Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи опровергли представление, что люди съели австралийскую мегафауну
Новое исследование поставило под сомнение теорию о том, что древние люди истребили гигантских животных Австралии. Повторный анализ ключевого доказательства — кости кенгуру со следами разделки — показал, что первые жители континента скорее собирали окаменелости, чем охотились.
Десятки тысяч лет назад Австралию населяла мегафауна: гигантские сумчатые, огромные нелетающие птицы и массивные рептилии. Их исчезновение совпало по времени с прибытием на континент людей около 65 тысяч лет назад. Это породило теорию, по которой именно интенсивная охота стала главной причиной вымирания древних видов.
Главное доказательство эта идея получила в 1980 году, когда ученые описали находку из Мамонтовой пещеры на юго-западе Австралии. Это была большая берцовая кость вымершего гигантского кенгуру-стенурина с отчетливым надрезом. Его интерпретировали как неоспоримый след разделки туши каменным орудием.
Кость на десятилетия стала главным и практически единственным вещественным доказательством. Теперь же группа палеонтологов, возглавляемая тем же самым ученым, который изучал кость в 80-х, решила перепроверить старую находку с помощью современных технологий. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Ученые применили неразрушающие методы анализа. С помощью микрокомпьютерной томографии создали трехмерную модель кости и заглянули внутрь нее. Технологии позволили увидеть мельчайшие детали структуры кости, недоступные исследователям 40 лет назад.
Анализ показал, что надрез глубиной три миллиметра сделали уже после того, как кость высохла и начала разрушаться. Внутри нее выявили девять продольных усадочных трещин, которые образуются в старых, обезвоженных останках. Поперечный разрез от предполагаемого орудия пересекал эти трещины, а значит, появился значительно позже них. Вероятнее всего, человек нашел уже окаменевший или давно высохший фрагмент скелета и попытался отколоть от него кусок.
Второе опровержение ученые получили при изучении древнего амулета. Его еще в 1960-х годах передал археологам представитель коренного народа в регионе Кимберли на северо-западе континента. Амулет представлял собой зуб вымершего сумчатого животного — зигоматуруса. Такие животные обитали на юге, за тысячи километров от места находки амулета.
Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что химический состав зуба полностью совпадает с составом окаменелостей из Мамонтовой пещеры. Получается, амулет проделал путь через весь континент, что говорит о культурной ценности таких находок. Люди проявляли к ним интерес, собирали и, возможно, обменивались ими.
Таким образом, основное доказательство теории истребления мегафауны человеком оказалось несостоятельным. К нему добавилось еще одно, пусть и менее весомое, опровержение.
Впрочем, открытие не закрывает дискуссию о причинах вымирания мегафауны. Сторонники теории человеческого влияния утверждают, что прямые доказательства охоты и не должны быть многочисленными, ведь процесс окаменения — большая редкость. Для гибели медленно размножающихся видов было достаточно даже умеренного, но постоянного давления.
Кроме того, люди могли влиять на гигантских животных косвенно, меняя ландшафты с помощью огня и лишая их привычной кормовой базы. Главным аргументом в пользу этой версии остается временное совпадение: массовое исчезновение видов началось именно после прибытия человека на континент, хотя мегафауна до этого успешно пережила множество климатических изменений.
Поэтому вопрос о причинах массового вымирания остается открытым. А коренные жители Австралии, благодаря этой работе, стали первыми «палеонтологами» и коллекционерами окаменелостей, которых удалось обнаружить.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Эксперт объяснил, почему развитие искусственного интеллекта в России несет не только пользу, но и угрозы
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из ключевых факторов, определяющих глобальную технологическую и экономическую повестку. Для России, стремящейся занять достойное место в числе лидеров цифровой трансформации, ИИ представляет собой одновременно и огромную возможность, и серьезный вызов. Вопрос о том, является ли он двигателем прогресса или источником новых угроз, не имеет однозначного ответа, поскольку обе эти ипостаси тесно переплетены в современной реальности.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Мая, 2016
Почему животные не улыбаются?
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
9 Апреля, 2015
Самые дорогие картины в мире
9 Января, 2015
Погребальные обряды народов мира
23 Июля, 2016
Каким будет мир, когда мы сможем жить сотни лет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии