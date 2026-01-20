Аутичные люди не поняли эмоции остальных потому, что сами выражают их иначе

Принято считать, что людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) тяжело распознавать эмоции тех, у кого нет такой особенности развития. Команда исследователей из Великобритании выяснила, что сами аутичные люди изначально по-другому выражают эмоции и именно это может быть причиной недопониманий.

Расстройствами аутистического спектра, или РАС, называют комплекс состояний особенного нейроразвития, влияющий на то, как человек воспринимает себя и других, общается. Аутичным людям может быть трудно обрабатывать звуковую информацию, распознавать чужие эмоции, устанавливать контакт с собеседником.

Многие научные работы представляют собой попытки объяснить, почему возникает тот или иной симптом аутизма. Например, авторы недавних публикаций обнаружили, что мозг аутичного ребенка иначе «слышит» звуки, а также выяснили, почему люди с РАС редко смотрят в глаза.

Специалисты из Бирмингемского университета в Великобритании составили карту выражений лица аутичных и неаутичных людей. Статью на основе этого материала опубликовал научный журнал Autism Research.

В исследовании участвовали 25 аутичных и 26 неаутичных взрослых. Во время эксперимента им предложили продемонстрировать сердитое, радостное и печальное выражения лица в двух ситуациях — одновременно с определенными звуками и во время разговора.

Авторы статьи заметили различия в том, как злость, радость и грусть проявляются в мимике аутичных и неаутичных людей. При этом у участников с РАС было больше уникальных выражений лица: они более активно использовали рот и менее активно — брови, менее широко улыбались при демонстрации радости и сильнее поднимали верхнюю губу, когда изображали грусть.

Исследователи сравнили сердитое, радостное и грустное выражения лица у аутичных и неаутичных людей / © Connor T. Keating et al., Autism Research

Повлияла на выражение лица и алекситимия — состояние, которое часто встречается при аутизме и связано с трудностями в понимании и описании собственных эмоций. Участники исследования, у кого зафиксировали эту особенность, менее четко выражали злость и радость. Из-за этого и другим людям (в том числе неаутичным) было трудно отличить перечисленные эмоции от других.

«Аутичные и неаутичные люди могут выражать эмоции разными способами — это почти как говорить на разных языках. То, что иногда интерпретируется как трудности аутичных людей, на самом деле может отражать двустороннюю проблему в понимании выражений лиц, когда не только аутичному человеку непонятна мимика неаутичного, но и наоборот», — пояснили авторы исследования.

