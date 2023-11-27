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1 час назад
Дарья Сидельникова
210

Угольные электростанции наносят человечеству вдвое больше вреда, чем считалось ранее

4.2

До сих пор считалось, что микрочастицы от угольных электростанций убивают лишь несколько сот тысяч человек ежегодно. Новое исследование показало, что все гораздо хуже, чем думали ранее.

Медицина
# здоровье
# климат
# уголь
# экология
# энергетика
угольная электростанция
Запас угля на открытой площадке у угольной ТЭС Хекинан, центральная Япония / © Wikimedia Commons

Уголь — основной источник электроэнергии на земле сегодня, от него электричества получают больше, чем от газа, и во много раз больше, чем из других видов электроэнергетического сырья. В США уголь вытесняется природным газом, но у большинства стран дешевого газа нет. Поэтому в глобальном масштабе прогнозируется дальнейший рост использования угля. Так, в 2021 году он стал лидером роста в энергетике, обогнав темпы роста возобновляемой энергетики. В августе этого года сообщалось, что в России доля угля к 2050 году может не только не снизиться, но даже немного увеличится.

При этом еще в 1990 году гарвардские ученые связали мельчайшие частицы в воздухе, называемые PM2.5, с повышенным риском ранней смерти. В последующих работах говорилось, что эти частицы повышают риск развития болезней легких и сердца, рака, деменции. Основная опасность в том, что, попадая в кровоток, они упрощают образование тромбов, значительно повышая вероятность инфарктов и инсультов, в том числе с летальным исходом. Всего от микрочастиц, возникающих при сжигании ископаемых топлив, гибнут около восьми миллионов человек в год.

Теперь ученые из Университета Джорджа Мейсона и Университета штата Техас (США) выяснили, что влияние частиц PM2.5, выброшенных в атмосферу из-за деятельности угольных электростанций, вдвое опаснее для жизни, чем воздействие этих же веществ от других источников.

Два месяца выбросов от угольной электростанции недалеко от Атланты. В ролике показано, как ветер влияет на распространение загрязнения воздуха / © Lucas Henneman

PM2.5 — мельчайшие частицы пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, размером от 0,001 до 2,5 микрометра, находящиеся в воздухе.

Благодаря столь маленьким размерам при вдыхании они попадают в легкие, но не задерживаются биологическими барьерами и проходят в кровоток. Они могут накапливаться в организме и приводить к проблемам со здоровьем. Например, к легочным, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. 

Сейчас американские исследователи изучили данные о выбросах с 480 угольных станций, полученные с 1999 по 2020 год. Затем они создали модель разнесения диоксида серы (который затем преобразуется в PM2.5) ветром в течение недели после выброса. Так удалось рассчитать размер территории, которую загрязняет каждая электростанция за год. После этого модель сравнили с медицинскими записями населения США. Результаты опубликованы в журнале Science.

Специалисты обнаружили, что примерно 460 тысяч летальных исходов были связаны с PM2.5, выделенных в результате сжигания угля. Большинство из них произошло в период с 1999 по 2007 год, когда уровни загрязняющих веществ от угольных электростанций были самыми высокими. Увеличение среднегодового количества твердых частиц, полученных от угольных станций, на один микрограмм/кубический метр коррелировало с повышением вероятности преждевременного ухода из жизни на 1,12%, что в 2,1 раза превышает риск от воздействия PM 2.5, выделенных из других станций.

Избыточная смертность, связанная с отдельными угольными электростанциями с 1999 по 2020 год / © Science

По словам авторов, их исследование в очередной раз показало, что увеличение использования угля нанесет вред здоровью человека. Они призвали как можно чаще обращаться к иным источникам энергии, чтобы сократить негативное воздействие угля.

Хотя данные новой работы получены на материале из США, из них ясно: вес угля в общемировых восьми миллионах ежегодных смертей от микрочастиц куда больше, чем считалось ранее. Очевидно, он измеряется не в сотнях тысяч, а в миллионах жизней каждый год. Это особенно опасно с учетом того, что количество сжигаемого угля в обозримой перспективе будет только расти.

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Медицина
# здоровье
# климат
# уголь
# экология
# энергетика
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21 минута назад
Anatolyi Bucharskyi, А вот это Ваше утверждение может быть неверным? Возможно ведь все!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
23 минуты назад
Andrey Kolkov, Ну тогда Вам остается только в YouTubt ролики поинтересней искать, где опровергают всё и вся. Это увлекательно - плоская земля, мошенники в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
30 минут назад
Marazmen, Да, был в сети такой бездарный и неграмотный блогер, продвигавший это тему. Если скорость света зависит от направления (т.е. мир неизотропен,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
38 минут назад
Ваня Сергеевич, Да! Именно так "в гармошку". Не бывает без люфтов и деформаций!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
38 минут назад
Роман Рыбка, Атомная бомба не доказательство? В свое время команда Курчатова смогла объяснить И.В. Сталину, что без СТО у них ничего не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
45 минут назад
Алексей Думный, Вы задаете верные вопросы. Но Вы не первый, кто их задал. Именно отвечая на эти "элементарны" вопросы и создавалась СТО. Еще немного

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Майк Вазовский
46 минут назад
Роман Рыбка, Так мало того, электричество и магнитное поле два не разъемных свойства. И тут вопрос, что к кому ещё магнитилось, тем более при таких

Физики открыли новый вид магнетизмаФизики открыли новый вид магнетизма

Михаил
48 минут назад
Андрей Лаптев, визуально да, верно, а фактически нет, т.к. на таких скоростях и расстояниях то что мы видим, мы видим с искажениями. Как я говорил в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Дибров
52 минуты назад
kpi, Еще в техникуме молодой физик обнулил в опу все те теории одним движением. Но т.к., говорит, меня тут посадили вам читать, куда деваться ...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
56 минут назад
Вадим Маракулин, Лоренц великий ученый! И он решил задачу нахождения преобразований систем отсчета, относительно которых инвариантны (неизменны)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Andrey Kolkov, Вы это серьезно? Атомной бомбы недостаточно? Сталин в свое время понял, что без СТО не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Wlad Homan, Спасибо! Наконец-то нашелся человек, который вместо того, чтобы просто по клавишам стучать, взял и нормально, правильно посчитал.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Andrey Kolkov, Из того, что кто-то чего-то не знает и затрудняется книжки почитать и разобраться, отнюдь не следует что "увы, наука сама пока толком ничего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Крехта Виталий, НЕТ такой системы отсчета, в которой можно видеть атом, движущийся со скоростью свет.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Алексей Геннадьевич, Вот в этом и есть весь смысл! Не бывает ПРОСТО! Все (расстояние, скорость, время, энергия ...) измеряется в ОТНОСИТЕЛЬНО

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Андрей Лаптев, Пропущено самое главное: указание системы отсчета, в которой проводится изменение. И, в зависимости от системы отсчета результаты

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kolkov
2 часа назад
Алексей Пушкин, что считать временем для фотона...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Рашид Имадиев, Расстояния измеряются в системе отсчета. И, если две системы отсчета движутся друг относительно друга, результаты измерения

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kolkov
2 часа назад
Andrey Kholin, Ка и неверного. Критерий веры неизвестен.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Paul Storn
2 часа назад
Что за бред я только что прочитал :/ "нельзя потому что нельзя" все можно, если два пучка вышли из одного центра в противоположных направлениях то

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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