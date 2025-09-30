  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 сентября, 10:56
ПНИПУ
3

В России разработали уникальный метод ранней диагностики врожденной патологии у детей

❋ 4.8

Ученые Пермского Политеха и ПГМУ запатентовали метод точной диагностики краниосиностоза — опасного заболевания, при котором черепные швы у детей до двух лет преждевременно зарастают костной тканью. Это нарушает рост черепа и развитие мозга, приводя к серьезным неврологическим осложнениям. Новый способ на основе данных КТ позволяет объективно оценить степень окостенения швов и выявить патологию на ранней стадии, что критически важно для своевременного хирургического лечения.

ПНИПУ
# врожденные дефекты
# дети
# патологии
# череп
Раннюю диагностику детских врожденных патологий сделали точной / © Drazen Zigic, Freepik

Череп человека при рождении еще не до конца сформирован, и его части соединяются между собой прочными эластичными швами. Они делают кости пластичными, позволяют им постепенно смещаться и расти вместе с увеличением объема мозга ребенка. Практически всю жизнь они остаются открытыми, лишь постепенно уплотняясь и теряя свою гибкость. Только в среднем к 40 годам, а иногда и гораздо позже, большинство из них полностью зарастают костной тканью.

Однако бывает так, что один или несколько швов зарастают преждевременно, в возрасте до двух лет. Это врожденное патологическое состояние называют краниосиностозом. Оно мешает нормальному росту мозга и формированию черепа. Без своевременного хирургического вмешательства может вызвать асимметрию головы, повышение внутричерепного давления, боли, судороги, проблемы со зрением и слухом, замедление умственного и физического развития.

Процесс зарастания черепного шва похож на срастание костей при переломе, поэтому зачастую для его диагностики используют те же методы с использованием УЗИ, КТ или рентгена. Однако это позволяет оценить проблему лишь субъективно, на основе усредненной информации, и не дает конкретных значений о степени окостенения по всей длине шва. Что крайне важно для постановки верного диагноза.

Ученые ПНИПУ и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера разработали первый в мире стандартизированный и математически обоснованный способ, который дает возможность оценить уровень зарастания черепных швов у детей в раннем возрасте. 

– Наш метод использует данные компьютерной томографии. По снимкам измеряют плотность костной ткани в начале, в середине и в конце любого из черепных швов, например, лобного или сагиттального. По этим значениям с помощью специально разработанной формулы мы математически вычисляем коэффициент его зарастания. Именно он и является объективным критерием. При коэффициенте от 0,5 до 0,74: шов не сформирован, что норма для детей. От 0,75 до 1,0: шов считается сформированным (окостеневшим). Такое значение в возрасте до 1,5–2 лет – это признак краниосиностоза и требует лечения, – объясняет Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук. 

Ученые проверили метод на примере 10 пациентов до 2 лет с диагнозом краниосиностоз. Результаты показали высокое совпадение с данными ультразвуковой диагностики, расхождение составило всего 3,8%. При этом новая технология предлагает более детальную количественную оценку.

– К примеру, судороги у ребенка 2 лет – это один из симптомов заболевания. После проведения КТ и измерений плотности костной ткани в нужных точках рассчитывается степень зарастания. Значения 0,89; 0,89 и 0,9 говорят о том, что шов закостенел по всей длине и диагноз подтверждается. Тогда как у другого младенца 11 месяцев с теми же симптомами показатели 0,64; 0,62 и 0,57 означают, что шов развивается в норме, и причина судорог заключается в другом, – поделился Владислав Никитин.

Так, предлагаемое решение позволяет на основе точных цифровых показателей выявить патологию на самой ранней стадии. Теперь с его помощью врачи могут не только констатировать факт болезни, но и оценить динамику процесса зарастания черепных швов и спрогнозировать дальнейшее развитие черепа.

Разработка пермских ученых представляет значительный прорыв в детской неврологии и челюстно-лицевой хирургии. Внедрение метода в клиническую практику позволит повысить качество диагностики краниосиностоза и поможет специалистам точнее определять необходимость операции. На изобретение выдан патент.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1281 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# врожденные дефекты
# дети
# патологии
# череп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 07:49
Игорь Байдов

Ученые зафиксировали, как антибиотик пробивает «броню» бактерии

С помощью специального микроскопа исследователям удалось заснять взаимодействие антибиотика и кишечной палочки. Кадры высокой четкости показали, как препарат разрушает защитные структуры микроорганизма. Открытие может подсказать новые подходы в борьбе с коварными формами бактерий, которые благодаря замедленному метаболизму плохо реагируют на стандартную терапию.

Медицина
# антибиотики
# бактерии
# кишечная палочка
# микроорганизмы
30 сентября, 08:12
Юлия Трепалина

Токсикологи разобрались, почему пострадавшим от яда мамб может становиться хуже после антидота

Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.

Биология
# антидот
# змеи
# змеиные яды
# противоядия
# черная мамба
# ядовитые животные
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно