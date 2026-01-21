Строительные материалы обеспечили основную часть радиационного фона в многоквартирных домах России

Хотя сам по себе радиационный фон в российских многоэтажках не так велик, в некоторых городах он кратно выше, чем в других. Основной причиной такой неравномерности — как и того, что радиация в новых многоэтажках выше, чем в старых — авторы исследования посчитали климат и адаптацию к нему. Однако некоторые детали ставят эту интерпретацию под вопрос.

Российские ученые обобщили исследование радиационного фона в многоэтажных домах девяти городов нашей страны. Оказалось, что основной вклад в такой фон вносит не космическая радиация, а излучение от строительных материалов, из которых строят эти дома. Результаты их работы опубликовали в Journal of Environmental Radioactivity.

Строительные материалы многоэтажек неизбежно включают в себя небольшие объема радона-226, радона-220 (старое название — торон) и калия-40. Причем ключевую роль в общей дозе играет радон. Замеры, приведенные в новой работе, показали, что его концентрация внутри квартир сильно отличается друг от друга.

Если в Краснодаре она составляла лишь 16 беккерелей на кубометр воздуха, то в Москве — 21, в Санкт-Петербурге — 25. В Екатеринбурге цифра достигла 77, то есть в несколько раз превысила южнорусскую. Исследователи в начале работы отнесли это на счет холодного климата: он побуждает людей мало открывать окна (чего не скажешь о Краснодаре), а обычная вентиляция слабо справляется с эвакуацией такого тяжелого газа как радон или продуктов его распада.

Но здесь возникают вопросы: скажем, в Новосибирске измеренный уровень радиации от радона был лишь 17 беккерелей на кубометр, незначительно выше, чем в Краснодаре и в четыре с лишним раза ниже, чем в Екатеринбурге. Между тем, средние температуры в сибирском городе на 1,1 градуса меньше, чем в Екатеринбурге.

Вряд ли климат может объяснить такую разницу. Да и сами исследователи в тексте работы отметили повышенную концентрацию радиоактивных изотопов в строительных материалах именно Екатеринбурга.

Общий радиационный фон в девяти городах России по данным работы показан справа. Левее идут его источники. Хорошо видно, что в Екатеринбурге он (за счет двух видов радона) втрое выше, чем в Краснодаре или Нижнем Новгороде с Новосибирском / © Ilia Yarmoshenko et al.

Они также упомянули, что дома, построенные после 2000 года по всей России, имеют более высокий радиационный фон, чем построенные до. Это связано с их большей энергоэффективностью, меньшим объемом утечки воздуха через дефекты окон и строительных конструкций.

С точки зрения вреда для здоровья фон во всех описанных городах по сути отсутствует. Радон и продукты его распада в среднем по девяти изученным городам давали лишь 1,21 миллизиверта в год. Внешние источники радиации (космическое излучение, идущее сверху) — еще 0,27 миллизиверта.

В мире в среднем на радон и продукты его распада приходится 1,26 миллизиверта в год, на остальные частицы радфона — 1,16 миллизиверта. То есть средние российские цифры ниже мировых. И все они смотрятся крайне скромно на фоне примерно 150 миллизивертов в год у космонавтов на МКС. Как уже писал Naked Science, продолжительность жизни космонавтов неотличима от такой же у профессиональных спортсменов, а у последних она ожидаемо выше, чем у популяции в целом.

Тем не менее, исследование указывает на интересную особенность современного жилого фонда России: за счет лучшей адаптации к ее холодному климату, он обеспечивает меньший воздухообмен, чем в прежние эпохи. Это в теории может повышать вред здоровью жителей таких домов от домашних источников загрязнения, таких как газовые плиты. Ранее научные работы показали, что люди, живущие в домах с ними, страдают от артрита в 1,76 раза чаще, чем те, кто пользуются только электроплитами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.