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Медики впервые описали, как кашель и больное сердце привели к разрыву яичка
Спонтанный разрыв семенника — очень редкое явление в медицинской практике, как правило происходящее в результате травмы, злокачественной опухоли либо инфекции. Однако недавно американские медики задокументировали уникальный клинический случай, когда разрыв яичка у пожилого мужчины, по-видимому, спровоцировали кашель и сердечная недостаточность. Ранее подобных примеров в научной литературе не описывали.
Авторы отчета, вышедшего в научном журнале Cureus, — врачи неотложной помощи из медицинского центра UTHSC при Университете Теннесси (Ноксвилл, штат Теннесси, США). К ним в отделение поступил 68-летний мужчина с жалобами на острую боль в правом яичке и отеком в паху и мошонке. Как выяснилось, мужчина многие годы не наблюдался у медиков после давно перенесенного инфаркта миокарда.
Со слов пациента, перед тем, как появились симптомы в области паха, он сильно кашлял. Также мужчина пожаловался на отеки ног, одышку и периодические боли в левой части груди.
По результатам осмотра, лабораторных анализов и компьютерной томографии у мужчины диагностировали спонтанный разрыв правого яичника, вызвавший расширяющуюся гематому, что требовало срочной операции. Во время хирургического вмешательства стало ясно, что спасти семенник не удастся, и его удалили, чтобы остановить кровотечение.
Кроме того, у пациента выявили дополнительные проблемы, которые требовали лечения в стационаре: сердечную недостаточность, патологический процесс под названием «легочное сердце», инфаркт миокарда без подъема сегмента ST и аневризму аорты.
Пока мужчина находился в больнице, ему выполнили плановую эндоваскулярную операцию и удалили аневризму брюшной аорты. Также медики провели терапию сердечных патологий. После 11 дней госпитализации состояние пациента стабилизировали и его выписали.
По словам врачей, осложнений после удаления яичка не было. Анализируя причины внезапного разрыва семенника, медики предположили, что он стал результатом сочетания системного сосудистого застоя на фоне сердечной недостаточности и других кардиологических нарушений, а также повышения системного артериального давления из-за приступов кашля.
Авторы отчета предупредили, что при появлении таких симптомов, как боль в яичках, кровоподтек и увеличение в мошонке, особенно если этому сопутствовала травма, мужчинам следует как можно скорее обращаться к урологу.
Разрыв яичка — редкая (по оценкам, 2,3 случая на 1000 пациентов с травмами), но грозная патология, зачастую требующая хирургического лечения. Без своевременной помощи такое повреждение может вести к нарушению функций внутренних органов или даже летальному исходу.
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