Нервную анорексию связали с ранним пробуждением

Международная группа ученых обнаружила связь между одним из расстройств пищевого поведения — нервной анорексией — и склонностью рано вставать по утрам. Исследователи также обнаружили и обратную взаимосвязь: «жаворонки» имеют больше шансов заполучить этот вид пищевого расстройства. А еще ученые выяснили, что нервная анорексия может быть связана с бессонницей.

Нервная анорексия характеризуется сильно сниженной массой тела, чего люди добиваются путем изнурительных диет, провоцированием рвоты, приемом слабительных и так далее. При этом образ тела у такого человека сильно искажен — несмотря на все усилия, он воспринимает себя недостаточно стройным (даже если на самом деле болезненно худой), нередко его мучают навязчивые мысли о том, как бы скинуть еще несколько килограммов. Дело может закончится летальным исходом. В силу культурных особенностей, чаще всего нервной анорексией страдают женщины, особенно молодые.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы (США), Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Республиканского университета Уругвая провели новое исследование причин и последствий нервной анорексии, выводы которого представили в журнале JAMA Network Open.

Предположение о том, что различные расстройства пищевого поведения (РПП) могут отчасти быть связанными с циркадными ритмами не новы. Но очередное исследование подтвердило эти догадки. Используя менделевскую рандомизацию, ученые обнаружили генетическую связь между нервной анорексией и хронотипом. Данные, которые использовали исследователи, были взяты из Британского биобанка. В исследовании использовалась информация о 16 992 участниках, страдающих нервной анорексией, и о 55 525 испытуемых из контрольной группы.

Ученые обнаружили, что генетическая предрасположенность к нервной анорексии связана с более «утренним» хронотипом. Кроме того, и сама склонность вставать пораньше, несла в себе риск заполучить этот тип расстройства. Другими словами, ранние подъемы могут увеличить склонность к нервной анорексии, и, наоборот, наличие этого РПП может, похоже, спровоцировать изменение циркадного ритма и смену его на более «утренний».

Помимо прочего, исследователи нашли связь между генетической предрасположенностью к бессоннице и анорексией. Эти данные ученые получили на основе информации из Биобанка Mass General Brigham — они касались 47 082 человек. А вот очевидных ассоциаций этого вида пищевого расстройства и другими особенностями сна исследователи не выявили.

«Наши результаты показывают, что нервная анорексия — это «утреннее» расстройство, в то время, как некоторые другие — депрессия, переедание и шизофрения — относятся к «вечерним» психопатологиям», — рассказал старший автор исследования и доцент кафедры анестезиологии Гарвардской медицинской школы Хассан С. Дашти (Hassan S. Dashti).

Нервная анорексия не слишком хорошо поддается лечению — частота рецидивов достигает 52 процентов. До сих пор неясны и точные причины заболевания, при этом РПП нередко приводит к смертности среди подростков и молодых людей. Выводы ученых могут пролить свет на поиск новых методов работы с этим видом расстройства.

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