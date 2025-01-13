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16 минут назад
Сеченовский Университет
20

Установлена связь атипичной депрессии с генетическими факторами

4.6

В развитии атипичного вида депрессии, который отличается от классического «меланхолического» типа, большую роль играют генетические факторы. К такому выводу пришла группа ученых, куда вошли специалисты Института клинический медицины имени Н. В. Склифосовского и Сеченовского университета.

Сеченовский Университет
# атипичная депрессия
# депрессия
# диагноз
# ожирение
Кадр из к/ф «13 причин почему» / © Netflix

Данные систематического обзора опубликованы в журнале Clinical Neuropsychiatry, входящем в первый квартиль по индексации Scopus.

Депрессия — крайне изнурительное заболевание, которым страдают до 310 миллионов человек во всем мире. Существует множество видов этого расстройства, один из которых –  атипичная депрессия. Она отличается от классического «меланхолического» типа тем, что вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдается, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения. Кроме того, человек с атипичной депрессией может страдать свинцовым параличом (тяжестью в руках и ногах), сонливостью и повышенной чувствительностью. Люди с таким недугом подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, что может быть обусловлено повышенным аппетитом и тяге к углеводам.

Уже известно, что генетические факторы играют важную роль в развитии депрессии в целом. Но данные по атипичной депрессии были разрозненны, что не позволяло сделать выводы о генетической предрасположенности пациентов к этому заболеванию. «А высококачественное, убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ, – отметила Беатриса Волель. – В Клинике психосоматической медицины Сеченовского Университета мы часто ведем пациентов с атипичной депрессией, и знаем, что диагноз поставить непросто. В то же время чем раньше это сделать, тем эффективнее будет терапия».

Поэтому ученые проанализировали существующие исследования, касающиеся генетических факторов, связанных с атипичной депрессией. Они выяснили, что обнаруженные в организме людей с этим недугом генетические полиморфизмы, то есть вариации, связаны с геном переносчика серотонина, эндокринной регуляцией, иммунной, а также клеточной регуляцией, в частности, генами жировой массы и белка, ассоциированного с ожирением. Кроме того, «полученные данные подтверждают, что атипичный вид большого депрессивного расстройства в определенной степени наследуется», говорится в исследовании. 

Ученые рассчитывают, что благодаря этой информации можно будет выделить генетические маркеры, которые указывают на риск развития атипичной депрессии, что позволит не только ставить более точный диагноз и назначать эффективное лечение, но и предотвращать развитие расстройства.

В Сеченовском Университете уже начали поиск таких маркеров, сказал ассистент Кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета, врач-психиатр в Клинике психосоматической медицины Дмитрий Петелин: «Мы ведем собственное исследование – забираем кровь у своих пациентов и делаем генетические анализы, чтобы выявить взаимосвязь конкретных генов с заболеванием. Планируем получить первые результаты в течение нескольких лет».

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Сеченовский Университет
7 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# атипичная депрессия
# депрессия
# диагноз
# ожирение
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# дофамин
# нанопластик
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