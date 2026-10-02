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С точки зрения науки: почему нельзя убивать пауков?
Что делают многие люди, заметившие дома паука? Стремятся поскорее его убить. Вот только делать это не рекомендуется. Не только из-за сочувствия, но и из-за его потенциальной пользы.
Паукам не повезло. Даже безобидные маленькие паучки часто вызывают у людей отвращение. Выглядят они подозрительно, подавляющее большинство из них — хищники, к тому же почти все пауки имеют яд. Однако человек этих представителей членистоногих не интересует в качестве добычи. Паук предпочтет при встрече спрятаться, а атаковать может, только если его придавить или попытаться взять в руки.
Люди, живущие в центральной полосе России, атак могут не бояться. Тут в домах в основном живут домовые пауки (Tegenaria domestica). На людей они первыми не нападают, да и прокусить кожу им будет сложно из-за слабых челюстей. А если все-таки укусят, то большого вреда это не принесет. Их яд для людей практически безвреден. Человек почувствует несильную боль, а место укуса покраснеет.
Безопасность — слабый аргумент, чтобы сохранить пауку жизнь? Однако домовой паук не только безвредный для людей, но еще и пользу может принести. Главная добыча этого маленького охотника — мелкие насекомые, обитающие в квартире, включая моль, мух и комаров. Получается, паук живет в доме не бесплатно — он спасает жилище от вредителей.
Допустим, кто-то решил не убивать паука, а выгнать его из дома. Для него это может быть равносильно убийству, особенно зимой. В холодное время года взрослые особи практически не могут выжить вне отапливаемых помещений.
Конечно, есть люди, страдающие арахнофобией. Для них соседство с пауком будет невыносимым. Но даже в такой ситуации названного гостя лучше осторожно накрыть банкой, а потом перенести в кладовую или подъезд.
Комментарии
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