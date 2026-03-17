17 марта, 10:46
Татьяна Зайцева
Геофизики выяснили, когда после Чиксулубской катастрофы на Земле появились новые виды

Столкновение Земли с Чиксулубским метеоритом 66 миллионов лет назад, которое привело в том числе к вымиранию динозавров, тем не менее совсем ненадолго остановило развитие жизни, установили ученые. Уже менее чем через две тысячи лет на планете появились новые виды планктона, что говорит о резком ускорении темпов эволюции после глобальной катастрофы.

Геология
# астероид
# геофизика
# кратер
# осадочные породы
# чиксулубский астероид
# экосистема
© Mark Garlick, Sycophanta Duccius

Примерно 66 миллионов лет назад массивный астероид Чиксулуб (Чикшулуб) диаметром около 10 километров столкнулся с Землей, и это стало одним из самых разрушительных событий в истории планеты. В результате удара на дне Мексиканского залива, у побережья полуострова Юкатан, образовался кратер диаметром 180-200 километров и глубиной до 20 километров.

Столкновение вызвало глобальные лесные пожары, землетрясение, цунами. Выброс в атмосферу пыли, пепла и сажи спровоцировал резкие климатические изменения, в результате которых на Земле наступило мел-палеогеновое вымирание: на планете вымерло до 75% существовавших тогда живых организмов, в том числе динозавры.

Однако, как показали результаты нового исследования, опубликованные в журнале Geology, эта катастрофа открыла путь для гораздо более быстрого, чем считали ученые, восстановления жизни на Земле — новые виды планктона появились в океане уже менее чем через две тысячи лет после столкновения.

Кристофер Лоуэри из Института геофизики Техасского университета и его коллеги из других научных центров США сделали это открытие, используя изотопный маркер в древних осадочных отложениях, позволивший более точно реконструировать хронологию.

Ученые определяют начало и конец массового вымирания, используя геологический слой, образовавшийся из обломков, выброшенных в атмосферу в результате удара астероида. Эта тонкая пограничная полоса осадочных пород, которую можно наблюдать по всей планете, разделяет меловой и палеогеновый периоды и называется «граница K/Pg».

В предыдущих исследованиях, посвященных изучению кратера Чиксулуб, Лоуэри и его коллеги выяснили, что некоторые выжившие организмы довольно быстро вернулись в регион после удара. Тем не менее ученые считали, что первые новые виды появились там лишь спустя десятки тысяч лет.

Эта оценка основывалась на предположении, что после столкновения осадочные породы откладывались примерно с той же скоростью, что и до него. Однако это предположение игнорировало те изменения окружающей среды, которые произошли при разрушении экосистем на суше и в океанах.

Позже исследователи пришли к выводу, что массовая гибель организмов изменила скорость накопления осадочных пород на границе K/Pg. Дело в том, что во время вымирания исчезли многие виды планктона, которые обычно опускаются на дно океана. В то же время исчезновение большей части растительности на суше усилило береговую эрозию, что привело к попаданию в океаны дополнительных объемов почвы.

В совокупности эти изменения значительно повлияли на скорость накопления осадочных пород в разных регионах. Полагаясь только на этот показатель, было трудно определить истинный возраст крошечных окаменелостей, сохранившихся в пограничном слое.

Для уточнения хронологии исследователи обратились к помощи изотопа гелий-3, выделенного из осадочных пород на границе K/Pg. Этот изотоп накапливается в океанических отложениях с постоянной скоростью. При медленном накоплении осадка концентрация гелия-3 выше, а при более быстром — ниже. Измеряя этот изотоп, можно точнее оценить, сколько времени прошло с момента образования осадка.

Используя данные по гелию-3 из шести мест на границе K/Pg в Европе, Северной Африке и Мексиканском заливе, Лоуэри и его коллеги определили возраст отложений, в которых впервые появляется новый вид планктона — фораминиферы Parvularugoglobigerina eugubina (P. eugubina). Ученые часто используют появление P. eugubina как индикатор начала восстановления экосистем после вымирания.

Исследователи определили, что этот вид планктона эволюционировал в период от 3,5 до 11 тысяч лет после удара астероида Чиксулуб, хотя точное время варьировалось в зависимости от исследуемого участка.

Ученые также идентифицировали другие виды планктона, которые эволюционировали в тот же период. Некоторые из них появились менее чем через две тысячи лет после столкновения. По оценкам, в течение следующих примерно шести тысяч лет в океане появилось от 10 до 20 новых видов фораминифер.

Как отметил Лоуэри, темпы эволюции после Чиксулубской катастрофы были чрезвычайно высоки: обычно образование новых видов происходит в течение миллионов лет.

«Это невероятно быстро. Результаты исследования помогают нам понять, как и с какой скоростью могут развиваться новые виды после экстремальных событий», — подытожил ученый.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Биология
# агрессия
# бонобо
# животные
# обезьяны
# шимпанзе
16 марта, 15:06
ФизТех

Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.

ФизТех
# квантовая нейросеть
# квантовая память
# квантовые вычисления
# кубиты
# обработка данных
# прогностические модели
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

Биология
# выживание
# планктон
# размножение
# рыбы
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геофизики выяснили, когда после Чиксулубской катастрофы на Земле появились новые виды

    17 марта, 10:46

  2. Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

    17 марта, 10:40

  3. Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

    17 марта, 08:30

  4. Роды у австралопитеков могли быть столь же сложными, как у современных женщин

    17 марта, 08:05
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

kuer polin
4 минуты назад
This compact Starlink Mini sounds like a dream for staying connected while traveling since it easily fits in a backpack. I can't wait to see if the connection is smooth enough to play a quick game of https://1v1lol-online.io from the middle of the woods!

SpaceX представила портативную спутниковую антенну Starlink Mini 

Анатолий Корябкин
12 минут назад
Bjorn, но здесь чуть больше 2% ))) статейка подозрительная...

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Анатолий Корябкин
13 минут назад
1, тоже читал об этом что последние два года солнечная и энергетика ветра в Китае сделали мощнейший рывок. Где правда?

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Сергей Механик
46 минут назад
Ну да, это вам не какой-нибудь там Shahed. 😉

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Андрей Ильин
2 часа назад
Вероятнее всего изображение астронавтов сгенерированное ИИ еще не достаточно достоверно, и поэтому у экспертов НАСА есть подозрения, что будут

Представители NASA уклонились от ответов о рисках лунной миссии «Артемида II»

легкий на
2 часа назад
Aleksandr, он прав как бы ты не скрежетал зубами. Пахать, сеять и растить на Украине в этом году будет некому и нечего. Азотных удобрений тоже нет. Так

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

andrei Spiridonov
2 часа назад
Skynet в реальной жизни. Ждем восстание машин...

США впервые отправили человекоподобных роботов-солдат на Украину

Доктор Деньги
2 часа назад
Игорь, я твою жену старую с обвисшими сисярками в тамбуре твоего дома ебал. она ноги прям на лестнице раздвигала, но я все таки дотолкал ее ногами до

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Ланиакея
2 часа назад
Игорь, Турция — это трансконтинентальное государство, расположенное одновременно в Азии и Европе, которое часто называют мостом между

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Larisa
3 часа назад
Сергей, как и в некоторых анклавах городов сша,

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Larisa
3 часа назад
Игорь, я понимаю здесь не территориальная Европа, а именно ЕС, куда и входит Турция.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Vyacheslav Пермяк
3 часа назад
Aleksandr, ну зачем уж сразу так грубить? По сути и правда статистика площадей у Украины меняется.....

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Pavel
3 часа назад
Никита, — Злые языки говорят, что дракон потерял голову. — А вы что говорите? — Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

wook ji
3 часа назад
Nonstop goals and quick action keep the intensity going strong throughout the game. Play now at A Small World Cup Unblocked and challenge yourself. https://asmallworldcupunblocked.com/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
4 часа назад
The quick action makes every moment exciting and engaging. Jump into the experience at Space Waves Unblocked and see how well you can play. https://spacewavesunblocked.com/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
4 часа назад
The quick action makes every moment exciting and engaging. Jump into the experience at Space Waves Unblocked and see how well you can play.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Сергей Дусаков
4 часа назад
Территория ничто, если под ней нет нефти. Может быть Бразилия тоже большая страна, но войска США не установили там демократию. Преступность в

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Sam Dowson
4 часа назад
В последние дни как-то многое что предполагается впервые для гамма-всплесков вкупе с черными дырами. Например тут:

Слияние черных дыр в диске активной галактики запустило гамма-всплеск

Никита Минин
4 часа назад
Александр, Как офицер инженерных войск, рекомендую Вам продолжать работу в архивах и не учить сапёров их профессии. Ещё раз рекомендую почитать

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Инир Каб
5 часов назад
С высоты лучше

Пейзажи, свет и растения: представлены лучшие снимки конкурса International Garden Photographer of the Year

