24 сентября, 13:32
РТУ МИРЭА
39

Эксперт рассказал, как научиться медитации в три раза быстрее

❋ 5.1

Медитация полезна, но не всем легко дается. Современные технологии — ЭЭГ-гарнитуры, датчики сердечного ритма и VR-приложения — помогают не просто отслеживать состояние мозга, а сознательно управлять им. Разбираемся, как нейроинтерфейсы ускоряют обучение медитации и кому они подойдут.

РТУ МИРЭА
# гаджеты
# медитация
# мозг
# ЭЭГ
Эксперт РТУ МИРЭА рассказал, как прокачать мозг с помощью гаджетов / © Benjamin Wedemeyer, unsplash.com

Нейротехнологии в медитации: как это работает?

Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА: «Системы биологической обратной связи (БОС) дают объективные данные о мозговой активности, дыхании и уровне стресса. Это как зеркало для вашего ментального состояния — вы видите, что происходит внутри, и можете корректировать практику в реальном времени».

Современные устройства фиксируют мозговые волны, например, электроэнцефалограмма показывает альфа-ритмы, связанные с расслаблением, а также сердечный ритм и вариабельность, которые являются индикатором стресса, кроме того, отслеживаются дыхание и мышечное напряжение с помощью датчиков в умных браслетах. Пример: если во время медитации альфа-ритм снижается (вы отвлекаетесь), приложение подаст сигнал — звуковой, вибрационный или визуальный. Это помогает «поймать» состояние осознанности быстрее.

Почему с нейроинтерфейсами медитировать проще? Это объясняется несколькими ключевыми преимуществами.

Мгновенная обратная связь

Традиционная медитация требует месяцев практики, чтобы заметить прогресс. Гаджеты с БОС сокращают этот срок в 2–3 раза, потому что показывают, когда мозг действительно расслаблен (а не «кажется»), и учат осознанно управлять физиологией (например, замедлять пульс). Пример: ЭЭГ-гарнитуры могут визуализировать «тишину ума» — чем меньше мыслей, тем спокойнее картинка на экране.

Иммерсивные технологии (VR)

Некоторые приложения сочетают нейроинтерфейсы с виртуальной реальностью. Вы медитируете в цифровом лесу или у океана, а система подстраивает среду под ваше состояние (например, усиливает звуки волн при стрессе). Это помогает новичкам концентрироваться, исключая внешние раздражители.

Персонализация

Умные часы (например, Apple Watch) и специализированные устройства предлагают готовые программы дыхательных практик, тактильные подсказки для синхронизации вдоха-выдоха и анализ долгосрочного прогресса (графики сна, уровня стресса).

Но есть нюанс: часы работают с косвенными показателями (пульс, движение), а нейроинтерфейсы — с прямой активностью мозга. Для глубокой практики лучше выбрать последние.

Кому подойдут нейроинтерфейсы?

Нейроинтерфейсы подойдут новичкам, чтобы быстрее понять, что такое «состояние медитации», людям с тревожностью или бессонницей — для контроля стресса через дыхание и биоритмы, а также опытным практикам — для углубления осознанности и экспериментов, например, с управляемыми сновидениями.

«Важно: технологии не заменяют традиционную медитацию, а дополняют ее. Главное — не стать зависимым от гаджетов и постепенно учиться чувствовать себя без них», — отметил Андрей Рыбников.

Нейроинтерфейсы делают медитацию доступнее: они дают четкие ориентиры, ускоряют обучение и помогают бороться со стрессом. Если вы давно хотели начать медитировать, но не понимали, «правильно» ли это делаете, — попробуйте технологии с биологической обратной связью. Возможно, ваш путь к осознанности станет короче.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
76 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
РТУ МИРЭА
# гаджеты
# медитация
# мозг
# ЭЭГ
Комментарии

