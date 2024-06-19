  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
53 минуты назад
Андрей Папиш
1
192

Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад

4.5

Геологи обнаружили свидетельства сильного землетрясения, которое осушило старое русло реки Ганг и перестроило ее дельту 2,5 тысячи лет назад. Новые данные говорят о том, что миллионы людей, населяющих Бенгальский бассейн, сильно уязвимы для подобных стихийных бедствий.

Геология
# Бангладеш
# дельта реки
# землетрясение
# палеорусло
# река
Следы заброшенного русла и сейсмического события в флювиально-тектонической обстановке Бенгальского бассейна
Следы заброшенного русла и сейсмического события в флювиально-тектонической обстановке Бенгальского бассейна. (a) Центральная Бенгальская котловина, сформированная рекой Ганг; (b) Отбор керна и оптическая датировка проб проводились на обширном, палеоканале, который был виден на поверхности поймы Ганга и в соседнем сухом пруду с сейсмическими характеристиками; (c) Периметр осушенного пруда во время полевых работ. На стенках и дне пруда обнаружены обширные песчаные дайки, флюидизированный ил и разжиженные слои песка, которые были отобраны для оптической датировки / © Nature Communications, Elizabeth L. Chamberlain et al.

Даже самые крупные реки, несмотря на кажущуюся монументальность, остаются динамическими водными потоками. Недавно, например, Naked Science рассказывал, что у Нила на протяжении почти всего голоцена не было единого русла, а в знакомую нам реку он превратился только пару тысяч лет назад.

Особенную динамику можно отметить у речных дельт, которые с разной периодичностью по мере осадконакопления меняются и блуждают. Такой сдвиг называют авульсией. Ее причиной могут быть как естественные процессы вроде изменений объема воды из-за продолжительных дождей, так и антропогенные — когда человек ставит плотины или запруды. Относительно недавно, в 2008 году, авульсия реки Коси (крупнейший приток Ганга) вызвала разрушительное наводнение в индийском штате Бихар.

Порой топология реки столь резко меняется из-за землетрясений. Геологические свидетельства, недавно обнаруженные исследователями из США, Европы и Бангладеш, говорят о том, что 2,5 тысячи лет назад сильное землетрясение разорвало Ганг, одну самых полноводных рек. В результате перестроилась крупнейшая дельтовая сеть в мире. В стенах и на дне свежевырытого пруда ученые увидели полосы песка — такие геологические включения называют дайками. Благодаря этой находке специалисты смогли узнать о столь важном событии в истории реки. Его описание и другие подробности научной работы опубликовал журнал Nature Communications.

Геологи пробурили скважины длиной 43, 61 и 91 метр, затем методом оптического датирования проанализировали хронологию древних событий, а с помощью моделирования реконструировали тектоническую обстановку в Бенгальском бассейне, где и случилось землетрясение.

Литостратиграфия и хронология песчаных даек. (a) Изображение мелководной литостратиграфии, особенностей, местоположения и результатов оптической датировки песчаных даек и интрузивных отложений. Возраст стратиграфически согласован и ограничивает осаждение на берегу ~2,6-2,5 тысяч лет назад, что совпадает с активностью прилегающего русла реки; (b) Глубокая литостратиграфия, полученная при бурении трубчатых скважин, показывает, что на высоте ~0-20 м над песками плейстоценового возраста залегает грязеупорный песок; (c, d) Песчаные дайки шириной ~20-40 см рассекают пойменную шапку, обнаженную вдоль стен пруда / © Nature Communications, Elizabeth L. Chamberlain et al.

Выяснилось, что «шрам» в центральной части дельты Ганга — палеоканал шириной 1-1,7 километра — бывшее русло реки, которое было активным примерно 2,6 тысячи лет назад. Размер палеоканала говорит о том, что в древности это был магистральный путь реки (для сравнения: ширина современного русла Ганга — 1,5 километра). Песчаные отложения на берегах показали, что интенсивный перенос песка прекратился около 2,5 тысячи лет назад на всем 85-километровом участке.

Обнаруженные песчаные дайки прорывали четырехметровую толщу ила — два основных включения находятся в 15 метрах друг от друга. Их сложная структура свидетельствует об устойчивом и высокоэнергетическом воздействии, что похоже на сейсмическое происхождение. Как показала оптическая датировка, эти пески залегли 2,63 ± 0,15 — 2,49 ± 0,10 тысячи лет назад, что соотносится с землетрясением, происшедшем приблизительно 2,5 тысячи лет назад. Авторы статьи подсчитали, что оно могло быть магнитудой 7-8 и случилось в 180 километрах от старого русла.

О чем это говорит? Сильные подземные толчки резко перестроили крупнейшую речную систему 2,5 тысячи лет назад — сдвиг русла перекроил дельту Ганга. Подобное землетрясение может снова все изменить, и такой разлив реки обернется катастрофой, ведь она находится на территории Бангладеш, одного из самых густонаселенных государств в мире. По данным за 2011 год, в районе дельты Ганга проживали примерно 14 миллионов человек. Последствия возможного землетрясения ставит их в еще более уязвимое положение.

«Сильное землетрясение само по себе наносит ущерб. Сильное землетрясение, внезапно перемещающее огромную реку, еще более серьезно, особенно учитывая плотность населения в Бенгалии», — отметила геолог из Вагенингенского университета (Нидерланды) и автор научной работы Элизабет Л. Чемберлен.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# Бангладеш
# дельта реки
# землетрясение
# палеорусло
# река
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Июн
Бесплатно
О кометах и метеорных потоках
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Термен — гений электроники
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Июн
600
Пантанал: с палаткой через бразильские болота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Июн
600
Квазары, загадки быстрого роста
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Июн
Бесплатно
От онлайн-библиотек до бума нейросетей: роль «бумажных» текстов в цифровую эпоху
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
20 Июн
Бесплатно
Будущее ассистивных технологий: мы все станем киборгами?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Июн
Бесплатно
Ингушские башни: каменное зодчество и историческая память этноса
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Аэродинамический эксперимент
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Королевство Бахрейн: наследие тысячелетий
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:03
Юлия Трепалина

Сидячий образ жизни в сочетании с питьем кофе оказался менее вредным, чем без кофе

Хотя полезным свойствам кофе посвящено много исследований, ученые продолжают делать открытия по этой теме. Недавняя работа китайских медиков показала, что регулярное употребление бодрящего напитка способно в некоторой мере снизить вероятность смерти при малоподвижном образе жизни.

Медицина
# здоровье
# кофе
# малоподвижность
# риск смерти
# сердечно-сосудистые болезни
# сидячий образ жизни
Вчера, 13:00
Сколтех

У нового соединения лантана с водородом при высоком давлении обнаружили свойства «странного» металла

Ученые из Сколтеха, Цзилиньского университета и Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления в Пекине (HPSTAR), а также их немецкие коллеги синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводника с высоким содержанием водорода — супергидрид лантана типа A15 с формулой La4H23. Новый материал обладает сверхпроводимостью при температуре ниже −168 градусов и давлении в 1,2 миллиона атмосфер.

Сколтех
# водород
# лантан
# металл
# температура
Вчера, 15:00
Дарья Г.

Астрономы впервые увидели пробуждение сверхмассивной черной дыры в далекой галактике

В 2019 году далекая тусклая галактика SDSS1335+0728 неожиданно быстро нарастила яркость. В центре галактик бывают вспышки яркости, когда какая-нибудь неудачливая звезда подлетает слишком близко к черной дыре. Обычно эти события длятся десятки дней. Тут же галактика остается яркой спустя несколько лет. Видимо, астрономы впервые поймали возникновение активного галактического ядра.

Астрономия
# активное ядро галактики
# галактики
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
# эволюция галактик
Позавчера, 11:21
Игорь Байдов

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
16 июня
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
14 июня
Алиса Гаджиева

В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.

Антропология
# анализ стабильных изотопов
# археология
# изотопный анализ
# неолит
# погребение
# сельское хозяйство
# химия
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
28 минут назад
-
0
+
Всё хорошо и очень полезно. Вот только: «Геологи пробурили скважины длиной[???] 43, 61 и 91 метр...»
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад

    53 минуты назад

  2. Земной шар как обсерватория: можно ли ловить гравитационные волны геомагнитным полем?

    1 час назад

  3. Российские ученые предложили новый вариант диагностики состояния биотканей

    2 часа назад

  4. В Пермском Политехе разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

    3 часа назад
Выбор редакции

Земной шар как обсерватория: можно ли ловить гравитационные волны геомагнитным полем?

1 час назад

Последние комментарии

Виктор Ларионов
17 минут назад
И., это общепринятый синонимичный ряд. «Малая (немалая) лепта» = абсурд, некомпетентность автора; «масло масленное», «мокрая вода» если по простому...

Особые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеванийОсобые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеваний

Иван Колупаев
20 минут назад
В., это только вы так думаете. Хрень кстати овощ но вы же не об этом сейчас?

Особые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеванийОсобые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеваний

Виктор Ларионов
28 минут назад
Всё хорошо и очень полезно. Вот только: «Геологи пробурили скважины длиной[???] 43, 61 и 91 метр...»

Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назадЗемлетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад

Виктор Ларионов
60 минут назад
Иван, лепта = минимум (аналогия). «Немалый минимум» хрень же, согласитесь?

Особые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеванийОсобые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеваний

Free Idanthyrsus
2 часа назад
Очередной металлолом.

Концерн KNDS представил новый концепт танка Leopard 2Концерн KNDS представил новый концепт танка Leopard 2

Влад Булыжник
2 часа назад
"подобные столбы появились в разных местах по всему миру, включая Юту, Калифорнию, Нью-Мексико и Румынию" Это типа штаты раскиданы по всему миру

В США обнаружили новый загадочный зеркальный столбВ США обнаружили новый загадочный зеркальный столб

1 2
2 часа назад
С чего бы азоту улетучиваться, если у него прочная молекула, и достаточно большой атомный вес? Аммиак разложится под облучением очень быстро, тоже

Азот отменил импорт воды для образования земных океановАзот отменил импорт воды для образования земных океанов

Иван Колупаев
3 часа назад
Виктор, две тыщи лет назад была мелкая монета а что? Сейчас что-то на уровне евроцента. Но вы так переживаете словно библейские времена застали

Особые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеванийОсобые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеваний

Иван Колупаев
3 часа назад
A., с голосами в вашей голове которые вам нашептали про ретроградов спорить как-то стремно.

В будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменитВ будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменит

Vlad Ok
3 часа назад
И., а частник Маск запустил 96 фалконов (который выводит на орбиту гораздо больше груза чем союз) и вывел в космос и вернул 12 человек что эквивалентно

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Sam Dowson
3 часа назад
Швейцарские кирпичи - сокровища?

Судно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озераСудно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озера

Vlad Ok
3 часа назад
Александр, я работаю именно на частном предприятии и именно на разработке так что глубоко в теме и сам причастен к увольнению бездельников и

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Alexey Vinogradov
3 часа назад
мне непонятно, каким образом хондриты доставили на Землю азот. откуда в силикатных в основном метеоритах в таких количествах азот?

Азот отменил импорт воды для образования земных океановАзот отменил импорт воды для образования земных океанов

Максим Щкель
4 часа назад
Надо отметить, что "фонд Билла Гейтса" сам является одним из основных спонсоров депопуляции. Начиная с 60-х годов 20 века население Европы и Америки

Фонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. Реальность может оказаться еще печальнееФонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. Реальность может оказаться еще печальнее

Николай Цыгикало
4 часа назад
Скорее всего неверная фраза: "желания инженеров провести дополнительные испытания систем космического корабля, включая те, которые не были

Застрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июняЗастрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июня

Виктор Ларионов
5 часов назад
Иван, лепта - это сколько?

Особые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеванийОсобые вирусы: как бактериофаги помогают в профилактике и лечении атопических заболеваний

Николай Цыгикало
5 часов назад
Похоже на прикрытие возникших проблем с возвращением. Так тоже бывает.

Застрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июняЗастрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июня

Виктор Ларионов
5 часов назад
>...элементы на поверхности планеты вообще не могли произойти[?] от падающих на нее небесных тел... - термоядерный синтез что ли? > Азот отменил[??]

Азот отменил импорт воды для образования земных океановАзот отменил импорт воды для образования земных океанов

Владислав Светайло
5 часов назад
Free, и разберут на органы

В США обнаружили новый загадочный зеркальный столбВ США обнаружили новый загадочный зеркальный столб

Free Idanthyrsus
6 часов назад
Скорее всего какие-то фанатики творчества Кларка. Но ничего, органы разберутся с хулиганами.

В США обнаружили новый загадочный зеркальный столбВ США обнаружили новый загадочный зеркальный столб

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно