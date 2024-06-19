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Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад
Геологи обнаружили свидетельства сильного землетрясения, которое осушило старое русло реки Ганг и перестроило ее дельту 2,5 тысячи лет назад. Новые данные говорят о том, что миллионы людей, населяющих Бенгальский бассейн, сильно уязвимы для подобных стихийных бедствий.
Даже самые крупные реки, несмотря на кажущуюся монументальность, остаются динамическими водными потоками. Недавно, например, Naked Science рассказывал, что у Нила на протяжении почти всего голоцена не было единого русла, а в знакомую нам реку он превратился только пару тысяч лет назад.
Особенную динамику можно отметить у речных дельт, которые с разной периодичностью по мере осадконакопления меняются и блуждают. Такой сдвиг называют авульсией. Ее причиной могут быть как естественные процессы вроде изменений объема воды из-за продолжительных дождей, так и антропогенные — когда человек ставит плотины или запруды. Относительно недавно, в 2008 году, авульсия реки Коси (крупнейший приток Ганга) вызвала разрушительное наводнение в индийском штате Бихар.
Порой топология реки столь резко меняется из-за землетрясений. Геологические свидетельства, недавно обнаруженные исследователями из США, Европы и Бангладеш, говорят о том, что 2,5 тысячи лет назад сильное землетрясение разорвало Ганг, одну самых полноводных рек. В результате перестроилась крупнейшая дельтовая сеть в мире. В стенах и на дне свежевырытого пруда ученые увидели полосы песка — такие геологические включения называют дайками. Благодаря этой находке специалисты смогли узнать о столь важном событии в истории реки. Его описание и другие подробности научной работы опубликовал журнал Nature Communications.
Геологи пробурили скважины длиной 43, 61 и 91 метр, затем методом оптического датирования проанализировали хронологию древних событий, а с помощью моделирования реконструировали тектоническую обстановку в Бенгальском бассейне, где и случилось землетрясение.
Выяснилось, что «шрам» в центральной части дельты Ганга — палеоканал шириной 1-1,7 километра — бывшее русло реки, которое было активным примерно 2,6 тысячи лет назад. Размер палеоканала говорит о том, что в древности это был магистральный путь реки (для сравнения: ширина современного русла Ганга — 1,5 километра). Песчаные отложения на берегах показали, что интенсивный перенос песка прекратился около 2,5 тысячи лет назад на всем 85-километровом участке.
Обнаруженные песчаные дайки прорывали четырехметровую толщу ила — два основных включения находятся в 15 метрах друг от друга. Их сложная структура свидетельствует об устойчивом и высокоэнергетическом воздействии, что похоже на сейсмическое происхождение. Как показала оптическая датировка, эти пески залегли 2,63 ± 0,15 — 2,49 ± 0,10 тысячи лет назад, что соотносится с землетрясением, происшедшем приблизительно 2,5 тысячи лет назад. Авторы статьи подсчитали, что оно могло быть магнитудой 7-8 и случилось в 180 километрах от старого русла.
О чем это говорит? Сильные подземные толчки резко перестроили крупнейшую речную систему 2,5 тысячи лет назад — сдвиг русла перекроил дельту Ганга. Подобное землетрясение может снова все изменить, и такой разлив реки обернется катастрофой, ведь она находится на территории Бангладеш, одного из самых густонаселенных государств в мире. По данным за 2011 год, в районе дельты Ганга проживали примерно 14 миллионов человек. Последствия возможного землетрясения ставит их в еще более уязвимое положение.
«Сильное землетрясение само по себе наносит ущерб. Сильное землетрясение, внезапно перемещающее огромную реку, еще более серьезно, особенно учитывая плотность населения в Бенгалии», — отметила геолог из Вагенингенского университета (Нидерланды) и автор научной работы Элизабет Л. Чемберлен.
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