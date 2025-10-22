  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 октября, 10:42
ПНИПУ
4

Ученые создали алгоритм оценки реальной стоимости подержанных автомобилей

❋ 4.5

Ежегодно в России продаются миллионы подержанных автомобилей, но установить их справедливую цену бывает крайне сложно. Большинство специальных онлайн-сервисов анализируют только цифры из объявлений, которые отражают ожидания продавцов. На практике транспортные средства при продаже становятся дешевле на 10-15% после переговоров, но эти сведения остаются недоступными. В результате рынок ориентируется на завышенные «гонорары», что вызывает ошибки в определении залоговой ценности, необоснованные страховые компенсации и переплаты со стороны приобретателей. Ученые Пермского Политеха разработали приложение, которое решает главную задачу сегмента подержанных автомобилей — вычисляет фактическую, а не объявленную стоимость транспортных средств. Алгоритм изучает скрытые данные и с точностью 90% прогнозирует окончательную сумму соглашения с учетом торга.

ПНИПУ
# автомобили
# алгоритмы
# технологии
# цены
Автомобили / © jcomp, freepik

Статья опубликована в журнале «Прикладная математика и вопросы управления», №2, 2025 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Ежегодно в России продаются миллионы подержанных авто. Только в 2024 году было куплено около 6 млн машин с пробегом. При этом главной и общей проблемой для всех участников рынка — покупателей, продавцов, банков и страховых компаний — остается сложность определения реальной стоимости транспортного средства.

Большинство онлайн-сервисов оценки — как российских, так и зарубежных — работают по единому упрощенному принципу: они собирают, сводят воедино и анализируют исключительно цены, указанные в объявлениях о продаже похожих автомобилей. Различия между такими платформами носят исключительно технический характер и касаются лишь используемых алгоритмов обработки данных, количества учитываемых параметров (таких как модель, год выпуска, пробег и комплектация).

Такой подход содержит фундаментальную методологическую ошибку: объявление отражает лишь желание продавца, а не реальную сумму купли-продажи. В большинстве случаев происходит торг, и окончательная стоимость становится на 10–15 % ниже заявленной. Однако информация о фактических итогах совершенных сделок нигде не публикуется и остается в тени. Поэтому обе стороны хранят данные транзакции в секрете, оставляя пространство для маневра. В результате рынок вынужден ориентироваться на завышенные цены из объявлений, которые не отражают существующей обстановки.

В этом случае пользователи вынуждены опираться на заведомо завышенные данные. Это приводит к системным ошибкам в оценке залоговой стоимости, необоснованным страховым выплатам, переплатам со стороны покупателей и затянутым срокам продаж из-за неадекватного ценообразования. Классические сервисы могут подсказать: «Сколько хотят получить за автомобиль?», но не могут дать ответ на ключевой для всех вопрос: «Сколько за него действительно платят?».

Ученые Пермского Политеха впервые разработали приложение — интеллектуальную систему оценки, которая решает фундаментальную проблему рынка поддержанных авто. В отличие от стандартных сервисов, анализирующих только стоимость из объявлений, их модель учится предсказывать реальную сумму сделки с учетом торга. Для этого был создан гибридный подход, сочетающий искусственный интеллект с опытом профессиональных оценщиков. 

— Наша модель состоит из трех основных частей, которые работают вместе как надежный механизм. В основе лежит «мозг» системы — компьютерная программа, которая анализирует с помощью алгоритма CatBoost несколько параметров автомобиля: марку, модель, год выпуска, пробег, состояние и даже текущую ситуацию на рынке и предлагает предварительную оценку, — рассказал Евгений Мезин, аспирант кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ.

Вторая важная часть — это база знаний, которая постоянно пополняется. Каждый день алгоритм автоматически собирает информацию с сайтов объявлений, отслеживая предложения. Но самое важное — к этому процессу подключаются живые люди: профессиональные аналитики, менеджеры автодилеров, опытные продавцы. Когда программа сталкивается со сложным случаем — например, редкой моделью или транспортным средством с нестандартной комплектацией — она обращается к этим специалистам за советом.

Она формирует задание в специальном интерфейсе, которое мгновенно поступает в Telegram-бот консультантов. В этом уведомлении содержатся все технические параметры автомобиля, фотографии и история изменений стоимости. Эксперты видят эти заявки в своем личном кабинете и могут подсказать реальную цену на основе своей квалификации.

Третья ключевая часть — механизм самообучения. Каждую профессиональную правку программа «запоминает» и учится на ней. Если несколько специалистов отмечают, что конкретная модель обычно продается дешевле, чем указано в объявлениях, система начинает автоматически учитывать эту поправку для всех похожих машин. Благодаря такому непрерывному процессу обучения она постоянно совершенствуется и начинает учитывать все больше рыночных нюансов.

Подобный гибридный подход позволил создать решение, которое сочетает скорость компьютера со знаниями реальных специалистов. Чтобы проверить эффективность разработки, были проведены испытания с участием представителей банков, автодилеров и страховых компаний. Технология была протестирована на двух типах данных. Основой стали миллионы объявлений о продаже транспортных средств, собранные с крупнейших российских площадок. Поскольку данные о фактических суммах совершенных сделок недоступны, ученые использовали альтернативный подход — профессиональные заключения стали эталоном для проверки точности алгоритма.

В ходе испытаний было обработано около 4000 квалифицированных мнений от менеджеров, оценщиков и аналитиков по «трейд-ин» (программа обмена старого авто на новый с доплатой). Эксперты, опираясь на свой опыт продаж, указывали предполагаемую конечную стоимость. Именно это сравнение прогнозов модели и показало точность в 90.2% — то есть система научилась предсказывать не просто «ценники» из объявлений, а точную сумму, по которой машины действительно продаются.

Специалисты не только подтвердили высокую точность прогнозов (расхождение с реальной ценой составило менее 10%), но и предложили конкретные пути для ее совершенствования.

— Среди предложений были рекомендации добавить возможность сравнивать автомобиль с похожими предложениями на рынке, учитывать различия в стоимости между регионами и разработать более подробные отчеты для клиентов, — поделился Евгений Мезин.

В результате проверка системы на реальных данных подтвердила ее высокую эффективность: в 9 случаях из 10 она предсказывает конечную сумму сделки с точностью до 90%. Это значит, что покупатели и продавцы теперь могут договариваться о цене, зная действительную цену, а банки и страховые компании — точнее определять свои риски.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1311 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# автомобили
# алгоритмы
# технологии
# цены
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Понятие реальности и времени в квантовой механике
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Генетические технологии: лечим неизлечимое
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
20 октября, 16:36
ФизТех

«Искровой станок» российских ученых позволил «программировать» свойства наноматериалов

Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.

ФизТех
# генератор
# наноматериалы
# свойства металлов
# технологии
# физика
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно