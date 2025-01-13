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Установлена связь атипичной депрессии с генетическими факторами
В развитии атипичного вида депрессии, который отличается от классического «меланхолического» типа, большую роль играют генетические факторы. К такому выводу пришла группа ученых, куда вошли специалисты Института клинический медицины имени Н. В. Склифосовского и Сеченовского университета.
Данные систематического обзора опубликованы в журнале Clinical Neuropsychiatry, входящем в первый квартиль по индексации Scopus.
Депрессия — крайне изнурительное заболевание, которым страдают до 310 миллионов человек во всем мире. Существует множество видов этого расстройства, один из которых – атипичная депрессия. Она отличается от классического «меланхолического» типа тем, что вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдается, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения. Кроме того, человек с атипичной депрессией может страдать свинцовым параличом (тяжестью в руках и ногах), сонливостью и повышенной чувствительностью. Люди с таким недугом подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, что может быть обусловлено повышенным аппетитом и тяге к углеводам.
Уже известно, что генетические факторы играют важную роль в развитии депрессии в целом. Но данные по атипичной депрессии были разрозненны, что не позволяло сделать выводы о генетической предрасположенности пациентов к этому заболеванию. «А высококачественное, убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ, – отметила Беатриса Волель. – В Клинике психосоматической медицины Сеченовского Университета мы часто ведем пациентов с атипичной депрессией, и знаем, что диагноз поставить непросто. В то же время чем раньше это сделать, тем эффективнее будет терапия».
Поэтому ученые проанализировали существующие исследования, касающиеся генетических факторов, связанных с атипичной депрессией. Они выяснили, что обнаруженные в организме людей с этим недугом генетические полиморфизмы, то есть вариации, связаны с геном переносчика серотонина, эндокринной регуляцией, иммунной, а также клеточной регуляцией, в частности, генами жировой массы и белка, ассоциированного с ожирением. Кроме того, «полученные данные подтверждают, что атипичный вид большого депрессивного расстройства в определенной степени наследуется», говорится в исследовании.
Ученые рассчитывают, что благодаря этой информации можно будет выделить генетические маркеры, которые указывают на риск развития атипичной депрессии, что позволит не только ставить более точный диагноз и назначать эффективное лечение, но и предотвращать развитие расстройства.
В Сеченовском Университете уже начали поиск таких маркеров, сказал ассистент Кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета, врач-психиатр в Клинике психосоматической медицины Дмитрий Петелин: «Мы ведем собственное исследование – забираем кровь у своих пациентов и делаем генетические анализы, чтобы выявить взаимосвязь конкретных генов с заболеванием. Планируем получить первые результаты в течение нескольких лет».
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