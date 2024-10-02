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Один из видов рака предложили не называть раком
Рак предстательный железы низкой степени злокачественности не имеет специфических симптомов и почти никогда не образует метастазы. Хотя за развитием этого заболевания необходимо наблюдать, медики высказали мнение, что на начальном этапе называть его раком не стоит. Свою позицию они обосновали в новой научной статье.
На риск развития онкологических заболеваний и эффективность их лечения во многом влияет образ жизни человека. Согласно недавним исследованиям, пестициды повышают вероятность некоторых видов рака сильнее, чем курение, а белки мяса и молока способны подавить появление злокачественных опухолей в кишечнике.
Международная команда специалистов из разных медицинских областей (в том числе люди, защищающие права пациентов и представляющие их интересы) провела симпозиум, на котором обсуждалось обозначение рака предстательной железы низкой степени злокачественности. Участники дискуссии остановились на том, что, если не называть это заболевание онкологическим, вред для организма пациента будет меньше. Аргументы в пользу этого решения зафиксировали в научной статье, которую опубликовал Journal of the National Cancer Institute.
На симпозиуме ученые отметили, что рак предстательной железы низкой степени злокачественности часто обнаруживают во время аутопсии — посмертного патологоанатомического исследования, а современные диагностические методы направлены на выявление опухолей более высокой степени злокачественности. Если же соответствующие изменения в организме выявляют при жизни, то велик риск как чрезмерного лечения (врач может «перестраховаться» и назначить лучевую терапию или хирургическое вмешательство), так и тяжелого психологического стресса из-за пугающего диагноза.
Безусловно, рак предстательной железы низкой степени злокачественности нельзя считать нормой, несмотря на распространенность и относительную «безвредность». Пациенты, в организме которых обнаружили характерные изменения, должны регулярно проходить обследования и быть под наблюдением врача.
Некоторые люди, вероятно, не будут следить за состоянием своего здоровья и за развитием болезни, если не услышат слово «рак». Однако уменьшить вред от гипердиагностики и чрезмерного лечения не менее важно, чем снизить уровень смертности. По мнению ученых, достичь этой цели будет легче, если перевести рак предстательной железы низкой степени злокачественности в категорию инциденталом — «случайных опухолей».
«Слово “рак” на протяжении тысячелетий ассоциируется у пациентов с заболеванием, которое приводит к метастазам и смерти. Сейчас мы обнаруживаем распространенные клеточные изменения в предстательной железе, которые иногда предвещают развитие агрессивного рака, но в большинстве случаев этого не происходит. Эти отклонения однозначно необходимо отслеживать вне зависимости от того, как мы их обозначаем. Но пациентов не стоит обременять онкологическим диагнозом, если изменения, которые мы видим, не имеют способности распространяться или убивать», — пояснили авторы научной статьи.
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