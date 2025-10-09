Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи не смогли объяснить недавнее появление оврагов на Марсе
На Красной планете наблюдают многочисленные овраги, и они очень похожи на земные, промытые потоками воды. Планетологи сомневаются в том, что это результат оттаивания ледников: на Марсе для существования воды на поверхности уже давно слишком слабое давление.
Овраги на Марсе — одно из самых распространенных геологических образований: их насчитываются десятки тысяч. Наблюдают овраги чаще всего в средних и высоких широтах Красной планеты, а на экваторе почти не встречают. Уже такое географическое расположение позволяет предполагать связь этих оврагов с талой водой: на экваторе для существования ледников слишком тепло.
Вдобавок на многих оврагах каждое марсианское лето возникают и постепенно удлиняются вертикальные темные полосы. Сохраняется вероятность того, что их создают стекающие потоки очень соленой воды. Впрочем, в последнее время более убедительной считают версию осыпания сухого песка и пыли.
В любом случае требует объяснения факт существования оврагов — они сами по себе выглядят как последствия стекания больших масс воды. Притом эти структуры геологически молоды — по оценкам, им от силы несколько миллионов лет. Именно это вызывает вопросы: планетологам ясно, что марсианские водоемы исчезли миллиарды лет назад. После этого атмосфера стала настолько разреженной, что талых вод на ее поверхности накапливаться не могло: в условиях слишком низкого давления лед при нагреве немедленно переходит в газообразное состояние — сублимирует.
Исследователи из Университета Сорбонны (Франция) попытались выяснить, как в таких условиях на Марсе могли образоваться эти овраги. Свои предположения они недавно изложили в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. По мнению ученых, в теории этот процесс могло бы спровоцировать колебание марсианской оси: известно, что всего за несколько сотен тысяч лет угол ее наклона может меняться ориентировочно от 15 до 45 градусов. Сейчас он чуть превышает 25 градусов, но в сравнительно недавнем прошлом был намного больше, а это должно было приводить к интенсивному испарению льда на полюсах и образованию ледников в более низких широтах.
Потом ось начала обратное движение — угол ее наклона стал уменьшаться. В результате средние широты получали больше тепла. Проблема в том, что даже под грунтом все равно не могла образовываться вода в жидком состоянии: под поверхность вряд ли проникало достаточно тепла.
Единственным сколько-нибудь возможным вариантом исследователи считают таяние полупрозрачных ледников с примесями грунта и солей. Как пишут планетологи, Солнце могло растапливать их особым образом: внутри толщи льда нагревались вмороженные в него частицы грунта, которые передавали тепло окружающей их замерзшей воде. Она испарялась и создавала в леднике локальный парниковый эффект, в условиях которого уже могла накапливаться вода в жидком состоянии.
По этой версии, в конце концов она под своей тяжестью выходила наружу и стекала ручьями со склонов. Впрочем, даже это представляется ученым маловероятным. Остается предположить, что овраги могла на самом деле сформировать вообще не вода, а оползни сухого песка и пыли.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тест на логику (М. Войнаровский)
Новая лунная гонка
Далеко ли до Андромеды? Тест-гид по Галактике и окрестностям от Naked Science
«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время
Целительные алгоритмы: как искусственный интеллект совершил революцию в биомедицине
Разбор полетов: как Naked Science и «Новая газета» считали смертность от коронавируса в Москве
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
16 лет МКС в гифках
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии