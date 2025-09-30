Уведомления
Три грея радиации помогли людям с тяжелым остеоартрозом коленей
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
С теоретической точки зрения остеоартроз можно предотвратить: он наступает не сам по себе, а в силу неестественного образа жизни современных людей. Поэтому, например, у пожилых охотников-собирателей такая болезнь встречается очень редко. И даже в современном обществе его вероятность можно снизить: бегуны-любители страдают им втрое реже других людей.
Однако на практике население в целом бегать не будет. Поэтому необходимость как-то лечить жертв остеартроза в последние десятилетия постоянно росла, ведь их становилось все больше и больше (так же будет в будущем). При умеренных симптомах дают болеутоляющее, но оно не всегда полностью закрывает проблему и возвращает человеку полную подвижность.
Группа корейских ученых привлекла 114 добровольцев с первичным остеартрозом коленного сустава. Диагноз всем им ставился по рентгеновским снимкам и наличию существенной боли при ходьбе. Участников разбили на три группы: первой колени облучали сверхмалыми дозами радиации (шесть сеансов по 0,05 грея), второй — малыми (то же число сеансов по 0,5 грея), третью не облучали ничем. Вторая группа получила локальное облучение, сравнимое с 30 000 рентгеновскими снимками груди или 420 компьютерными томографиями грудной клетки. О результатах исследователи отчитались на ежегодном собрании Американского общества радиотерапии.
Никто из участников не мог принимать на регулярной основе опиоидные болеутоляющие или нестероидные противовоспалительные препараты в первые четыре месяца после процедур (или их имитации у группы плацебо). Затем ученые сравнили отзывы членов разных групп о своем состоянии. Среди тех, кто получил максимум облучения, об улучшениях заявили 70% участников, в группе плацебо — только 42%. Клинические серьезные улучшения в смысле силы боли и функциональности коленных суставов в группе максимального облучения зарегистрировали у 57% участников. Среди получателей плацебо-лечения — только у 31%.
Для тех, кто получил лишь 0,3 грея, ситуация была промежуточной: 58% заявили об улучшении состояния, но вот клинические серьезные улучшения по сравнению с группой плацебо врачи не зафиксировали. Как и участники двух других групп, получатели плацебо не имели изменений в составе крови или в уровне маркеров воспалительных процессов. Никаких побочных эффектов от лечения найти не удалось. Это отличает картину от радиотерапии при раке, где локальные дозы в десятки раз выше трех грей и без побочных эффектов сложно обойтись.
Авторы научной работы продолжили отслеживать состояние облученных, сейчас идет 12-месячный цикл мониторинга. По его итогам запланировали публикацию. Как отметили разработчики метода, он не сможет регенерировать хрящевую ткань в коленном суставе, если она уже утрачена. Но пока речь идет об умеренной или средней силе остеоартроза, такой подход способен серьезно замедлить развитие болезни.
Положительное воздействие умеренных доз радиации на ткани человека ученые выявили довольно давно. Naked Science ранее писал об эффективном поддерживающем лечении болезни Альцгеймера у людей небольшими дозами облучения, а для мышей, облученных более серьезными дозами, удалось полностью развернуть развитие болезни, восстановив их когнитивные способности до нормального уровня.
