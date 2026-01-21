  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 января, 13:59
Любовь С.
2

Ученые объяснили происхождение органических веществ в гейзерах Энцелада

❋ 4.5

Воссоздав условия, предположительно, царящие в недрах Энцелада — ледяного спутника Сатурна, — исследователи выяснили, что горячая вода под толщей льда могла буквально «варить» аминокислоты и другие органические соединения, необходимые для зарождения жизни. Похожие процессы, вероятно, проходили и на других ледяных лунах, что делает их главными кандидатами на роль потенциально обитаемых миров за пределами Земли.

Астрономия
# аминокислоты
# гейзеры
# органические вещества
# подледный океан
# спутники Сатурна
# Энцелад
Струи, извергающиеся из южной полярной области Энцелада / © NASA/JPL-Caltech

Энцелад — один из самых загадочных спутников Сатурна. Этот мир диаметром около 500 километров славится своими гейзерами, выбрасывающими в космос струи воды, льда и органических веществ. Гигантские фонтаны, которые вырываются из трещин в южной полярной области, впервые зафиксировали в 2005 году с помощью зонда «Кассини». Проанализировав их состав, ученые предположили, что под поверхностью луны скрывается глобальный океан жидкой воды с каменистым дном.

Водород, аммиак, метан, углекислый газ и сложные органические соединения — классические признаки активных химических процессов, которые наблюдаются в гидротермальных источниках на дне земных океанов. Такие условия считаются одними из наиболее благоприятных для возникновения жизни: тепло, жидкая вода и богатый набор химических элементов создают естественную «лабораторию» для синтеза органики.

Чтобы проверить эту теорию, международная исследовательская группа под руководством Максвелла Л. Крэддока (Maxwell L. Craddock) и Ясухито Сэкинэ (Yasuhito Sekine) из Токийского технологического института (Япония) провела серию экспериментов, имитирующих процессы в подповерхностном океане Энцелада. Для этого использовали растворы, состав которых повторял «химический профиль» выбросов, зафиксированных «Кассини».

Воду с аммиаком, метаном, диоксидом углерода, циановодородом, формальдегидом, гликолевым альдегидом, фосфатами и бензолом поместили в герметичные золотые капсулы и нагревали до 150 градусов Цельсия при давлениях до 20 мегапаскалей — это соответствует условиям на глубинах до 150 километров под ледяной коркой Энцелада. Затем, моделируя естественные циклы нагревания и замерзания в ледяной коре спутника, растворы охлаждали и даже замораживали до минус 40 градусов Цельсия.

Результаты показали, что именно в таких условиях формировалось множество органических соединений, включая аланин, глицин, серин и другие аминокислоты. При этом образование глицина — простой аминокислоты, известной как один из базовых «кирпичиков» белков — происходило без воздействия высоких температур даже при длительном замораживании.

Аппарат с автоклавом, используемый в эксперименте / © Icarus (2026).

Сравнив полученные образцы с данными спектрометра Cosmic Dust Analyzer, установленного на борту «Кассини», исследователи обнаружили, что синтезированные соединения совпадают по ряду характеристик с веществами, выявленными в струях Энцелада. Но поскольку аминокислоты, активно синтезируемые в экспериментах, не были обнаружены в органически богатых выбросах Энцелада, Сэкинэ и Крэддок предположили, что они либо скрыты в соленых «зернах» (частицах), либо их концентрация очень низкая.

Крупные органические макромолекулы, содержащие ароматические кольца и длинные углеводородные цепи, в лабораторных условиях воспроизвести не удалось. Они, судя по всему, сохранились с момента формирования луны или образовались в более экстремальных условиях: например, при температурах выше 150 градусов Цельсия в присутствии каталитических (природных) минералов на дне океана.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Icarus, предполагают, что химическая эволюция Энцелада шла так же, как на ранней Земле: от простых неорганических веществ к аминокислотам и более сложным органическим соединениям. Если выводы ученых верны, подобные процессы могут происходить и на других лунах газовых гигантов, включая Европу и Титан.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
312 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# аминокислоты
# гейзеры
# органические вещества
# подледный океан
# спутники Сатурна
# Энцелад
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва
Лекция
21 Янв
600
Инсульт и инфаркт миокарда; как защитить себя от катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Янв
1200
Археологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
23 Янв
600
Что делать на Марсе?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Генеративный ИИ: за пределами ChatGPT
Сколтех
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
История южных и западных славян. Государственность и первые хроники
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые объяснили происхождение органических веществ в гейзерах Энцелада

    21 января, 13:59

  2. Строительные материалы обеспечили основную часть радиационного фона в многоквартирных домах России

    21 января, 12:22

  3. Ученые разработали пленки для защиты слизистых от инфекций

    21 января, 12:11

  4. Ученые объяснили, как гравитация влияет на раковые клетки

    21 января, 09:12
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

SELENA N
17 минут назад
Кто что любит, тот то и ест.

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Иван Колупаев
37 минут назад
От блин и у нас нашлись похитители инновационно-инновационных разработок. Еще год назад (2024) вкрали правда ценник ппц конский

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Иван Колупаев
39 минут назад
К слову подобные приборчики не такая уж редкость правда под другим названием 😏 Не иначе проклятые прибалты похитили идею наших кулибиных. Если

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Sam Dowson
44 минуты назад
А 15 лет назад волками выли - долой атомные станции! Германия купилась, теперь там в обратную воют - включите АЭС снова!

В Японии возобновили работу крупнейшей в мире АЭС

Иван Колупаев
44 минуты назад
Dmitriy, ну если внутри инновационного прибора только светодиод и батарейка то можно 😁

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Евгений Соколов
46 минут назад
Mira, Вы не правы. Слово «Арарат» происходит от ассирийского названия государства и народа Урарту или Аратта.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Sam Dowson
48 минут назад
Ну а жители первых этажей можно сказать вообще радоновые ванны принимают. То есть практически не выходят из них.

Строительные материалы обеспечили основную часть радиационного фона в многоквартирных домах России

Elusive Joe
1 час назад
Когда ромкосмос заявит, что нам надо на Луну, она уже будет поделена между Индией, Китаем и США. База на Луне, нужнее очередной орбитальной станции.

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Elusive Joe
1 час назад
Everlasting, это вы "побег из курятника" не смотрели. Куры способны на ещё более невероятные изобретения

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Artur Gabdraupov
1 час назад
"Камилла Валиева" , заслуженная народная артистка "СССР" !. 2026г.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Elusive Joe
1 час назад
Павел, а потом активирует детонатор)

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Elusive Joe
1 час назад
Станислав, а твоя ещё милфа? Познакомь!

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Александр Березин
1 час назад
Dmitriy, "Исследования на 100 участниках и после этого выпуск прибора в продажу?" Exondys 51 испытали на куда меньшем количестве людей -- и продукт при этом

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Elusive Joe
1 час назад
Помимо инородных деревьев, на насекомых (кормовую базу птиц), влияет отсутствие оных. В больших городах, вырубают тысячи деревьев, превращая их в

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Dmitriy Dorian
1 час назад
Ablin, ну так это же рекламная статья. Исследования на 100 участниках и после этого выпуск прибора в продажу? Не уверен, что можно корректно получить

Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Кирилл Канаев
2 часа назад
Константин, Аляску продавали дважды в первый раз Екатерина 2 кажется сдавала в аренду на 99 лет, во второй раз Александр какой-то, уже навсегда, так

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Павел Неуловимый
2 часа назад
Евгений, что у вас в голове? Кетай нынче мировая фабрика. Причём уже со своей инженерией. И да, переработка сырья до уровня продукта срывает

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Константин Герлиц
2 часа назад
Александр, Да!И войны,надеюсь,не будут начинать,по тем же причинам..

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Everlasting Kazakh
2 часа назад
Я не могу подтвердить документально, но можете поверить мне на слово. Я наблюдал гораздо более продвинутое поведение среди обычных буренок. В

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Woltimus
3 часа назад
Высоко взлетели и то за счёт экспорта природных ресурсов, падать будет больно. Ещё в 2019 году, в одном из интервью западному журналисту, министр

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно