24 сентября, 14:13
Любовь С.
7

Кетодиета защитила от ожирения, но навредила печени 

❋ 4.3

Длительное пребывание на кетогенной диете — много жиров, мало углеводов — может привести к серьезным проблемам со здоровьем. К такому выводу ученые пришли, наблюдая за лабораторными мышами, которых 12 месяцев держали на строгом кето-рационе.

Медицина
# здоровье
# кетодиета
# лабораторные мыши
# метаболизм
# печень
# питание
Срезы печени мышей-самцов (верхний ряд) и самок (нижний ряд), которых держали на разных диетах в течение 28 и 33 недель. / © Molly R. Gallop

Изначально разработанная для лечения эпилепсии кетогенная диета подавляет аппетит, способствуя уменьшению массы тела и уровня сахара в крови. Эти эффекты объясняются ограничением калорий и специфическим действием кетоновых тел, которые образуются в клетках печени. Однако, несмотря на доказанную эффективность в лечении эпилепсии, безопасность применения кетодиеты в качестве терапии диабета второго типа и ожирения остается под вопросом.  

Чтобы больше узнать о долгосрочных эффектах кетогенной диеты, исследовательская группа под руководством Молли Р. Галлоп (Molly R. Gallop) из Университета Юты (США) наблюдала за грызунами, которых год кормили пищей, состоящей на 90% из жиров с минимальным содержанием углеводов. Как и ожидалось, сначала масса тела таких животных росла меньше и даже снижалась, однако к концу эксперимента у грызунов развились жировой гепатоз (заболевание, при котором в клетках печени накапливается жир), выраженная гиперлипидемия (повышение триглицеридов, свободных жирных кислот и холестерина) и непереносимость глюкозы — особенно у самцов. 

Более того, уже через несколько недель у мышей на строгом кето-рационе выявили серьезные сдвиги в липидном обмене: уровень триглицеридов и свободных жирных кислот в крови таких животных был вдвое выше, чем у грызунов на других диетах. У самцов и вовсе развился жировой гепатоз, также присутствовали признаки воспаления. Хотя самки оказались более устойчивы к поражению печени, у обоих полов со временем наблюдалось ухудшение работы поджелудочной железы. 

Если непродолжительное пребывание на кетогенной диете помогало контролировать уровень глюкозы в крови, то спустя месяцы ситуация менялась. При нагрузочных тестах у животных резко возрастала гликемия: на 33-й неделе у самцов уровень сахара поднимался до 539 миллиграмм на децилитр — значительно выше, чем у мышей на классической «жирной» диете. Хотя они оставались чувствительными к инсулину (то есть ткани их организма нормально реагировали на гормон), бета-клетки поджелудочной железы переставали своевременно его выделять. 

Причину обнаружили под электронным микроскопом: оказалось, что нормальной «упаковке» и выведению инсулиновых гранул мешал расширенный аппарат (комплекс) Гольджи — мембранная структура клетки, предназначенная для выведения веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. По итогу инсулин выделялся с опозданием и в недостаточном объеме, что приводило к тяжелой непереносимости глюкозы.  

Поскольку 12 месяцев для грызунов составляют основную часть их жизни, процессы, наблюдаемые в рамках эксперимента, свойственны возрастным особям. Воздействие подобной диеты у человека проявится через несколько десятков лет.

Таким образом, к длительному применению кетогенной диеты для профилактики метаболических нарушений следует относиться с осторожностью. Хотя результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances, не означают, что кетодиета одинаково вредна для всех людей, ее долгосрочное влияние на здоровье чревато развитием серьезных проблем. 

Любовь С.
262 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
