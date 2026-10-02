Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Рейтинг: +3256
Посты: 2173
3

Китайский проект «искусственного солнца» вступил в ключевую фазу строительства

Китайский проект по исследованию ядерного синтеза достиг важной вехи: комплекс для экспериментального сверхпроводящего токамака BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) официально введен в эксплуатацию.

Сообщество
# Китай
# Солнце
# строительство
# термоядерная реакция
# технологии
# энергия
Комплекс для экспериментального сверхпроводящего токамака BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) / © CMG
Комплекс для экспериментального сверхпроводящего токамака BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) / © CMG

BEST — компактная экспериментальная установка для исследования термоядерного синтеза, строительство которой ведется в Хэфэе, административном центре провинции Аньхой на востоке Китая. Это первая самостоятельно разработанная в стране установка такого типа, предназначенная для воспроизведения на Земле процессов ядерного синтеза, благодаря которым Солнце вырабатывает энергию.

С июля на строительную площадку было доставлено несколько ключевых компонентов установки, а работы по их монтажу последовательно продвигались вперед. К настоящему времени выполнено более половины запланированных задач.

Основная часть термоядерной установки вступила в наиболее ответственную стадию строительства. В настоящее время ведется монтаж ключевых систем, включая вакуумную камеру, криогенный экран, тороидальные магнитные системы и другие высокоточные внутренние компоненты.

Вакуумная камера представляет собой рабочую область, в которой происходит термоядерная реакция. Криогенный экран выполняет функцию сверхтеплоизоляционного слоя, препятствующего передаче тепла. В свою очередь, тороидальные магнитные системы создают мощные магнитные поля, удерживающие высокотемпературную плазму и не позволяющие ей соприкасаться со стенками реактора.

Строительство BEST планируется завершить к 2027 году. Около 2030 года установка должна продемонстрировать получение энергии в результате реакции синтеза дейтерия и трития.

Проект направлен на воспроизведение на Земле процессов, благодаря которым Солнце производит свет и тепло, а также на проверку принципиальной возможности выработки электроэнергии в промышленных масштабах с помощью управляемого ядерного синтеза.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Китай
# Солнце
# строительство
# термоядерная реакция
# технологии
# энергия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
Проект
03 Окт
Бесплатно
Ярмарка космических профессий — 2026
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Кто разбил половцев? Древняя Русь и степная угроза
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Случайные открытия в медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
1200
Как искать кротовые норы?
Medio Modo
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Академия Художеств. Главная художественная школа России
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Квартирный вопрос в дореволюционной России
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Яндекс» представил Sona — ИИ-модель, способную заменить десятки алгоритмов рекомендаций

    1 октября, 18:34

  2. Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

    1 октября, 16:25

  3. Принимающие «Оземпик» столкнулись с отслоением ногтей

    1 октября, 13:57

  4. Каннабис удвоил риск насилия — и для агрессоров, и для жертв

    1 октября, 12:18
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

N q
1 минута назад
Очередная вещь в себе или кто-то укажет практическое применение в исследованиях?

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Sam Dowson
5 минут назад
Александр, заваливать посты читателей кучей неправдоподобных инсинуаций - это ещё один ваш грех. По протонам: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12156362/ These electrical

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Степан Жук
36 минут назад
Меньше жрать нужно. И больше двигаться

Принимающие «Оземпик» столкнулись с отслоением ногтей

Потный Кот
3 часа назад
Он спросил у ИИ сколько лет йухлу?

Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

Никита
7 часов назад
Александр, у Space x как то получилось, боюсь дело тут далеко не в одной лишь спешке. Да и у нас дело не в "медленно но верно", в первую очередь дело в

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Даниил Дмитриевич
8 часов назад
Leo, когда одна страна на десятки пунктов от другой отстает, это явно о чем-то говорит))

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Даниил Дмитриевич
8 часов назад
Genghis, бедолага из страны 404, снова врут все, да? снова вы лучше?)) ну хрюкни что ли хоть

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Оливер Хевисайд
8 часов назад
Это сайт научпопа или...?

Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, 15 лет (с 2009 г.) это и правда очень неспешно 😁 даже по меркам американских долгостроев вроде Уэбба и SLS

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Андрей
10 часов назад
Дмитрий, видимо, я что-то пропустил о том, что кто-то когда-то строил пилотируемые "РАКЕТЫ"

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Иван Колупаев
10 часов назад
Оливер, это так. При полной загрузке Старшип в общем-то оправдывает свое существование даже в одноразовом варианте. Хотя бы потому что запускать

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, я дважды разъяснил свою позицию еще два дня назад и казалось мы уже больше не вернемся к этому вопросу. Вы уж извините но спор на

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Суворов
10 часов назад
Дмитрий, два месяца назад был у России пилотируемый запуск. Наши Союзы летают и будут ещё летать. На смену кораблю Союз идёт большой, современный

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Александр Суворов
10 часов назад
Игорь, а Старлайнер не 20 лет строили? Больше и ещё до ума не довели. Состоявшийся на половину полёт был ужасен

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Александр Суворов
11 часов назад
Никита, у России есть свой надёжный корабль - Союз. Новый корабль строят надёжно и без спешки. Американцы же очень спешили создать свой корабль как

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Оливер Хевисайд
11 часов назад
Если они только одно название 4 года выбирали, не могли определиться, потом 2 года думали, брать модули с МКС или делать новые. То полагаю всё

Стало известно, сколько будет стоить создание российской орбитальной станции

Александр Березин
11 часов назад
Иван, "Александр, повторный пуск старшипа был?" Вы точно прочитали то, что выше? На тот случай если нет, повторю: "Напомню вашу фразу: "" Ни одного

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
11 часов назад
Павел, "Александр, большой смысл. Чтобы оценить хотя бы сколько топлива нужно заправить в корабль и сколько раз должен для этого танкер слетать на

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
11 часов назад
Sam, протоны? Пробивают все напрочь в корабле и организме? Вы их с какой именно частицей космических лучей сейчас перепутали? Напоминаю, что энергия

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Александр Березин
11 часов назад
Sam, "В той статье про мышей с Альцгеймером радиация никого не вылечила" Это сильное утверждение, не находящее подтверждения в тексте той статьи.

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Самые обсуждаемые