путь. Этот проект за время своего существования успел сменить несколько названий от Перспективной пилотируемой транспортной системы (ППТС) и Пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) до «Федерации» и «Орла», однако, как отметил Бергер, помимо многочисленных переименований и потока компьютерных изображений, до сих пор было не ясно, происходит ли вообще что-нибудь с кораблем после почти 20 лет разработки.
Теперь же Дмитрий Баканов обозначил первый шаг проекта — парашютный сброс и испытания нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля, которые пройдут осенью 2026 года на Дальнем Востоке. Кроме того, «Роскосмос» рассчитывает провести первый пилотируемый запуск корабля в 2028 или 2029 году, вероятно, с помощью ракеты «Ангара-А5М».
Однако, записывать эту дату в календарь, по мнению американского журналиста, рано. Так как четыре года назад президент России Владимир Путин уже уверенно говорил о корабле «Орел» и возобновлении российской лунной программы. Но, ни того ни другого пока не произошло.
Комментарии
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Декабря, 2014
Самые дорогие продукты на свете
29 Апреля, 2015
Ученые шутят
25 Декабря, 2018
Свобода воли — иллюзия или реальность?
11 Июля, 2017
Хватит ли нам лития?
30 Декабря, 2014
Самые старые деревья на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно