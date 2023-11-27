Угольные электростанции наносят человечеству вдвое больше вреда, чем считалось ранее

До сих пор считалось, что микрочастицы от угольных электростанций убивают лишь несколько сот тысяч человек ежегодно. Новое исследование показало, что все гораздо хуже, чем думали ранее.

Уголь — основной источник электроэнергии на земле сегодня, от него электричества получают больше, чем от газа, и во много раз больше, чем из других видов электроэнергетического сырья. В США уголь вытесняется природным газом, но у большинства стран дешевого газа нет. Поэтому в глобальном масштабе прогнозируется дальнейший рост использования угля. Так, в 2021 году он стал лидером роста в энергетике, обогнав темпы роста возобновляемой энергетики. В августе этого года сообщалось, что в России доля угля к 2050 году может не только не снизиться, но даже немного увеличится.

При этом еще в 1990 году гарвардские ученые связали мельчайшие частицы в воздухе, называемые PM2.5, с повышенным риском ранней смерти. В последующих работах говорилось, что эти частицы повышают риск развития болезней легких и сердца, рака, деменции. Основная опасность в том, что, попадая в кровоток, они упрощают образование тромбов, значительно повышая вероятность инфарктов и инсультов, в том числе с летальным исходом. Всего от микрочастиц, возникающих при сжигании ископаемых топлив, гибнут около восьми миллионов человек в год.

Теперь ученые из Университета Джорджа Мейсона и Университета штата Техас (США) выяснили, что влияние частиц PM2.5, выброшенных в атмосферу из-за деятельности угольных электростанций, вдвое опаснее для жизни, чем воздействие этих же веществ от других источников.

Два месяца выбросов от угольной электростанции недалеко от Атланты. В ролике показано, как ветер влияет на распространение загрязнения воздуха / © Lucas Henneman

PM2.5 — мельчайшие частицы пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, размером от 0,001 до 2,5 микрометра, находящиеся в воздухе.

Благодаря столь маленьким размерам при вдыхании они попадают в легкие, но не задерживаются биологическими барьерами и проходят в кровоток. Они могут накапливаться в организме и приводить к проблемам со здоровьем. Например, к легочным, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Сейчас американские исследователи изучили данные о выбросах с 480 угольных станций, полученные с 1999 по 2020 год. Затем они создали модель разнесения диоксида серы (который затем преобразуется в PM2.5) ветром в течение недели после выброса. Так удалось рассчитать размер территории, которую загрязняет каждая электростанция за год. После этого модель сравнили с медицинскими записями населения США. Результаты опубликованы в журнале Science.

Специалисты обнаружили, что примерно 460 тысяч летальных исходов были связаны с PM2.5, выделенных в результате сжигания угля. Большинство из них произошло в период с 1999 по 2007 год, когда уровни загрязняющих веществ от угольных электростанций были самыми высокими. Увеличение среднегодового количества твердых частиц, полученных от угольных станций, на один микрограмм/кубический метр коррелировало с повышением вероятности преждевременного ухода из жизни на 1,12%, что в 2,1 раза превышает риск от воздействия PM 2.5, выделенных из других станций.

Избыточная смертность, связанная с отдельными угольными электростанциями с 1999 по 2020 год / © Science

По словам авторов, их исследование в очередной раз показало, что увеличение использования угля нанесет вред здоровью человека. Они призвали как можно чаще обращаться к иным источникам энергии, чтобы сократить негативное воздействие угля.

Хотя данные новой работы получены на материале из США, из них ясно: вес угля в общемировых восьми миллионах ежегодных смертей от микрочастиц куда больше, чем считалось ранее. Очевидно, он измеряется не в сотнях тысяч, а в миллионах жизней каждый год. Это особенно опасно с учетом того, что количество сжигаемого угля в обозримой перспективе будет только расти.

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