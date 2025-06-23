Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые узнали, дойдут ли воды реки Лена до Северного полюса
Исследователи из МФТИ и ИО РАН изучили, как распространяется плюм реки Лены — огромный по площади слой опресненной воды в Восточной Арктике. Оказалось, что из-за быстрого таяния льдов и усиления ветра поверхностное опреснение значительно увеличилось. В последние годы плюм доходит до акваторий, ранее не подверженных влиянию речного стока. На севере опреснение регистрируется всего в 1300 километрах от полюса. На востоке оно стало достигать Чукотского моря, что может негативно повлиять на его высокую биологическую продуктивность.
Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science. «Значительное увеличение площади плюма Лены запустит цепь изменений в Восточной Арктике: пресные воды создадут мощный поверхностный слой, ускоряющий зимнее ледообразование. Так создастся обратная связь, замедляющая сокращение льда как минимум в Восточной Арктике. Вместе с этим могут кардинально перестроиться пищевые цепи: традиционные ледовые сообщества фитопланктона, будут вытеснены пресноводными видами», — рассказал Александр Осадчиев, руководитель Лаборатории арктической океанологии МФТИ.
Арктика теряет лед: каждое десятилетие в Северном Ледовитом океане его становится меньше примерно на 12%. Процесс ускоряется из-за положительной обратной связи: чем меньше льда, тем больше солнечных лучей поглощает поверхность океана в северных широтах. Особенно сильно это проявляется в морях российской Арктики. В частности, в последние 10 лет летом и осенью стали открываться ото льда большие акватории в Восточной Арктике, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, которые ранее целый год были покрыты льдом.
В моря Восточной Арктики впадают крупные реки: Лена, Колыма, Индигирка, Хатанга, Оленек. Речные воды и воды, образующиеся при таянии морского льда, формируют опресненный поверхностный слой толщиной 10-20 метров. Его часто для простоты называют плюмом Лены (речной плюм – водная масса, которая образуется в приустьевых зонах рек при смешении речных и морских вод), так как река Лена вносит наибольший вклад в опреснение поверхности моря.
Чтобы понять, как плюм Лены формируется, распространяется, и как он может повлиять на Арктику в будущем, ученые МФТИ, Института океанологии РАН и Центра морских исследований МГУ проанализировали данные спутниковых наблюдений и экспедиционных измерений в Восточной Арктике за последние несколько лет.
Анализ данных показал, что из-за сокращения ледяного покрова в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море ветер сильнее и дольше начинает воздействовать на поверхностный слой моря, в том числе и на плюм Лены. В результате этого речные воды распространяются на сотни километров от устья, а речной плюм покрывает огромную акваторию моря. В частности, в 2019 году на востоке он достиг острова Врангеля и Чукотского моря, а на севере распространялся вплоть до 78 градуса северной широты. Ранее распространение плюма Лены так далеко на север и восток никогда не регистрировалось. Площадь плюма в период максимального распространения составила рекордные 870 тысяч квадратных километров.
Прогнозы, основанные на климатических моделях, показывают, что в ближайшие десятилетия в Восточной Арктике будет продолжаться сокращение ледяного покрова, ветер в теплый период также будет усиливаться. По-видимому, аномально большая площадь плюма Лены, подобная случаю 2019 года, станет нормой для будущей Арктики. Возможно, в будущем плюм Лены будет в отдельные периоды распространяться на север вплоть до акватории около полюса и на восток вплоть до Берингова пролива?
Исследователи продолжают мониторинг плюма Лены с использованием спутниковых данных и натурных измерений, уделяя особое внимание взаимосвязи между ветровыми условиями, ледовой обстановкой и распространением пресных вод. Эти данные помогут более точно предсказать, как изменится хрупкая арктическая экосистема в будущем.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
В последнее время в некоторых развитых странах наблюдается тенденция к тому, что женщины предпочитают рожать первого ребенка в возрасте 40 лет и старше. Но счастье материнства, как показали авторы новой научной работы, могут омрачить тревожные последствия. Исследователи из Швеции изучили историю нескольких сотен тысяч родов и рассказали о рисках для здоровья малышей, появившихся на свет у женщин в позднем возрасте.
Паукообразные существа, обитающие на дне океана, куда практически не проникает солнечный свет, выработали уникальную стратегию выживания. Вместо охоты или поиска падали они научились сотрудничать с бактериями, которые обеспечивают морских пауков необходимой для жизни энергией. Ничего ранее у морских членистоногих ученые не наблюдали.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Исследователи из Новой Зеландии посчитали угрозу для озонового слоя при достижении землянами хотя бы пары тысяч ракетных запусков в год. По их расчетам, он должен начать существенно деградировать. Интересно, что Илон Маск планирует несколько тысяч запусков ежегодно, то есть даже больше. Несмотря на это, некоторые проблемы в работе делают ее выводы далеко не бесспорными.
Изучив распределение древних и плотных звездных систем в скоплении Персея, ученые наткнулись на уникальную галактику, которая практически полностью состоит из темной материи.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Деннис Медоуз: «Устойчивого развития достичь не удастся… И пора задуматься о том, как жить в фазе упадка, а не роста»
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
Иллюзии вокруг нас
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии