Россия и Украина возглавили рейтинг стран по угрозе киберпреступлений

Международная команда исследователей составила первый в мире рейтинг киберпреступности. Первую и вторую строчки в нем заняли Россия и Украина.

Киберпреступность — в значительной степени невидимое явление. Хакеры скрывают географическое положение, обеспечивают себе анонимность с помощью поддельных аккаунтов и технических средств защиты. Из-за этого контролировать преступления в сфере использования компьютерных технологий особенно трудно.

Чтобы определить, какие страны представляют наибольшую опасность для мирового сообщества с точки зрения угрозы киберпреступности, группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Оксфордского университета (Великобритания), Университета Монаша (Австралия) и Института политических исследований (Франция) провела исследование с участием ведущих специалистов по разведке и расследованиям киберпреступлений. На основе онлайн-опроса 92 экспертов из разных стран ученые сформировали первый Всемирный индекс киберпреступности. Результаты их работы опубликовал журнал PLOS One.

Во время опроса экспертам предлагали назвать страны, которые, по их опыту, в той или иной степени представляют угрозу для кибербезопасности других государств. Затем респонденты по 10-балльной шкале оценивали уровень влияния, профессионализм и технические навыки киберпреступников из перечисленных стран.

Согласно информации экспертов, самую высокую угрозу с точки зрения киберпреступности для мира представляет Россия. На втором месте Украина, замыкает тройку Китай. На четвертой и пятой позициях США и Нигерия.

Рейтинг стран на основе Всемирного индекса киберпреступности / © PLOS One, Miranda Bruce et al.

Изучая борьбу с киберпреступностью в разных странах, исследователи рассматривали следующие типы преступлений (расположены в порядке от самых технически сложных до наиболее простых):

1. Связанные с техническими продуктами или услугами. Например, создание вредоносных программ, получение доступа к скомпрометированным системам, производство инструментов для таких преступлений.

2. Атаки и вымогательство: отказ в обслуживании, разработка программ-вымогателей.

3. Кража данных, в том числе персональных. Например, взлом, фишинг, компрометирование учетной записи, кража информации о кредитной карте.

4. Разные виды мошенничества: с предоплатой, с онлайн-аукционами, взлом деловой электронной почты.

5. Обналичивание или отмывание денег: мошенничество с кредитными картами, создание незаконных платформ виртуальной валюты.

Исследование показало, что страны, в которых развита как киберпреступность, так и борьба с ней, специализируются на отдельных видах преступлений. Например, Россия и Украина — высокотехничные центры, в то время как в Нигерии работают с менее сложными угрозами кибербезопасности.

Авторы научной работы в дальнейшем планируют определить, связаны ли с киберпреступностью характеристики жителей в конкретной стране. Например, уровень образования, доступность интернета, ВВП или распространенность коррупции. Ученые отметили, что киберпреступность, как и другие виды преступности, не глобальна и изменчива, а связана с контекстом.

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