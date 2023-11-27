Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Угольные электростанции наносят человечеству вдвое больше вреда, чем считалось ранее
До сих пор считалось, что микрочастицы от угольных электростанций убивают лишь несколько сот тысяч человек ежегодно. Новое исследование показало, что все гораздо хуже, чем думали ранее.
Уголь — основной источник электроэнергии на земле сегодня, от него электричества получают больше, чем от газа, и во много раз больше, чем из других видов электроэнергетического сырья. В США уголь вытесняется природным газом, но у большинства стран дешевого газа нет. Поэтому в глобальном масштабе прогнозируется дальнейший рост использования угля. Так, в 2021 году он стал лидером роста в энергетике, обогнав темпы роста возобновляемой энергетики. В августе этого года сообщалось, что в России доля угля к 2050 году может не только не снизиться, но даже немного увеличится.
При этом еще в 1990 году гарвардские ученые связали мельчайшие частицы в воздухе, называемые PM2.5, с повышенным риском ранней смерти. В последующих работах говорилось, что эти частицы повышают риск развития болезней легких и сердца, рака, деменции. Основная опасность в том, что, попадая в кровоток, они упрощают образование тромбов, значительно повышая вероятность инфарктов и инсультов, в том числе с летальным исходом. Всего от микрочастиц, возникающих при сжигании ископаемых топлив, гибнут около восьми миллионов человек в год.
Теперь ученые из Университета Джорджа Мейсона и Университета штата Техас (США) выяснили, что влияние частиц PM2.5, выброшенных в атмосферу из-за деятельности угольных электростанций, вдвое опаснее для жизни, чем воздействие этих же веществ от других источников.
PM2.5 — мельчайшие частицы пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, размером от 0,001 до 2,5 микрометра, находящиеся в воздухе.
Благодаря столь маленьким размерам при вдыхании они попадают в легкие, но не задерживаются биологическими барьерами и проходят в кровоток. Они могут накапливаться в организме и приводить к проблемам со здоровьем. Например, к легочным, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.
Сейчас американские исследователи изучили данные о выбросах с 480 угольных станций, полученные с 1999 по 2020 год. Затем они создали модель разнесения диоксида серы (который затем преобразуется в PM2.5) ветром в течение недели после выброса. Так удалось рассчитать размер территории, которую загрязняет каждая электростанция за год. После этого модель сравнили с медицинскими записями населения США. Результаты опубликованы в журнале Science.
Специалисты обнаружили, что примерно 460 тысяч летальных исходов были связаны с PM2.5, выделенных в результате сжигания угля. Большинство из них произошло в период с 1999 по 2007 год, когда уровни загрязняющих веществ от угольных электростанций были самыми высокими. Увеличение среднегодового количества твердых частиц, полученных от угольных станций, на один микрограмм/кубический метр коррелировало с повышением вероятности преждевременного ухода из жизни на 1,12%, что в 2,1 раза превышает риск от воздействия PM 2.5, выделенных из других станций.
По словам авторов, их исследование в очередной раз показало, что увеличение использования угля нанесет вред здоровью человека. Они призвали как можно чаще обращаться к иным источникам энергии, чтобы сократить негативное воздействие угля.
Хотя данные новой работы получены на материале из США, из них ясно: вес угля в общемировых восьми миллионах ежегодных смертей от микрочастиц куда больше, чем считалось ранее. Очевидно, он измеряется не в сотнях тысяч, а в миллионах жизней каждый год. Это особенно опасно с учетом того, что количество сжигаемого угля в обозримой перспективе будет только расти.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Частица Аматэрасу — так ученые эксперимента Telescope Array назвали частицу космических лучей сверхвысоких энергий, «прилетевшую» на Землю в мае 2021 года. По количеству энергии она уступает лишь легендарной частице Oh-My-God, обнаруженной более 30 лет назад. Происхождение нового явления неясно — в той части неба, откуда оно пришло, на вид ничего нет.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Подводные археологи обнаружили у берегов Италии груз с затонувшего неолитического судна. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем мы думали.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Беспрецедентно быстрое и невероятно широкое: каким будет российское импортозамещение и кто от него выиграет?
Суд за крымское наследство
10 самых больших телескопов
Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии