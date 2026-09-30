Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Компания Илона Маска уведомила NASA и ряд коммерческих игроков, что сознательно отказывается от эксплуатации устаревающей системы, состоящей из корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9. До 2030 года она будет поддерживать их «на ходу» для обслуживания МКС, но после этого — уже нет. Между тем, группа влиятельных лоббистов в Конгрессе хочет продлить работу станции до 2032 года, то есть возникает риск того, что летать на ней США станет не на чем.

Известный журналист Эрик Бергер, пишущий об американской космической отрасли, поговорил с рядом ее игроков и составил сводку общей для местной космонавтики озабоченности происходящим с американскими пилотируемыми полетами.

Он констатировал, что SpaceX после 2030 года не планирует использовать корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9. Причем она заранее проинформировала о своем нежелании как NASA, так и коммерческих заказчиков — Axiom Space, Voyager Space и Vast Space. Все они планировали в определенный момент использовать корабли Маска для полетов на низкую околоземную орбиту, в том числе — к частным орбитальным станциям. Теперь этим планам пришел конец. И государство, и частники обеспокоены тем, что кроме SpaceX никто из западных игроков по сути не может выводить в космос людей.

Корабль Starliner от Boeing страдает традиционными для американского домасковского космоса проблемами — он плохо работает, его последний полет с людьми мог закончиться их гибелью. Другой корабль, Orion, работает сравнительно надежно, но по цене 4,1 миллиарда долларов за полет. Это в 12 раз дороже пуска Crew Dragon. К МКС надо летать дважды в год, NASA просто не потянет дополнительные 7,5 миллиарда расходов в год.

Бергер констатирует, что никакой юридической возможности принудить SpaceX к полетам нет. По ее договору с Агентством, компания должна была исходно выполнить всего шесть полетов. А она уже выполнила их десятки: в 2020-х годах вообще основная часть землян попадала в космос именно на кораблях Маска.

Идея законтрактовать сразу много запусков просто не приходила никому в голову, потому что в космической индустрии традиционно дефицитом были именно заказы, а не исполнители. Обычно частные компании искали госзаказчика, а не вежливо отказывали ему, как сейчас.

Но для SpaceX эта логика не работает, поскольку Маск, в поисках источника средств на полеты к Марсу, придумал Starlink. И в прошлом году компания получила 18,7 миллиарда долларов выручки, из которых всего три пришлось на американских военных и лишь миллиард — на NASA. 13,7 миллиарда были заработаны на частных клиентах, в основном — Starlink (без учета оплаты расходов на него военными).

Причем выручка от гражданской части этой сети очень быстро растет: число ее невоенных клиентов только за первую половину 2026 года увеличилось на несколько миллионов человек и достигло 12 миллионов. В таких условиях SpaceX легко может отказаться вообще от всех контрактов с NASA и все еще продолжать наращивать выручку. Это уникальная ситуация, которую никто в Агентстве (да и во всем мире) во время заключения договоров по Crew Dragon просто не мог предвидеть.

Далее Бергер задается вопросом, может ли Starship заменить Crew Dragon в роли доставщика американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это было бы логично, учитывая, что полеты нового корабля будут дешевле старого, а условия для людей в нем потенциально лучше по множеству параметров. Но журналист утверждает: SpaceX заявила NASA, что не заинтересована в таком использовании своего корабля в ближайшем будущем.

Здесь Бергер излагает ситуацию формально правдиво, но на деле неполно, что создает у его читателя неверное впечатление. Дело в том, что NASA не просто задало Маску вопрос о замене его старого корабля на новый, но и обозначило условия, на которых Агентство готово переходить к перевозке людей на Starship. Они включают сложный и многоэтапный процесс сертификации пригодности для полетов. Некоторые из этих требований просты, хотя и не нравятся SpaceX (возможность ручного управления), некоторые, напротив, невыполнимы — например, наличие на корабле системы аварийного спасения.

Технически Starship невозможно оснастить системой аварийного спасения без коренной переработки конструкции. Это и логично, потому что SpaceX нацелена на создание космического корабля с аварийностью авиалайнера, то есть ничтожной не только на фоне кораблей NASA прошлого, но и на фоне, например, земных автомобилей. Но Агентство создавало свои правила сертификации для традиционных космических кораблей и не хочет менять их для новых. Поэтому умеренный энтузиазм Маска в отношении переделки своего корабля под требования государства вполне понятен.

Бергер отмечает, что альтернатива в лице Boeing тоже вызывает вопросы. Эта компания работает как весь американский космос до Маска — то есть очень дорого и медленно. Начав разработку своего пилотируемого корабля Starliner одновременно с Маском в середине 2010-х, она уже получила на него от NASA 5,1 миллиарда долларов. Но пока не смогла успешно выполнить на нем ни одного полета с людьми. Для сравнения, SpaceX получила на пилотируемые рейсы от NASA 5,92 миллиарда долларов и за это обязалась выполнить 17 пилотируемых миссий с перевозкой на МКС многих десятков человек.

Теперь NASA, констатирует Бергер, выплатит Boeing еще 0,36 миллиарда долларов на закрытие недоделок, хотя по исходному договору не должна была платить за ошибки частного исполнителя. Но у Агентства нет другого выхода: Boeing вообще думал закрыть проект, поскольку при наличии на рынке SpaceX в нем просто нет коммерческого смысла. Либо государство зальет беспокойство управленцев старого космоса деньгами, либо возить людей на МКС после 2030 года ему будет нечем. Проблема в том, что и тогда успех не гарантирован: Бергер пишет лишь о «надежде NASA», что у Boeing получится когда-нибудь довести свой корабль до летного состояния.

Blue Origin не может закрыть вопрос не только потому, что для NASA еще один контракт был бы дорог, но и по ее техническим возможностям. Компания просто не в состоянии создать пилотируемый корабль раньше 2031 года и это, по мнению Бергера, оптимистичная оценка.

Общие выводы статьи довольно тревожны. NASA попытается залить проблему деньгами, платя Boeing все больше и больше. Но частные компании, типа той же Axiom, не смогут покупать полеты людей так дорого, как предлагает старый космос.

Бергер, однако, тщательно обходит вопрос о том, почему SpaceX пока не хочет привлекать Starship к полетам на низкую околоземную орбиту. Здесь есть две группы причин. Во-первых, компания Маска неоднократно отмечала, что она не посадит на этот корабль людей раньше, чем тот совершит больше сотни успешных полетов. При текущих темпах испытаний совершенно неочевидно, что сто успешных полетов подряд произойдут к 2030 году.

Во-вторых — и, возможно, это даже важнее — Маск отказывает NASA только в полетах на низкую околоземную орбиту. Но насколько это важно? Да, лоббисты в Конгрессе очень хотят, чтобы МКС летала и после 2030 года, о чем даже попытались принять закон. Но трудно понять, в чем смысл таких полетов для США в условиях, когда они планируют базу на южном полюсе Луны. Причем Starship, по жилому объему превосходящий МКС, годится как модуль для такой базы без существенных переделок.

Да, для того, чтобы летать на Луну на Starship прямо с Земли (а не через стыковку на орбите с кораблем Orion), Агентству надо отказаться от устаревших требований типа наличия системы аварийного спасения. Но что может склонить его работников к этому лучше, чем удавка высоких цен у других компаний-поставщиков услуг по доставке людей в космос? С точки зрения Маска (да и американской космонавтики в целом) куда лучше поставить NASA в ситуацию, когда летать на орбиту ему будет дорого, а на Луну и Марс — сравнительно дешево. Тем более что в Агентстве многие все еще пытаются избежать полетов к Марсу буквально любой ценой.

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