Токсикологи разобрались, почему пострадавшим от яда мамб может становиться хуже после антидота

Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота поначалу становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.

Специалисты в области токсикологии, фармакологии и биологии из Австралии, Германии и Испании установили, что токсины в составе ядов трех из четырех известных видов мамб (Dendroaspis) гораздо сложнее, чем считалось прежде. В статье, опубликованной в журнале Toxins, речь идет о черной (Dendroaspis polylepis) и зеленой мамбах (Dendroaspis viridis), а также о мамбе Джейсона (Dendroaspis jamesoni).

В лабораторных экспериментах с использованием нервно-мышечного препарата, изготовленного из тканей цыплят, ученые проследили за действием «химического оружия» змей и нейтрализующих его антидотов.

Выяснилось, что токсины атаковали нервную систему в двух разных точках. Сначала следовал периферический, или вялый, паралич: яд блокировал прохождение нервных сигналов, не позволяя им достичь мышц. Существующие противоядия снимали этот эффект. Однако после его нейтрализации действие яда распространялось на другую часть нервных волокон, что приводило мышцы в состояние повышенного тонуса и вызывало непроизвольные сокращения — спастический паралич.

Ранее считалось, что такую реакцию может вызывать только яд узкоголовой мамбы (Dendroaspis angusticeps), четвертого вида змей из рода Dendroaspis. Новые открытия показали, что это не так, и объяснили ухудшение состояния некоторых пострадавших от укусов мамб после введения стандартных противоядий.

Исследователи также обнаружили, что действие яда змей из разных мест может варьироваться. В частности, различия обнаружили у черных мамб из Кении и Южной Африки. Это дополнительно осложняет лечение пострадавших от укусов, поскольку не все существующие сыворотки бывают эффективными.

Учитывая, что жертвами мамб ежегодно становятся десятки тысяч людей, авторы подчеркнули важное практическое значение своего исследования. Понимание всего спектра активности ядов и причин, по которым антидоты могут не действовать, позволит производителям разработать более мощные противоядия, способные спасти больше жизней.

