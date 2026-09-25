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Глобальное озеленение нарушило стабильность в засушливых зонах планеты

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В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.

Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
# климатология
Засушливые зоны суши, красным показаны места их расширения в последнее время, лиловым — уменьшения
Засушливые зоны суши, красным показаны места их расширения в последнее время, лиловым — уменьшения / © IPCC

В 1971 году советский и российский климатолог Михаил Будыко первым предсказал неизбежность глобального потепления. Через десятилетие он же первым предсказал, что в результате этого процесса Земля испытает глобальное озеленение, пустыни зазеленеют и покроются растительностью, да и просто сухие регионы станут зеленее и увлажненнее. Но если с первой частью его прогнозов научное сообщество было вынуждено смириться уже в 1980-х, когда термометры по всей планете показали факт потепления, то принятие второй части спрогнозированного изрядно затянулось.

До 2010-х годов многие климатологи в принципе оспаривали сам факт озеленения. К 2016 году это стало невозможно из-за слишком большого массива накопленных спутниковых снимков планеты. Поэтому от стадии неприятия научное сообщество стало постепенно переходить к стадии поиска негатива в факте озеленения планеты.

В прошлом году исследователи озеленения индийской пустыни Тар пришли к выводу, что ее зарастание угрожает тем видам, что привыкли к пустынным условиям (не упомянув, однако, что в пустынях число видов ничтожно в сравнении с более зелеными зонами). Международная группа экспертов по изменению климата пошла еще дальше и даже заявила, что «[Глобальное] озеленение может вызвать потерю биоразнообразия». Наконец, работа 2026 года в Conservation Physiology дошла до тезиса «Пустыни с подвижными песками [типа Сахары] незаменимы» и судьба населяющих их животных вызывает беспокойство. И МГЭИК, и авторы этой работы ни словом не упомянули, что лишь три процента вида сухопутных позвоночных живут только в засушливых зонах, а в увлажненных обитают остальные 97 процентов видов.

Теперь в Nature Climate Change вышла работа, авторы которой попытались найти новый и более рациональный вид претензий к озеленению засушливых частей Земли. Им удалось показать, что стабильность растительности там по мере озеленения существенно снизилась. Более того, исследователи пришли к выводу, что это подталкивает аридные зоны в сторону резкого переключения их в целиком новое состояние.

Авторы взяли данные спутниковых наблюдений засушливых зон планеты за 1982-2020 годы и сравнили, как менялся индекс площади листьев за этот период. Индекс измеряет соотношение площади листьев к площади суши под этими листьями. В густых тропических лесах он может намного превышать единицу, а в засушливых зонах Земли на начало 1980-х был примерно 0,4. То есть на один квадратный метр типичной поверхности засушливой местности приходилось лишь 0,4 квадратных метра площади листьев.

За последующие сорок лет этот показатель вырос. Исследователи избегают конкретных цифр по этому вопросу, но из других работ мы знаем, что вырос он на 10-14 процентов (показатель разнится в зависимости от используемого для оценки типа спутников-наблюдателей). Но авторы работы задались вопросом: насколько изменились колебания между минимумом и максимумом индекса площади листьев за время глобального озеленения?

Оказалось, что для 82 процентов засушливых зон планеты эти межгодовые колебания серьезно выросли. Во влажные годы индекс был на треть выше, чем до глобального озеленения, вызванного выбросами СО2. А в сухие годы — ниже, чем до озеленения на величину до 28 процентов. Последнее может показаться странным, потому что количество осадков в самые неудачные для растительности годы не стало меньше, чем было. Логика у этих изменений все же есть: благодаря сильному разрастанию растительности в более влажные годы, в сухие годы многолетним растениям надо больше влаги, чем раньше, иначе они не смогут поддержать увеличивающуюся биомассу.

Исследователи констатируют: разговоры о том, что глобальное озеленение якобы замедляется, не подтверждаются фактами. Когда они попробовали посчитать, предсказывали ли современные климатические модели рост вариабельности индекса площади листьев, то также обнаружили, что модели его «не видят».

Глобальное озеленение в 2020 году достигло рекордного уровня. На карте зеленым обозначен повышенный индекс площади листьев, коричневым — пониженный. Хорошо видно рекордные всплески в Индии, Сибири, Восточной Африке и Центральной Европе. Легко видеть, что наша страна не испытывает опустынивания и в основной части своих южных регионов, зато площадь листьев в ней серьезно растет
Глобальное озеленение в 2020 году достигло рекордного уровня. На карте зеленым обозначен повышенный индекс площади листьев, коричневым — пониженный. Хорошо видно рекордные всплески в Индии, Сибири, Восточной Африке и Центральной Европе. Легко видеть, что наша страна не испытывает опустынивания и в основной части своих южных регионов, зато площадь листьев в ней серьезно растет / © Yulong Zhang et al.

2020 год стал самым зеленым за всю историю спутниковых наблюдений, а затем 2024 год даже перекрыл его значения. И, по всей видимости, до конца десятилетия рекорд озеленения планеты будет побит еще не раз. Авторов новой работы все это очень беспокоит. Они отметили, что если современные климатические модели не предсказывали энергичного озеленения сухих зон заранее, то нельзя заранее знать, как все это повлияет на засушливые экосистемы. Но они опасаются, что весь этот класс экосистем приближается к точке, когда их состояние необратимо изменится.


Интересно, что в этом новая работа близко подходит к тезисам Михаила Будыко. По нему засушливые экосистемы в XXI веке действительно должны пройти точку невозврата, став значительно более влажными, как это уже было в каждое из множества глобальных потеплений в последние миллионы лет.

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Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
# климатология
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