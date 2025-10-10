  • Добавить в закладки
10 октября, 08:02
Юлия Трепалина
239

Рост числа самоубийств связали с сезонной аллергией

❋ 4.3

Казалось бы, как могут быть связаны статистика суицидов и поллиноз — сезонная аллергия на пыльцу? Как выяснилось, корреляция между ними действительно есть. В этом убедились американские ученые.

Медицина
# аллергия
# психика
# пыльца
# самоубийство
# суицид
аллергия на пыльцу
Кадр из американского анимационного сериала «Симпсоны» / © 20th Television

Загрязнение воздуха может негативно сказываться на психике людей и таким образом влиять на суицидальные наклонности. Говорящие об этом данные ранее приводили исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), китайские ученые и специалисты других стран. Кроме того, медики заметили, что пациенты с аллергическими реакциями страдают расстройствами психики чаще, чем население в целом.

Научная группа из Университета Уэйна и Мичиганского университета (США) решила проверить, может ли высокая концентрация пыльцы в воздухе в той или иной местности отражаться на уровне самоубийств. Свидетельства, подтверждающие это, авторы представили в статье, которая недавно вышла в Journal of Health Economics.

Ученые собрали и с помощью статистических методов проанализировали информацию о ежедневных замерах пыльцы и количестве суицидов в 34 населенных пунктах США с 2006 по 2018 год. Сопоставляя сведения, исследователи делали поправки на разного рода факторы, в том числе температуру, осадки, ветер и другие особенности местной погоды, а также количество растительности в регионе.

В итоге удалось установить, что с ростом концентрации пыльцы частота самоубийств повышалась. В дни, когда уровень аллергенов был умеренным, счеты с жизнью сводили на 5,5% чаще, чем когда пыльцы в воздухе не наблюдалось или ее содержание было низким. Когда же концентрация достигала максимума, число смертей в результате суицида возрастало на 7,4%.

Среди людей, имевших диагностированные психические расстройства или ранее проходивших лечение от них, риск покончить с собой в такие дни оказался еще выше: количество совершенных суицидов в этой группе увеличивалось на 8,6%.

Чтобы подтвердить тенденцию, исследователи дополнительно рассмотрели историю поисковых запросов в Google с помощью инструмента Google Trends. Оказалось, что в дни с высокой концентрацией пыльцы пользователи чаще искали информацию о депрессии и симптомах сезонной аллергии, среди которых — чихание, заложенность носа, зуд в глазах и першение в горле. То есть физиологический и психологический дискомфорт в такие периоды возрастал параллельно.

«Результаты анализа говорят о том, что аллергия усугубляет имеющиеся проблемы, подталкивая некоторых людей к опасной грани. Мы подозреваем, что связующее звено между уровнем самоубийств и аллергией — это нарушения сна», — заявили авторы работы в пояснительной заметке, вышедшей в издании The Conversation.

Ученые опасаются, что происходящие изменения климата могут ухудшить ситуацию. На фоне растущих температур период цветения растений удлиняется, пыльца дольше летает в воздухе, а ее концентрация остается высокой. В таких условиях статистика самоубийств может стать еще более удручающей.

В 2022 году число самоубийств в США достигло максимума за последние 80 лет: счеты с жизнью свели примерно 50 тысяч человек. Предварительная оценка за 2023 год показывает практически такой же уровень — свыше 49 тысяч.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
846 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# аллергия
# психика
# пыльца
# самоубийство
# суицид
Комментарии

