Киберпсихологи впервые нашли способ усилить эмоции при кинопросмотре

Ученые Университета Лобачевского сравнили психическое и физиологическое состояние людей до и после просмотра триллера «Вышка». Участники эксперимента смотрели фильм в парах и по одиночке. Триллер о восхождении двух подруг на 500-метровую телевышку, построенный на страхе высоты и падения, вызывал наиболее сильные эмоции у зрителей при парном просмотре. Это явление было изучено впервые в России, а в мировой науке есть лишь единичные статьи. Авторы исследования назвали его «эффектом созрителя».

«Мы оценили уровень ситуативной тревожности и вариабельность сердечного ритма. Такое комплексное исследование проведено впервые в мире. Показатели были значительно выше у людей, которые смотрели фильм в паре, несмотря на то, что во время эксперимента им было запрещено общаться и смотреть друг на друга. Уже одно только присутствие “созрителя” усиливает наши впечатления и эмоциональный опыт», – рассказала заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ имени Н. И. Лобачевского Валерия Демарева.

При индивидуальном просмотре триллера люди включали психологическую защиту и старались блокировать страх. Когда фильм смотрели вдвоем, состояние тревоги, наоборот, нарастало. По мнению исследователей, «эффект созрителя» действует таким образом при кинопросмотре малыми группами.

«Можно предположить, что такие парные просмотры в кинотеатрах могли бы давать более запоминающийся зрительский опыт. Также “эффект созрителя” можно использовать при обучении эмоциям детей с помощью фильмов, в том числе в терапии детей с аутизмом», – рассказал автор исследования, сотрудник лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Николай Назаров.

На основе полученных данных ученые проанализируют, как синхронизируются психическое состояние и показатели сердечного ритма у людей в ходе совместного просмотра, а также проверят «эффект созрителя» в новом эксперименте уже на позитивных эмоциях от комедии.

Результаты исследования были представлены на IX Международной научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная психология вопросы теории и практики». Статья, посвященная «эффекту созрителя», опубликована в монографии Springer Nature «Biologically Inspired Cognitive Architectures».

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