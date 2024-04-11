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Неизвестные ископаемые кости приписали гигантскому ихтиозавру
Два палеонтолога из Боннского университета в Германии проанализировали ранее не классифицированные ископаемые кости, которые, предположительно, принадлежали ихтиозаврам, и обнаружили в их структуре ряд необычных особенностей.
Английский натуралист и геолог Сэмюэл Статчбери, живший в XIX веке, однажды обнаружил в районе Бристоля, в костеносном пласте Ост-Клифф (Aust Cliff), крупные фрагменты ископаемых костей. Но убедительно отнести их к какому-то конкретному животному не получалось. В подобных геологических слоях уже находили различных представителей тетраподов. После находки Статчбери в палеонтологическом сообществе разгорелась дискуссия: кому принадлежат обнаруженные фрагменты?
Предположений было несколько. Долго существовала «гипотеза динозавров». Она заключалась в том, что ископаемые фрагменты — части бедренной либо большеберцовой кости завропода или стегозавра. Однако позже у этой версии возникли противоречия с геологической летописью и типичными гистологическими признаками: строение найденных костей не соответствовало строению завроподов.
Согласно другой гипотезе, фрагменты, обнаруженные в XIX веке, принадлежали гигантскому ихтиозавру. После статьи Статчбери на территории Франции, Германии и Швейцарии откапывали кости, предположительно, принадлежащие гигантскому морскому хищнику. Версия строилась на сравнении похожей находки из Великобритании с описанным скелетом ихтиозавра из Северной Америки, чью длину оценивали в 21 метр.
Решили загадку «деклассированных» костей, владельца которых не могли определить больше 150 лет, два палеонтолога из Боннского университета (Германия). Они детально сравнили образцы большинства европейских костных фрагментов, вероятно, принадлежащих гигантским ихтиозаврам с другими наземными и водными тетраподами. Исследователи также провели остеогистологический анализ образцов. Результаты научной работы опубликованы в журнале PeerJ.
Авторы изучали тонкие срезы окаменелых костей с помощью поляризационного светового микроскопа — оценивали пористость образцов, соотношение сосудистой площади к минерализованной. Они выделили четыре особенности в структуре фрагментов: строго продольную сосудистую архитектуру, близко расположенные метки роста, множество вторичных остеонов внутри первичных (это цилиндрические формирования с костными пластинками внутри).
Четвертый признак — строение внутренних волокон, которые оказались грубыми и ориентированными не продольно, а подобно сетке или решетке — отвергал «гипотезу динозавров» и указывал на то, что изученные фрагменты были костями нижней челюсти ихтиозавра. Помимо этого, исследователи сравнили гистологию этих костей с другими триасовыми животными — архозаврами, дицинодонтами, фитозаврами и прочими, но родства между ними не обнаружили.
Выявленные особенности были похожи, по словам авторов статьи, на окостеневшие сухожилия, обладающие высокой прочностью. На основе этого ученые предположили, что необычная структура внутренних костных волокон позволяла крупными челюстям ихтиозавров выдерживать обычный прием пищи или, как допустили палеонтологи, таран других морских животных. При этом кости должны были оставаться достаточно гибкими и быстро расти.
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