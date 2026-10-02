109

Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

❋ 4.3

Люди находят низкий голос у мужчин более привлекательным, но почему так происходит и как вообще возникла эта черта, долго было неясно. По одним предположениям, более низкий голос лучше привлекал женщин, по другим — устрашал соперников-мужчин. Новый эксперимент указывает, что верно только одно из этих объяснений.

Антропология
# антропология
# Голос
# поведение
Энрико Карузо, 1920 год. Как и большинство оперных певцов, в разговоре он имел голос заметно ниже среднего
Энрико Карузо, 1920 год. Как и большинство оперных певцов, в разговоре он имел голос заметно ниже среднего / © Wikimedia Commons

Авторы новой работы в Royal Society Open Science записали видео с участием 17 мужчин разного роста, веса и телосложения. На записи человек вслух считал от одного до пяти. Затем они искусственно меняли запись звука их голосов с этого видео, делая голос более низким или более высоким с разным голосовым резонансом.

После получения 12 звуковых модификаций для каждого видео исследователи привлекли сотни волонтеров для оценки снятых на видео мужчин по нескольким параметрам. Среди них была физическая сила, способность драться, доминирование и привлекательность. Чтобы точно понять значение видеоряда и звукового ряда, ученые просили добровольцев оценить и видео вовсе без звука.

Выяснилось, что доминирование, вес, сила и способность драться оценивались по-разному в зависимости от высоты голоса. Чем ниже был голос на записи, тем выше становились оценки. Одновременно исследователи посчитали, что оценка привлекательности мужчин на видео никак не менялась.

Однако детальный анализ результатов эксперимента показывает, что этот вывод не вполне однозначен. Как пишут авторы «привлекательность [при более низком голосе] тоже росла, но это было простым эффектом отвращения к «феминизированным» (более высоким) голосам».

Проблема в том, что достоверно различить, что управляло изменением оценки привлекательности, отвращение к «феминизированным» голосам или тяга к более низким, мужественным, на практике очень сложно. Поэтому хотя авторы и пришли к выводу, что низкий голос отвечает за оценку веса, силы и доминирования мужчин, считать этот тезис доказанным по-прежнему сложно. Кроме того, восприятие людей на видео и при личном контакте может несколько отличаться.

Ранее другие научные работы, уже на женщинах, показали, что мужчины воспринимают женщин с более высоким голосом более привлекательными. Но лишь до определенного порога: слишком высокие голоса противоположного пола переставали привлекать их. Одновременно более низкие женские голоса воспринимались как признак доминантности женщин, то есть по этому параметру восприятие голосов у обоих полов сходно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Антропология
# антропология
# Голос
# поведение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
Проект
03 Окт
Бесплатно
Ярмарка космических профессий — 2026
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Кто разбил половцев? Древняя Русь и степная угроза
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Случайные открытия в медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
1200
Как искать кротовые норы?
Medio Modo
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Академия Художеств. Главная художественная школа России
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Квартирный вопрос в дореволюционной России
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Под полами древних скандинавских домов нашли человеческие кости со следами насилия

    2 октября, 13:18

  2. Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

    2 октября, 12:43

  3. Отказ от сладкого при приеме антибиотиков защитил кишечник

    2 октября, 12:26

  4. Длительные космические полеты повысили риск переломов бедра у астронавтов

    2 октября, 11:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Березин
19 минут назад
Sam, "По протонам: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12156362/ These electrical particles, including protons and electrons, can penetrate spacecraft structures and cause severe damage to internal components. (Эти электрические

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
60 минут назад
https://www.allclinicaltrials.com/study/NCT07693140

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Sam Dowson
1 час назад
Александр, да легко. Просто потакать вашим манипуляциям не очень то хотелось бы. Фаза II: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05635968

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

N q
2 часа назад
Александр, не знаю какой длины нос у вас, но кажется он мешает читать некоторые слова: исследования. Я говорю не о применении в быту, промышленности

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Иван Денисов
2 часа назад
Назревает сюжет, как в фильмах! Произойдёт ядерная катастрофа и всему живому хана : )

Китайский проект «искусственного солнца» вступил в ключевую фазу строительства

Александр Бобков
3 часа назад
Урфин, интересно получается: вы оскорбляете, а высераюсь я? Причем здесь "вата"? Это дело касается англ. языка, в котором и правда нет u с умляутом. На

Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году

Александр Березин
3 часа назад
Sam, так в чем же манипуляции в словах о том, что мышей от болезни Альцгеймера вылечили? Там ведь "ремиссия" была не временная: симптомы исчезли совсем

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Александр Березин
3 часа назад
N, как вы думаете, в год открытия всемирного тяготения Ньютоном какие были практические приложения у его открытия? И второй вопрос: как вы думаете, у

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Sam Dowson
4 часа назад
Александр, крыс в экспериментах облучают по-разному. Посмотрел исходник, да, грэи там "правильные" мерили, согласен. В облучающую смесь частиц

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

N q
5 часов назад
Очередная вещь в себе или кто-то укажет практическое применение в исследованиях?

Блуждающие черные дыры сохранили следы древних слияний галактик

Sam Dowson
5 часов назад
Александр, заваливать посты читателей кучей неправдоподобных инсинуаций - это ещё один ваш грех. По протонам: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12156362/ These electrical

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Степан Жук
5 часов назад
Меньше жрать нужно. И больше двигаться

Принимающие «Оземпик» столкнулись с отслоением ногтей

Потный Кот
8 часов назад
Он спросил у ИИ сколько лет йухлу?

Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

Никита
12 часов назад
Александр, у Space x как то получилось, боюсь дело тут далеко не в одной лишь спешке. Да и у нас дело не в "медленно но верно", в первую очередь дело в

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Даниил Дмитриевич
12 часов назад
Leo, когда одна страна на десятки пунктов от другой отстает, это явно о чем-то говорит))

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Даниил Дмитриевич
12 часов назад
Genghis, бедолага из страны 404, снова врут все, да? снова вы лучше?)) ну хрюкни что ли хоть

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Оливер Хевисайд
13 часов назад
Это сайт научпопа или...?

Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями

Иван Колупаев
14 часов назад
Александр, 15 лет (с 2009 г.) это и правда очень неспешно 😁 даже по меркам американских долгостроев вроде Уэбба и SLS

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Андрей
15 часов назад
Дмитрий, видимо, я что-то пропустил о том, что кто-то когда-то строил пилотируемые "РАКЕТЫ"

В США обратили внимание на новый российский космический корабль

Иван Колупаев
15 часов назад
Оливер, это так. При полной загрузке Старшип в общем-то оправдывает свое существование даже в одноразовом варианте. Хотя бы потому что запускать

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Самые обсуждаемые