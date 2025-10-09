  • Добавить в закладки
9 октября, 18:16
Адель Романенкова
49

Планетологи не смогли объяснить недавнее появление оврагов на Марсе

❋ 4.8

На Красной планете наблюдают многочисленные овраги, и они очень похожи на земные, промытые потоками воды. Планетологи сомневаются в том, что это результат оттаивания ледников: на Марсе для существования воды на поверхности уже давно слишком слабое давление.

Астрономия
# внеземная вода
# климат Марса
# космос
# планетология
Овраги на склоне марсианского кратера
Овраги на склоне марсианского кратера / © NASA/Jim Secosky

Овраги на Марсе — одно из самых распространенных геологических образований: их насчитываются десятки тысяч. Наблюдают овраги чаще всего в средних и высоких широтах Красной планеты, а на экваторе почти не встречают. Уже такое географическое расположение позволяет предполагать связь этих оврагов с талой водой: на экваторе для существования ледников слишком тепло.

Вдобавок на многих оврагах каждое марсианское лето возникают и постепенно удлиняются вертикальные темные полосы. Сохраняется вероятность того, что их создают стекающие потоки очень соленой воды. Впрочем, в последнее время более убедительной считают версию осыпания сухого песка и пыли.

В любом случае требует объяснения факт существования оврагов — они сами по себе выглядят как последствия стекания больших масс воды. Притом эти структуры геологически молоды — по оценкам, им от силы несколько миллионов лет. Именно это вызывает вопросы: планетологам ясно, что марсианские водоемы исчезли миллиарды лет назад. После этого атмосфера стала настолько разреженной, что талых вод на ее поверхности накапливаться не могло: в условиях слишком низкого давления лед при нагреве немедленно переходит в газообразное состояние — сублимирует.

Исследователи из Университета Сорбонны (Франция) попытались выяснить, как в таких условиях на Марсе могли образоваться эти овраги. Свои предположения они недавно изложили в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. По мнению ученых, в теории этот процесс могло бы спровоцировать колебание марсианской оси: известно, что всего за несколько сотен тысяч лет угол ее наклона может меняться ориентировочно от 15 до 45 градусов. Сейчас он чуть превышает 25 градусов, но в сравнительно недавнем прошлом был намного больше, а это должно было приводить к интенсивному испарению льда на полюсах и образованию ледников в более низких широтах.

Потом ось начала обратное движение — угол ее наклона стал уменьшаться. В результате средние широты получали больше тепла. Проблема в том, что даже под грунтом все равно не могла образовываться вода в жидком состоянии: под поверхность вряд ли проникало достаточно тепла.

Единственным сколько-нибудь возможным вариантом исследователи считают таяние полупрозрачных ледников с примесями грунта и солей. Как пишут планетологи, Солнце могло растапливать их особым образом: внутри толщи льда нагревались вмороженные в него частицы грунта, которые передавали тепло окружающей их замерзшей воде. Она испарялась и создавала в леднике локальный парниковый эффект, в условиях которого уже могла накапливаться вода в жидком состоянии.

По этой версии, в конце концов она под своей тяжестью выходила наружу и стекала ручьями со склонов. Впрочем, даже это представляется ученым маловероятным. Остается предположить, что овраги могла на самом деле сформировать вообще не вода, а оползни сухого песка и пыли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
230 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# внеземная вода
# климат Марса
# космос
# планетология
Комментарии

