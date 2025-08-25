Тихий убийца: почему менингококк стал опасен для взрослых и как его распознать

С начала 2025 года, согласно данным РБК, зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболевания менингококковой инфекцией. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Как сообщает Роспотребнадзор, подъем заболеваемости отмечается с 2022 года, но несмотря на это показатели все равно были ниже средних значений за много лет. Однако в этом году сменилась доминирующая серогруппа менингококка (с W на А), с чем связан циклический рост заболеваемости в стране. При этом, если раньше болели чаще именно дети, то сейчас 75% заболевших — взрослые. Почему микроб стал опаснее для зрелого организма — рассказал ученый Пермского Политеха.

Одна из основных причин роста заболеваемости — миграционный приток населения. Эпидемиологи отмечают, что вместе с трудовыми мигрантами в страну могут попадать и циркулирующие в их странах штаммы, включая менингококк А, который обычно локализуется в регионах Африки и в странах Азии.

На сегодня в стране прививка от менингококка не входит в Национальный календарь, она доступна только по эпидпоказаниям или в очагах вспышек, что также стимулирует дополнительный рост развития инфекции.

Существует 12 серогрупп (разновидностей) этой бактерии, из них A, B, C, W, Y и X — вызывают большинство тяжелых форм менингококковой инфекции. В отличие от других штамм A отличается высокой вирулентностью (способностью вызывать заболевание или вред организму), быстро распространяется в популяции и часто вызывает особенно тяжелые формы заболевания с высокой смертностью. Этот подвид способен быстро эволюционировать и менять свои свойства, что требует постоянного контроля и обновления вакцин.

Что такое менингококковая инфекция и как она заражает организм?

Менингококковая инфекция начинается с тихого вторжения. Бактерия Neisseria meningitidis проникает в организм через носоглотку при тесном контакте с больным или переносчиком инфекции, она использует момент, когда человек вдыхает зараженные капли от чужого кашля или чихания. Оказавшись на слизистой, микроб включает хитрые механизмы маскировки: его полисахаридная капсула делает его «невидимым» для иммунных клеток, а специальные белки-«крюки» цепляются за эпителий и маскируются в «невидимок».

Преодолев местную защиту, менингококк устремляется в кровоток, где начинает массово размножаться, выделяя эндотоксин — молекулярную «боевую отраву». Это вещество может запустить цитокиновый шторм — хаотичную атаку иммунитета, вызывая страшные последствия.

Симптомы заболевания

Заболевание может вызывать две самые опасные формы: менингит (воспаление мозговых оболочек) и сепсис (заражение крови). В первом случае симптомы обычно появляются на 3–7 день после заражения. Возникает мучительная головная боль, рвота без тошноты, светобоязнь. Характерный признак — скованность затылочных мышц: человек не может наклонить голову вперед (подбородком к груди) из-за резкого повышения тонуса мышц шеи. Попытка такого движения вызывает сильную боль.

Во втором случае состояние ухудшается стремительно — иногда в первые 24 часа. Появляется высокая температура 39-41 (первые 4–6 часов), темно-красные или фиолетовые пятна на коже, не исчезающие при надавливании, спутанность сознания. Без экстренной помощи возможен смертельный исход в течение суток.

Обе формы требуют немедленной госпитализации, так как счет идет на часы.

— Внутренние органы, например, легкие страдают из-за массового повреждения капилляров токсинами бактерий — развивается отек легочной ткани с кровоизлияниями, что приводит к нарастающей дыхательной недостаточности (одышка, синюшность кожи, ощущение нехватки воздуха). Надпочечники подвергаются массивным кровоизлияниям (синдром Уотерхауса-Фридериксена), что вызывает острую гормональную недостаточность — давление падает до критических цифр (80 на 40 и ниже), развивается шок. Суставы поражаются по типу септического артрита — в суставных полостях скапливается гной, что вызывает резкую болезненность, покраснение и выраженное ограничение движений, — рассказывает Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Основными препаратами против инфекции являются сильные антибиотики, которые вводят через капельницу или уколы. Чаще всего применяют цефтриаксон или цефотаксим — они эффективно воздействуют на возбудителя болезни. Тем не менее, тяжесть заболевания определяется не только самим микробом, но и воздействием его токсинов. Эти вредные вещества способны вызывать серьезные сбои в работе организма даже после уничтожения бактерий специальными препаратами.

Распространение менингококкового менингита. Красным обозначен менингитный пояс Африки / © Leevanjackson, ru.wikipedia.org

— Несмотря на то, что лечение антибиотиками дает хороший эффект, возможно развитие большого количества осложнений после перенесенной инфекции. Одно из самых страшных последствий — поражение центральной нервной системы с развитием менингита (воспаления оболочек мозга). Бактериальные токсины запускают гнойную реакцию. Образующееся воспаление перекрывает каналы движения ликвора (спинномозговой жидкости), мешая его нормальной циркуляции. Без лечения на месте повреждения формируются плотные рубцы (фиброз), которые окончательно блокируют протоки для спинномозговой жидкости. Это может привести к эпилептическим припадкам — потере сознания или судорогам, — объясняет Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Опасность менингококковой инфекции не ограничивается поражением мозга. Пока организм борется с воспалением, токсины продолжают свою разрушительную работу, вызывая целый каскад угрожающих жизни состояний со стороны сосудистой системы и работы внутренних органов.

— Токсичные вещества повреждают сосуды кровеносной системы, вызывая кровоизлияния, умертвение тканей и нарушение кровообращения, что иногда требует ампутации пальцев или конечностей. Кроме того, токсины влияют на работу внутренних органов, вызывая токсико-инфекционный шок и острые нарушения функции почек, печени и других жизненно важных систем, — дополняет ученый ПНИПУ.

Хотя невозможно предугадать, как именно проявится заболевание у конкретного человека, известно, какие группы людей наиболее уязвимы к менингококковой инфекции.

Раньше менингококк считался преимущественно детской инфекцией, но в 2025 году ситуация изменилась. Эпидемиологические данные показывают, что среди заболевших больше взрослых людей. Также, существенно снизился коллективный иммунитет из-за недостаточного охвата вакцинацией взрослых.

— Особенно уязвимыми оказались люди с ослабленной иммунной системой, например ВИЧ-инфицированные. Также в зоне риска онкобольные пациенты, проходящие химиотерапию, которая убивает не только раковые, но и иммунные клетки. В эту же группу относятся граждане с аутоиммунными заболеваниями и те, кому удалили селезенку («фильтр» крови в организме), половина летальных исходов у них наступает в первые сутки. А также пожилые – особенно с хроническими заболеваниями (например: диабет, болезни сердца), — комментирует Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

По словам эксперта, в группе риска заражения менингококковой инфекцией находятся также дети до пяти лет (особенно младенцы) и молодежь 15-25 лет. У малышей иммунная система еще не сформирована, а тонкий гематоэнцефалический барьер (защитный фильтр между кровью и мозгом) облегчает проникновение бактерий в голову. Подростки и молодые взрослые часто заражаются из-за активного общения в учебных заведениях, где тесные контакты способствуют передаче микроба. Дополнительными факторами риска становятся гормональные изменения и стрессы, которые существенно повышают уязвимость к заражению через несколько физиологических механизмов.

— Возрастная половая перезагрузка организма временно нарушает регуляцию иммунного ответа — снижается активность макрофагов (врожденных иммунных клеток — «защитников») и выработка защитных антител, что облегчает проникновение и распространение бактерий в организме. Постоянный стресс ослабляет иммунитет, потому что кортизол (гормон стресса) мешает работе Т-лимфоцитов — наших главных «убийц» зараженных клеток. Кроме того, он снижает выработку цитокинов — специальных белков, которые действуют как «сигналы» иммунной системе «обороняться», — объясняет Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Стоит обобщить, что больше всего в очаг заражения менингококковой инфекцией попадают все те, кто постоянно находятся в коллективах с высокой плотностью населения.

— Передача возбудителя происходит при тесном контакте (менее 1 метра) в течение продолжительного времени (более 8 часов). Это объясняется воздушно-капельным механизмом передачи – бактерии распространяются через капли слюны при разговоре, кашле или чихании. Интересно, что носительство менингококка в носоглотке (без симптомов) встречается у 10–20% людей, но болезнь развивается лишь у единиц. Для этого нужно совпадение нескольких факторов: массивная доза возбудителя, ослабленный местный иммунитет и проникновение бактерий в кровь,— рассказывает Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Таким образом, подхватить инфекцию мимоходом, к счастью, не получится. Однако в периоды сезонного подъема заболеваемости разумно ограничивать посещение мест массового скопления людей. Наиболее эффективной защитой является профилактическая вакцинация, чья действенность доказана многочисленными клиническими испытаниями.

— Современные вакцины (такие как «Менактра», «Менвео») формируют устойчивый иммунитет против наиболее опасных групп менингококка (A, C, W, Y) на срок 5-10 лет. Особенностью этих препаратов является их способность не только предотвращать заболевание, но и существенно снижать носительство бактерии, тем самым прерывая цепочки передачи инфекции в коллективах, — рассказывает Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

