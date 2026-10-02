Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

Люди находят низкий голос у мужчин более привлекательным, но почему так происходит и как вообще возникла эта черта, долго было неясно. По одним предположениям, более низкий голос лучше привлекал женщин, по другим — устрашал соперников-мужчин. Новый эксперимент указывает, что верно только одно из этих объяснений.

Авторы новой работы в Royal Society Open Science записали видео с участием 17 мужчин разного роста, веса и телосложения. На записи человек вслух считал от одного до пяти. Затем они искусственно меняли запись звука их голосов с этого видео, делая голос более низким или более высоким с разным голосовым резонансом.

После получения 12 звуковых модификаций для каждого видео исследователи привлекли сотни волонтеров для оценки снятых на видео мужчин по нескольким параметрам. Среди них была физическая сила, способность драться, доминирование и привлекательность. Чтобы точно понять значение видеоряда и звукового ряда, ученые просили добровольцев оценить и видео вовсе без звука.

Выяснилось, что доминирование, вес, сила и способность драться оценивались по-разному в зависимости от высоты голоса. Чем ниже был голос на записи, тем выше становились оценки. Одновременно исследователи посчитали, что оценка привлекательности мужчин на видео никак не менялась.

Однако детальный анализ результатов эксперимента показывает, что этот вывод не вполне однозначен. Как пишут авторы «привлекательность [при более низком голосе] тоже росла, но это было простым эффектом отвращения к «феминизированным» (более высоким) голосам».

Проблема в том, что достоверно различить, что управляло изменением оценки привлекательности, отвращение к «феминизированным» голосам или тяга к более низким, мужественным, на практике очень сложно. Поэтому хотя авторы и пришли к выводу, что низкий голос отвечает за оценку веса, силы и доминирования мужчин, считать этот тезис доказанным по-прежнему сложно. Кроме того, восприятие людей на видео и при личном контакте может несколько отличаться.

Ранее другие научные работы, уже на женщинах, показали, что мужчины воспринимают женщин с более высоким голосом более привлекательными. Но лишь до определенного порога: слишком высокие голоса противоположного пола переставали привлекать их. Одновременно более низкие женские голоса воспринимались как признак доминантности женщин, то есть по этому параметру восприятие голосов у обоих полов сходно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.