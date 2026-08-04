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4 августа, 15:19
Редакция Naked Science
3

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

❋ 4.5

После 20 июня 2026 года в России повсеместно появились очереди за бензином на АЗС, тогда же ввели и строгие лимиты на отпуск этого топлива в одни руки. Согласно «Газпром нефти», как минимум у этой крупной компании лимиты уже сняли в 13 густонаселенных регионах. Вероятно и дальнейшее расширение «безлимитной» зоны.

Медиа
# нпз
# Россия
# экономика
АЗС «Газпром нефти» / © Rash-its, Wikipedia

После начала бензинового кризиса Naked Science выпустило материал, в котором попробовало разобрать кризис с точки зрения экономики и особенностей переработки нефтепродуктов. В результате мы сделали прогноз о том, что острая фаза бензинового кризиса не переживет лета, а его возвращения с прежней интенсивностью весьма маловероятно.

Сегодня пресс-служба «Газпром нефти» сообщила, что компания отменила заправочные лимиты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан. Кроме этого, в социальных сетях можно убедиться, что фактически лимиты на горючее на АЗС этой компании отсутствуют и в других областях европейской части России (например, Калужской или Тульской).

Позиция «Газпром нефти» в настоящий момент скорее индикатор, чем полное отражение ситуации. Хотя ей принадлежит примерно каждая шестая сетевая АЗС в России (на несетевых бензин не свой, а закупаемый на бирже, что снижает его доступность), другие сети пока еще не заявили подобное.

В то же время известно, что в регионах юга и Поволжья ситуация остается сложной — лимиты по 50 литров и даже 30 все еще встречаются. Как NS отмечало ранее, неоднородность связана не только с локальными сложностями на тех или иных НПЗ, но и, часто даже в большей степени, с логистикой, а точнее нехваткой бензовозов для доставки топлива туда, где оно наиболее востребовано.

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# нпз
# Россия
# экономика
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