Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Препарат от диабета почти довел пациента до тюрьмы
Врачи одного из медицинских центров Филадельфии (США) рассказали о случае из практики. Пациент клиники, находившийся под надзором служб за условно осужденными, несколько раз сдал ложноположительный тест на этанол в моче на фоне приема противодиабетического средства, снижающего избыток глюкозы в организме за счет удаления его через почки. Медикам пришлось провести целое расследование, чтобы доказать «невиновность» мужчины.
Опасаясь оказаться за решеткой из-за результатов токсикологического анализа, пациент позвонил в клинику и рассказал, что не пил алкоголь более десяти месяцев. Тем не менее в рамках обязательного тестирования на употребление психоактивных веществ у него обнаружили этанол в четырех последних образцах мочи. Следов запрещенных или не прописанных врачами веществ анализы не выявили.
После этого телефонного разговора в клинике решили перепроверить результаты в собственной лаборатории. На этот раз в сданной пациентом моче не нашли ни этанола, ни его метаболита — этилглюкуронида. В то же время анализ показал глюкозурию, то есть присутствие глюкозы в моче. Медиков это не удивило, учитывая, что мужчина из-за сахарного диабета принимал эмпаглифлозин. Препарат в дозировке 20 миллиграммов в день ему назначили пятью месяцами ранее.
Подозревая, что здесь и кроется разгадка, врачи провели посев мочи на микрофлору. Он показал менее 50 000 колониеобразующих единиц на миллилитр смешанных грамположительных микроорганизмов.
Выяснив это, медики связались со службой, под надзором которой находился пациент, и запросили у них протокол сбора мочи. Им сообщили, что анализы выполняет сторонняя лаборатория. Все образцы отвозили туда один раз в день, а до отправки хранили при комнатной температуре, а не в холодильнике.
Чтобы поставить точку в расследовании, в клинике провели еще один, завершающий, эксперимент. Сданный пациентом образец мочи достали из холодильника и подержали при комнатной температуре 24 часа. Затем его снова проверили на этанол, и теперь результат оказался положительным.
Таким образом врачи доказали, что причиной ложноположительных тестов на этанол стала ферментация глюкозы в моче микробами. Проще говоря, бактерии переработали сахар и превратили его в алкоголь, как это происходит при брожении вина.
К повышению уровня сахара в моче и бактериальной обсемененности мочевыводящих путей привел эмпаглифлозин, а дополнительным фактором стали условия хранения образцов мочи в службе надзора за условно осужденными.
Чтобы предотвратить повторение подобного в будущем, медики призвали проинформировать о случае врачей, пациентов и представителей органов правопорядка. Статью о нем опубликовал научный журнал The New England Journal of Medicine.
Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
Согласно планам России по развитию авиастроения, к 2030 году будет произведено свыше тысячи отечественных самолетов. Перед промышленными предприятиями сейчас стоит масштабная задача — ускорить цикл проектирования, производства и сервиса авиационных двигателей. Во время их сборки могут возникать дефекты, которые тормозят процесс и снижают показатели эффективности. Один из наиболее распространенных дефектов — дисбаланс ротора, основной части турбины двигателя. Он приводит к повышению нагрузки, меняет режим работы и ускоряет разрушение двигателя. Ученые ПНИПУ предложили минимизировать начальный дисбаланс ротора с помощью выбранного метода сборки, а остаточный дисбаланс — балансировкой.
Дети, которые родились в одноязычных и многоязычных семьях, по-разному воспринимают речь. Это подтвердила спектроскопия.
В 2022 году зонд DART столкнулся с Диморфом, спутником астероида Дидим. Ученые хотели проверить, можно ли сбить с траектории небольшое, но потенциально опасное для нашей жизни космическое тело. Оказалось, DART не только изменил орбиту маленького объекта, но и полностью его «переворошил».
Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
Немецкие ученые рассказали о преимуществах новой технологии промышленного производства яблочного сока — с помощью метода спирального пресса с фильтрацией (spiral filter press). Исследователи установили, что он позволяет в четыре раза увеличить содержание в соке полезных для здоровья веществ по сравнению с более традиционным способом отжима.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все сокровища Вселенной
Пасхалки Perseverance
Консерваторы опасливее либералов
Физические теории о конце Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии