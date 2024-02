Препарат от диабета почти довел пациента до тюрьмы

Опасаясь оказаться за решеткой из-за результатов токсикологического анализа, пациент позвонил в клинику и рассказал, что не пил алкоголь более десяти месяцев. Тем не менее в рамках обязательного тестирования на употребление психоактивных веществ у него обнаружили этанол в четырех последних образцах мочи. Следов запрещенных или не прописанных врачами веществ анализы не выявили.

После этого телефонного разговора в клинике решили перепроверить результаты в собственной лаборатории. На этот раз в сданной пациентом моче не нашли ни этанола, ни его метаболита — этилглюкуронида. В то же время анализ показал глюкозурию, то есть присутствие глюкозы в моче. Медиков это не удивило, учитывая, что мужчина из-за сахарного диабета принимал эмпаглифлозин. Препарат в дозировке 20 миллиграммов в день ему назначили пятью месяцами ранее.

Подозревая, что здесь и кроется разгадка, врачи провели посев мочи на микрофлору. Он показал менее 50 000 колониеобразующих единиц на миллилитр смешанных грамположительных микроорганизмов.

Выяснив это, медики связались со службой, под надзором которой находился пациент, и запросили у них протокол сбора мочи. Им сообщили, что анализы выполняет сторонняя лаборатория. Все образцы отвозили туда один раз в день, а до отправки хранили при комнатной температуре, а не в холодильнике.

Чтобы поставить точку в расследовании, в клинике провели еще один, завершающий, эксперимент. Сданный пациентом образец мочи достали из холодильника и подержали при комнатной температуре 24 часа. Затем его снова проверили на этанол, и теперь результат оказался положительным.

Таким образом врачи доказали, что причиной ложноположительных тестов на этанол стала ферментация глюкозы в моче микробами. Проще говоря, бактерии переработали сахар и превратили его в алкоголь, как это происходит при брожении вина.

К повышению уровня сахара в моче и бактериальной обсемененности мочевыводящих путей привел эмпаглифлозин, а дополнительным фактором стали условия хранения образцов мочи в службе надзора за условно осужденными.

Чтобы предотвратить повторение подобного в будущем, медики призвали проинформировать о случае врачей, пациентов и представителей органов правопорядка. Статью о нем опубликовал научный журнал The New England Journal of Medicine.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.