22 октября, 13:53
Илья Гриднев
Археологи опровергли представление, что люди съели австралийскую мегафауну

Новое исследование поставило под сомнение теорию о том, что древние люди истребили гигантских животных Австралии. Повторный анализ ключевого доказательства — кости кенгуру со следами разделки — показал, что первые жители континента скорее собирали окаменелости, чем охотились.

Археология
# вымирание видов
# заселение Австралии
# мегафауна
Характерные трещины от ударов о край камня по бедренной кости кенгуру, которую держали в одной руке. Изображение из первоначальной работы 1980-го года, масштаб в см. / © Michael Archer et. al / Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology (2008)

Десятки тысяч лет назад Австралию населяла мегафауна: гигантские сумчатые, огромные нелетающие птицы и массивные рептилии. Их исчезновение совпало по времени с прибытием на континент людей около 65 тысяч лет назад. Это породило теорию, по которой именно интенсивная охота стала главной причиной вымирания древних видов.

Главное доказательство эта идея получила в 1980 году, когда ученые описали находку из Мамонтовой пещеры на юго-западе Австралии. Это была большая берцовая кость вымершего гигантского кенгуру-стенурина с отчетливым надрезом. Его интерпретировали как неоспоримый след разделки туши каменным орудием.

Кость на десятилетия стала главным и практически единственным вещественным доказательством. Теперь же группа палеонтологов, возглавляемая тем же самым ученым, который изучал кость в 80-х, решила перепроверить старую находку с помощью современных технологий. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Ученые применили неразрушающие методы анализа. С помощью микрокомпьютерной томографии создали трехмерную модель кости и заглянули внутрь нее. Технологии позволили увидеть мельчайшие детали структуры кости, недоступные исследователям 40 лет назад.

Анализ показал, что надрез глубиной три миллиметра сделали уже после того, как кость высохла и начала разрушаться. Внутри нее выявили девять продольных усадочных трещин, которые образуются в старых, обезвоженных останках. Поперечный разрез от предполагаемого орудия пересекал эти трещины, а значит, появился значительно позже них. Вероятнее всего, человек нашел уже окаменевший или давно высохший фрагмент скелета и попытался отколоть от него кусок.

Второе опровержение ученые получили при изучении древнего амулета. Его еще в 1960-х годах передал археологам представитель коренного народа в регионе Кимберли на северо-западе континента. Амулет представлял собой зуб вымершего сумчатого животного — зигоматуруса. Такие животные обитали на юге, за тысячи километров от места находки амулета.

Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что химический состав зуба полностью совпадает с составом окаменелостей из Мамонтовой пещеры. Получается, амулет проделал путь через весь континент, что говорит о культурной ценности таких находок. Люди проявляли к ним интерес, собирали и, возможно, обменивались ими.

Амулет с зубом вымершего дипротодонтида, закрепленный в смоле спинифекса и с прикрепленной нитью из волос / © ph: Michael Archer and Western Australian Museum

Таким образом, основное доказательство теории истребления мегафауны человеком оказалось несостоятельным. К нему добавилось еще одно, пусть и менее весомое, опровержение.

Впрочем, открытие не закрывает дискуссию о причинах вымирания мегафауны. Сторонники теории человеческого влияния утверждают, что прямые доказательства охоты и не должны быть многочисленными, ведь процесс окаменения — большая редкость. Для гибели медленно размножающихся видов было достаточно даже умеренного, но постоянного давления.

Кроме того, люди могли влиять на гигантских животных косвенно, меняя ландшафты с помощью огня и лишая их привычной кормовой базы. Главным аргументом в пользу этой версии остается временное совпадение: массовое исчезновение видов началось именно после прибытия человека на континент, хотя мегафауна до этого успешно пережила множество климатических изменений.

Поэтому вопрос о причинах массового вымирания остается открытым. А коренные жители Австралии, благодаря этой работе, стали первыми «палеонтологами» и коллекционерами окаменелостей, которых удалось обнаружить.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
