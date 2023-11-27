  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Дарья Губина
133

Ученые пересмотрели количество ультралегкой темной материи в Млечном пути

3.7

Продолжительные наблюдения за таймингом сигналов пульсаров позволили наложить ограничения на количество частиц ультралегкой темной материи. Согласно новым данным, ультралегкие частицы точно не могут составлять 100% темной материи в Млечном пути.

Астрономия
# космос
# пульсар
# темная материя
темная материя
Массивное скопление галактик Cl 0024+17 (ZwCl 0024+1652), выполняющее роль линзы. Снимок в видимом свете (слева). Судя по форме и позиции линзированных далеких галактик, в скоплении-линзе есть темная материя. Ее расположение отмечено на снимке справа голубой «дымкой» / © NASA, ESA, M.J. Jee, and H. Ford (Johns Hopkins University)

Природа темной материи — одна из главных загадок современной астрофизики. Многие наблюдения и расчеты указывают на существование «невидимого» вещества, которое взаимодействует с «обычной» барионной материей лишь гравитационно. В их числе — что-то невидимое «раскручивающее» внешние области галактических дисков быстрее положенных скоростей, движение скоплений галактик, расчеты по реликтовому излучению, колебания плотности барионной материи и другие.

Так как темная материя не взаимодействует с излучением, астрофизики не могут изучать ее привычными методами. Поэтому они ищут альтернативные способы. Межнациональная группа ученых European Pulsar Timing Array использует для поиска темной материи миллисекундные пульсары. Они собирают данные на протяжении уже почти четверти века.

Наблюдая за таймингом сигналов, приходящих от этих космических «маяков», группа старается оценить плотность ультралегких частиц темной материи. Если она существует, то должна искажать время между «вспышками» пульсаров. В новой работе ученые проанализировали уже второй набор данных наблюдений от шести европейских радиотелескопов. Результаты исследования опубликованы в Physical Review Letters.

«Идея [исследования] появилась, когда я спросил моего куратора, могу ли я продолжить исследования в сфере гравитационных волн, но с точки зрения физики элементарных частиц. Главной целью этого проекта было наложить ограничения на существования так называемой ультралегкой темной материи в нашей галактике», — объясняет Клемент Смарра, один из авторов новой работы.

Благодаря более продолжительным и точным данным наблюдений, ученым удалось определить, что гипотетические ультралегкие частицы с массой от 10−24.0 до 10−23,3 электронвольт не могут составлять всю темную материю в окрестностях Млечного пути.

Модель холодной темной материи успешно объясняет многие аспекты масштабной структуры Вселенной, но не так хорошо работает на расстояниях меньше килопарсека. Например, согласно наблюдениям, плотность темной материи внутри галактик постоянна, а по модели — меняется от центра к краям. Другая известная проблема — «неправильное» количество галактик-спутников у Млечного пути.

Авторы исследования надеются, что дальнейшие наблюдениями за поведением сигналов пульсаров позволят нам еще больше узнать о природе темной материи. Но уже сейчас этот источник излучения убедительно показал, что загадку темной материи точно нельзя разрешить только за счет ее гипотетических ультралегких частиц.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# пульсар
# темная материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Конгресс
28 Ноя
Бесплатно
III Конгресс молодых ученых
Минобрнауки России
Сочи
Лекция
28 Ноя
300
О современных кубсатах!
Музей космонавтики
Москва
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Секреты обоняния. Как запахи влияют на эмоции и поведение
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
28 Ноя
700
Чума – комплексный подход возбудителя к распространению
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Что такое политическая география и зачем она нужна?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
600
Кроновая группа неогнат
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Ноя
700
Основы микробиологии: простейшие
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Ноя
450
Архитектура древних майя
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Колоссальные статуи на Древнем Востоке и в ранней Греции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 часов назад
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
5 часов назад
Игорь Байдов

Движения хвоста сперматозоида объяснили математикой Алана Тьюринга

Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.

Биология
# математика
# паттерны Тьюринга
# сперматозоиды
9 часов назад
Дарья Сидельникова

Угольные электростанции наносят человечеству вдвое больше вреда, чем считалось ранее

До сих пор считалось, что микрочастицы от угольных электростанций убивают лишь несколько сот тысяч человек ежегодно. Новое исследование показало, что все гораздо хуже, чем думали ранее.

Медицина
# здоровье
# климат
# уголь
# экология
# энергетика
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
24 ноября
Алиса Гаджиева

В бассейне императора Тиберия нашли следы неолитического кораблекрушения

Подводные археологи обнаружили у берегов Италии груз с затонувшего неолитического судна. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем мы думали.

Антропология
# археология
# кораблекрушение
# неолит
# обсидиан
# подводная археология
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Китай объяснил беспокоящий ВОЗ всплеск респираторных заболеваний в стране

    2 минуты назад

  2. Ученые пересмотрели количество ультралегкой темной материи в Млечном пути

    1 час назад

  3. Движения хвоста сперматозоида объяснили математикой Алана Тьюринга

    5 часов назад

  4. Антитела-супергерои спешат на помощь: как пассивная иммунизация защищает от гепатита B

    7 часов назад
Выбор редакции

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

9 часов назад

Последние комментарии

Andrey Kholin
29 минут назад
Andrey Kolkov, Это Вы соврали (или по необразованности кому то поверили врущему)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kholin
34 минуты назад
AP AP, Фотон это объект у которого есть скорость, и который может передавать информацию, так что дорогой комментатор УСПОКОЙТЕСЬ

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Конев
43 минуты назад
Будущему

Объявлены победители конкурса «Фотограф-эколог 2023 года»Объявлены победители конкурса «Фотограф-эколог 2023 года»

Andrey Kholin
45 минут назад
Игорь Петелин, Когда будете ферштейн в околосветовых скоростях то допрет, что формулы совсем даже не казуистические, и станет ясно, что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

юрий рацевич
1 час назад
Кто напишет формулу скорости времени ?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sam Dowson
1 час назад
Думаю, если есть темная энергия, действующая как антигравитация вопреки всем законам физики, то должно быть что-то реально превышающее скорость

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kholin
2 часа назад
Рашид Имадиев, Достигнет, со скоростью света, если кажется что нет, то нужно понять, что камни относительно друг друга не двигаются с 1,2 c: 0,6 это

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
2 часа назад
Никто бы не принял столь смехотворную теорию. Но фишка в том что в целом теория работает, а необъясненными являются лишь некоторые аномалии. Так

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
dmisim dmsim, а Земля плоская! И пирамиды пришельцы построили! И ваще все ученые козлы! )))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Евгений Тихомиров, Учите физику! Ни кто никому ничего не запрещал. Просто мир так устроен и физическая суть в том, как преобразуются время и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

IL IV
2 часа назад
Рашид Имадиев, везде время будет идти с такой скоростью, что расстояние между фотонами будет оставаться t*c где t - это время, прошедшее с момента

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Андрей Дибров, Поверьте: и тогда были не менее странные персонажи и бред несли столь же увлеченно. Ведь они же искренни и упорны в своем стремлении

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Dogadin
2 часа назад
Р. Имадиев, никаких "самых дел" не существует. Время это не координата, которую можно мерять линейкой, весами или спектрометром, а просто

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Галина Ворошилина
2 часа назад
Интересно, но у меня своё вИдение на это.

Собирай и властвуй: почему люди увлекаются коллекционированиемСобирай и властвуй: почему люди увлекаются коллекционированием

Andrey Dogadin
2 часа назад
Рашид Имадиев, логика не верна в том, что на камне, летящем со скоростью света, время замедлилось и за год локального времени он удалился от другого

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kholin
3 часа назад
Ed Po, Вам нужно задуматься над вопросом " В какой системе отсчета одновременно". Все критикующие здесь неявно подразумевают существование

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
Дмитрий Глебов, Правильно! Такой, описанный Вами, подход не вызывает доверия. Но подход то не такой! О каких аксиомах Вы пишите? Нет никаких аксиом -

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

aaabcdd @mail.ru
3 часа назад
Браво Nick K !

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Владимир Лебедев
3 часа назад
Рашид Имадиев, представьте что сидите на первом камне и смотрите на второй. Фактически расстояние между камнями 1,2 световых года, а с момента

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Дибров
3 часа назад
kpi, Тридцать лет назад молодые физики это не седняшние ютуберы

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить