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  • 28 сентября, 12:19
  • Мария Азарова
  • 131

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
Starship во время WDR-теста в сентябре 2026 года / © SpaceX

Очередной испытательный пуск проведут на второй площадке космодрома Старбейз в Техасе. Стартовое окно будет открыто 75 минут — до 16:30 по московскому времени. В полет отправятся первая ступень ракеты Super Heavy B21 и корабль Starship S41.

После запуска Super Heavy отделится от корабля и примерно через семь минут приводнится в Мексиканском заливе. Возвращать ее на стартовую площадку не будут.

Трансляция 14-го запуска Starship / © Everyday Astronaut

Вторая ступень, корабль Starship, тем временем продолжит самостоятельный полет. Спустя 25 минут после старта он должен повторно включить один из двигателей Raptor. Этот маневр изменит траекторию с суборбитальной на замкнутую орбиту высотой около 275 километров. Если SpaceX откажется от включения двигателя, Starship продолжит полет по суборбитальной траектории, как и во время предыдущих испытаний.

На орбите корабль выпустит 26 спутников Starlink V3 — это новое поколение аппаратов для интернет-сети SpaceX. Развертывание начнется по прошествии примерно 34 минут после пуска и займет около получаса: спутники будут выпускаться с интервалом в минуту.

Три аппарата дополнительно оснастят средствами съемки. Они должны получить изображения теплозащитных плиток Starship во время этого полета.

Затем корабль совершит около шести витков вокруг нашей планеты. Спустя приблизительно 10 часов после старта запланирован тормозной маневр длительностью 11 секунд. Еще примерно через час Starship должен войти в атмосферу и приводниться в Тихом океане, у западного побережья Южной Америки.

Предыдущий, 13-й полет состоялся 25 июля. Тогда Starship впервые вывел в космос реальную полезную нагрузку — 20 спутников Starlink V3. Из-за суборбитальной траектории они не остались на орбите, после непродолжительного полета вошли в атмосферу и сгорели. Сам Starship успешно сел в Индийском океане, причем после приводнения некоторое время оставался на плаву.

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Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск ракеты
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