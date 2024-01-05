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31 минута назад
Ольга Иванова
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Нервную анорексию связали с ранним пробуждением

5.1

Международная группа ученых обнаружила связь между одним из расстройств пищевого поведения — нервной анорексией — и склонностью рано вставать по утрам. Исследователи также обнаружили и обратную взаимосвязь: «жаворонки» имеют больше шансов заполучить этот вид пищевого расстройства. А еще ученые выяснили, что нервная анорексия может быть связана с бессонницей.

Медицина
# Анорексия
# диеты
# жаворонки
# похудение
# РПП
Кадр из к/ф «До костей» про нервную анорексию
Кадр из к/ф «До костей» про нервную анорексию / © Getty images

Нервная анорексия характеризуется сильно сниженной массой тела, чего люди добиваются путем изнурительных диет, провоцированием рвоты, приемом слабительных и так далее. При этом образ тела у такого человека сильно искажен — несмотря на все усилия, он воспринимает себя недостаточно стройным (даже если на самом деле болезненно худой), нередко его мучают навязчивые мысли о том, как бы скинуть еще несколько килограммов. Дело может закончится летальным исходом. В силу культурных особенностей, чаще всего нервной анорексией страдают женщины, особенно молодые.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы (США), Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Республиканского университета Уругвая провели новое исследование причин и последствий нервной анорексии, выводы которого представили в журнале JAMA Network Open.

Предположение о том, что различные расстройства пищевого поведения (РПП) могут отчасти быть связанными с циркадными ритмами не новы. Но очередное исследование подтвердило эти догадки. Используя менделевскую рандомизацию, ученые обнаружили генетическую связь между нервной анорексией и хронотипом. Данные, которые использовали исследователи, были взяты из Британского биобанка. В исследовании использовалась информация о 16 992 участниках, страдающих нервной анорексией, и о 55 525 испытуемых из контрольной группы.

Ученые обнаружили, что генетическая предрасположенность к нервной анорексии связана с более «утренним» хронотипом. Кроме того, и сама склонность вставать пораньше, несла в себе риск заполучить этот тип расстройства. Другими словами, ранние подъемы могут увеличить склонность к нервной анорексии, и, наоборот, наличие этого РПП может, похоже, спровоцировать изменение циркадного ритма и смену его на более «утренний».

Помимо прочего, исследователи нашли связь между генетической предрасположенностью к бессоннице и анорексией. Эти данные ученые получили на основе информации из Биобанка Mass General Brigham — они касались 47 082 человек. А вот очевидных ассоциаций этого вида пищевого расстройства и другими особенностями сна исследователи не выявили.

«Наши результаты показывают, что нервная анорексия — это «утреннее» расстройство, в то время, как некоторые другие — депрессия, переедание и шизофрения — относятся к «вечерним» психопатологиям», — рассказал старший автор исследования и доцент кафедры анестезиологии Гарвардской медицинской школы Хассан С. Дашти (Hassan S. Dashti).

Нервная анорексия не слишком хорошо поддается лечению — частота рецидивов достигает 52 процентов. До сих пор неясны и точные причины заболевания, при этом РПП нередко приводит к смертности среди подростков и молодых людей. Выводы ученых могут пролить свет на поиск новых методов работы с этим видом расстройства.

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Медицина
# Анорексия
# диеты
# жаворонки
# похудение
# РПП
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56 минут назад
Алексей Малов, "в комментарии выше, вы возмутились предположением о том, что снижению физической силы есть социальные причины." Возмутился? Боюсь,

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Иван Колупаев
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Странно "работает" на сайте модерация, если это не попытка оскорбить пользователя, то я уж не знаю тогда что еще. И совершенно не важно что наш

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Sean Tidie
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Ответ демагогичен. Зачем фантазировать о скорости фотона относительно самого себя, отсутствию точки отсчета или времени и расстояния? Не надо

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Малов
1 час назад
Алексей Малов, в продолжение: "Как насчет того, что современные стартовые зарплаты самые высокие в истории человечества?" - возможно, так и цены же

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Алексей Малов
2 часа назад
Александр Березин, в комментарии выше, вы возмутились предположением о том, что снижению физической силы есть социальные причины. И, если не

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
2 часа назад
Раиса Сидорук, жрать не надо. Микропластик (а значит, и пластификаторы) и так попадает в кровь, мозг и сердце любого современного жителя Европы.

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
2 часа назад
Рон Дондерево, но вы не предоставили мне никакого конкретного примера. Оспаривать влияние тетраэтилсвинца -- оспаривайте с авторами научных работ

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
2 часа назад
Алексей Малов, не совсем понимаю, почему вы обратились именно к этой работе -- я дал ссылку на сходную для России, и отметил существование таких же

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Раиса Сидорук
2 часа назад
Что там настолько жуткое происходит в Дании? Они пластик что ли лопают как не в себя?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Алексей Малов
2 часа назад
Александр Березин, ну, перешел вот сюда: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319300175?via%3Dihub В аннотации говорят, что причины надо изучать дальше. Future studies

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
3 часа назад
Vladimir Smsv, там они пока ничего не разработали: предложена концепция, на уровне эскизной проработки, под которую дали 60 тыс. долларов на постройку

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Бернард Фокс
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Александр Березин
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