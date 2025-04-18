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5 часов назад
Александр Березин
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Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

4.5

Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.

Космонавтика
# SpaceX
# космос
# США
Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола» – иллюстрация к материалу на Naked Science
© Brandon Bell, Pool via REUTERS

Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников из отрасли заявил, что SpaceX, компания Palantir (разработчик ПО) и Anduril (производитель БЛА) стали фаворитами в предварительных переговорах по реализации проекта «Золотой купол». О последнем недавно заявил Дональд Трамп, который позиционировал его как мощную систему ПРО, прикрывающую территорию США.

Эти три компании уже провели встречи с представителями Белого дома и Пентагона, предварительно согласовав некоторые цифры по проекту. Общее число спутников наблюдения за ракетными пусками и отслеживания перемещений запущенных ракет для «Золотого купола» будет от 400 до 1000, что позволит наблюдать весь земной шар. После фиксации пуска ракеты отдельный флот из 200 спутников, оснащенных «ракетами или лазерами» (так написал Reuters), должен будет поразить ракеты противника.

В этой схеме сама SpaceX не будет оснащать свои спутники оружием, 200 вооруженных аппаратов изготовят какие-то другие поставщики. При этом спутники компании не окажутся в собственности американского государства: Илон Маск предоставит услуги по подписке, то есть с регулярными новыми платежами. Такая схема позволит запускать их быстрее, поскольку бюрократия Пентагона в области космических проектов чрезмерна и делает процесс согласования пусков слишком длительным и неэффективным.

Reuters сообщил, что ряд его источников обеспокоены моделью подписки, поскольку она якобы не дает военным полный контроль над этими спутниками. Напомним, что информагентство давно известно грубым искажением информации в своих публикациях, затрагивающих компании и личность Илона Маска. После того как оно опубликовала статью об участии SpaceX в проекте «Золотой купол», предприниматель написал в своей соцсети «Это неправда».

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола» – иллюстрация к материалу на Naked Science
© Gunthers Space Page

Несмотря на то что тексты Reuters на эту тему действительно часто отклонялись от истины, в чем именно агентство дезинформировало публику на этот раз — неизвестно, поскольку Маск не уточнил. Вероятно, речь идет о каких-то деталях, ведь сам факт участия SpaceX в «Золотом куполе» несомненен. У США просто нет ни одной другой организации, способной к массовому запуску спутников или их производству серией во многие сотни экземпляров.

В то же время ключевой компонент «Золотого купола» — именно вооруженные спутники. И здесь пока не ясен ни их технический облик, ни даже выбор основного средства поражения. В теории лазеры могут перехватывать классические МБР, которые есть у США. Но они малоэффективны против стратосферных ракет с ядерными боеголовками типа «Орешника», «Сармата» с «Авангардом», «Искандеров», «Цирконов» и тому подобного.

Последние можно перехватить ракетами. Однако с учетом высоких маневренных возможностей названных ракет это потребует ракет-перехватчиков с очень большим энергетическим бюджетом. Следовательно, высокой станет и их масса. Кроме того, у одной России многие сотни баллистических ракет с ядерными боеголовками. Насколько 200 спутников смогут защитить от них США — неясно.

Одна из проблем в том, что спутник-перехватчик должен быть низкоорбитальным, с геостационарной орбиты в 36 000 километров он будет реагировать слишком долго. А низкоорбитальные спутники неизбежно вращаются относительно Земли, и лишь небольшая часть из 200 будет постоянно развернута там, где перехват чужих ракет будет эффективнее всего. Все это делает развертывание работоспособной (против серьезного противника) системы «Золотой купол» практически невероятным.

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Космонавтика
# SpaceX
# космос
# США
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# NASA
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Комментарии

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2 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
3 часа назад
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Баллистические ракеты планируется уничтожать на начальном этапе, до разведения боеголовок. За Орешник США не беспокоятся, он для Европы. Булаву скорее всего тоже не достанут, низко летит. Во времена СОИ хотели сделать спутники, лазер которых с ядерной накачкой, и спутники-отражатели для изменения направления и коррекции лазерного луча.
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Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

спаситель мира
32 минуты назад
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спаситель мира
34 минуты назад
Samurai, фауны пустыни? инновация заключается в реализации такого рода проектов. Сколько людей хотят в условный Париж только ради Эйфелевой башни.

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Акела Промахнулся
43 минуты назад
подключить квантовый комп рассчитать правильную топологию механизма и собрать его 😇

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Анатолий Крылов
45 минут назад
Srakastan, так ты конечно можешь совершенно смело бросаться словами и отказываться, поскольку знаешь прекрасно, что никто тебе ничего не предложит

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

karapuZZZnick
1 час назад
Victor, капитализм это единственная самая современная жизнеспособная система.

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

karapuZZZnick
1 час назад
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karapuZZZnick
1 час назад
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Johnny Flash
2 часа назад
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Nikita Lazarenko
2 часа назад
Степан, в целом не понял что вы от меня хотите, видимо как и исследователи в статье, сами не понимают что они хотят исследовать и какова будет польза

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Sam Dowson
3 часа назад
Баллистические ракеты планируется уничтожать на начальном этапе, до разведения боеголовок. За Орешник США не беспокоятся, он для Европы. Булаву

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Дмитрий Чебышев
3 часа назад
Заметно что китайский.

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Silent Alien
3 часа назад
Археологи дурью занимаются. Даже высококачественная сталь не устоит против морской воды за две тысячи лет, а этот механизм разумеется разъело, и

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Samurai Shrek
4 часа назад
Mike, это инновации по вашему? 🤣 Это бессмысленные понты нарушающие жизнь местной фауны. Город линия. Ну инновация просто жесть.

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Софья Гордова
4 часа назад
Спасибо за такую подробную статью, почерпнула много полезных фактов и сведений. Давно искала такой ресурс, в котором можно было бы найти статьи на

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Ahriyamainyus Duwaista
4 часа назад
X, это и есть проект "город-линия", ты куда вообще смотришь?

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Стас Вихров
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