17 марта, 10:40
Любовь С.
16

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Идея «перезапуска» стареющих клеток перестала быть научной фантастикой: американская биотехнологическая компания Life Biosciences получила разрешение регулятора на клинические испытания препарата ER-100, основанного на частичном эпигенетическом перепрограммировании для омоложения клеток. Это первый в истории случай, когда метод, способный возвращать клетки в более юное состояние, проверят на человеке.

Спираль из медицинских шприцев, закрученная в спираль, напоминающая ДНК. / © Cassandra Willyard / MIT Technology Review

Старение давно считается неизбежным процессом, приводящим к ухудшению функций органов и развитию хронических заболеваний. Современная наука, однако, показывает, что ключевую роль в этом процессе играют не повреждения ДНК, а эпигенетические изменения — перестройка системы включения и выключения генов. Со временем эти изменения постепенно накапливаются, нарушая работу клеток и снижая их способность к восстановлению.

Все началось в 2006 году, когда японский исследователь Синъя Яманаки обнаружил, что четыре гена — Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc (OSKM) — могут перепрограммировать зрелые клетки и вернуть их в состояние, похожее на эмбриональное. 

Открытие удостоилось Нобелевской премии, а позже выяснилось, что если активировать лишь часть факторов Яманаки и контролировать их экспрессию — включение клетки для производства белков, делающих ее более «гибкой», — клетку можно омолодить, не превращая в стволовую. Подход назвали эпигенетическим перепрограммированием. Правда, позже оказалось, что c-Myc повышает вероятность развития рака, из-за чего ученые сегодня используют только OSK.

Один из самых известных экспериментов в этой области провели в лаборатории Гарвардской медицинской школы (США) под руководством Дэвида Синклера: в 2020 году ученые показали, что экспрессия трех факторов — Oct4, Sox2 и Klf4 (OSK) — в нейронах сетчатки мышей способна восстановить молодые эпигенетические паттерны.

В результате поврежденные аксоны (длинные цилиндрические отростки нервной клетки) у грызунов восстанавливались, а зрение улучшилось. Открытие стало одним из первых доказательств того, что ткани у взрослых млекопитающих могут хранить «запись» о молодом состоянии и возвращаться к нему. 

Именно эти знания легли в основу терапии ER-100, разработанной компанией Life Biosciences. Она представляет собой генную терапию, доставляющую в клетки сетчатки инструкции для временной активации OSK-факторов. В отличие от полного перепрограммирования, превращающего клетки в стволовые (когда клетка забывает, кем она была и может привести к развитию рака), частичный вариант должен лишь восстанавливать эпигенетические настройки, возвращая клетке более юное состояние.

Ранее подобные эксперименты проводились на мышах, приматах и с лабораторными моделями. Например, компания Rejuvenate Bio с участием того же Синклера объявила о планах применять метод для борьбы с возрастными изменениями у собак, чтобы впоследствии опробовать их на человеке.

Первенство, однако, досталось Life Biosciences: 2 февраля 2026 года представители компании заявили, что американский регулятор FDA выдал разрешение на первые клинические испытания для лечения заболеваний сетчатки на людях. Они связаны с гибелью ганглиозных клеток — нейронов, которые передают визуальную информацию из глаза в мозг. Эти клетки практически неспособны к регенерации, из-за чего их повреждение обычно приводит к слепоте. 


Если технология частичного перепрограммирования сможет восстановить их функцию, это станет настоящим прорывом в лечении глаукомы и других нейродегенеративных заболеваний глаза.

Дело в том, что более ранние эксперименты на животных уже показали впечатляющие результаты. В моделях травмы зрительного нерва и глаукомы у мышей активирование OSK-факторов приводило к восстановлению более молодого эпигенетического возраста клеток. Это, по мнению ученых, означает, что старение может быть не только результатом необратимых повреждений, но и следствием нарушения эпигенетической программы, которую в теории (и, судя по всему, на практике) можно восстановить.

Первые клинические испытания ER-100 будут направлены прежде всего на оценку безопасности терапии. Это важно, поскольку сам по себе метод чреват риском развития онкологических заболеваний, о чем Naked Science подробно рассказывал ранее. Однако если результаты будут успешными, технология может открыть путь к совершенно новому классу лекарств — препаратов, которые не просто лечат симптомы заболеваний, а восстанавливают молодое состояние клеток и тканей.

Хотя до полноценного «лекарства от старения» еще далеко, запуск испытаний на людях показывает, что идеи эпигенетического омоложения постепенно выходят за пределы лабораторий и становятся реальной клинической практикой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Мар
1000
Коллегия понтификов: организация и полномочия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Мар
Бесплатно
Нейроинтерфейсы
Московский институт психоанализа
Онлайн
Лекция
18 Мар
850
Антоцеротовые (Anthocerotophyta): загадочный отдел высших растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Современные системы жизнеобеспечения
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Советская школа ракетостроения
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
800
Война за независимость: 1760-1770-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Происхождение и терапия депрессий: взгляд из будущего
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Роботы летят на Марс
ФизТех
Москва
Лекция
19 Мар
800
Как ломается древо жизни: молекулярная революция в биологии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Биология
# агрессия
# бонобо
# животные
# обезьяны
# шимпанзе
16 марта, 15:06
ФизТех

Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.

ФизТех
# квантовая нейросеть
# квантовая память
# квантовые вычисления
# кубиты
# обработка данных
# прогностические модели
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

Биология
# выживание
# планктон
# размножение
# рыбы
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Комментарии

Последние новости:

  1. Геофизики выяснили, когда после Чиксулубской катастрофы на Земле появились новые виды

    17 марта, 10:46

  2. Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

    17 марта, 10:40

  3. Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

    17 марта, 08:30

  4. Роды у австралопитеков могли быть столь же сложными, как у современных женщин

    17 марта, 08:05
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Анатолий Корябкин
7 минут назад
Bjorn, но здесь чуть больше 2% ))) статейка подозрительная...

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Анатолий Корябкин
8 минут назад
1, тоже читал об этом что последние два года солнечная и энергетика ветра в Китае сделали мощнейший рывок. Где правда?

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Сергей Механик
41 минута назад
Ну да, это вам не какой-нибудь там Shahed. 😉

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Андрей Ильин
1 час назад
Вероятнее всего изображение астронавтов сгенерированное ИИ еще не достаточно достоверно, и поэтому у экспертов НАСА есть подозрения, что будут

Представители NASA уклонились от ответов о рисках лунной миссии «Артемида II»

легкий на
2 часа назад
Aleksandr, он прав как бы ты не скрежетал зубами. Пахать, сеять и растить на Украине в этом году будет некому и нечего. Азотных удобрений тоже нет. Так

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

andrei Spiridonov
2 часа назад
Skynet в реальной жизни. Ждем восстание машин...

США впервые отправили человекоподобных роботов-солдат на Украину

Доктор Деньги
2 часа назад
Игорь, я твою жену старую с обвисшими сисярками в тамбуре твоего дома ебал. она ноги прям на лестнице раздвигала, но я все таки дотолкал ее ногами до

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Ланиакея
2 часа назад
Игорь, Турция — это трансконтинентальное государство, расположенное одновременно в Азии и Европе, которое часто называют мостом между

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Larisa
3 часа назад
Сергей, как и в некоторых анклавах городов сша,

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Larisa
3 часа назад
Игорь, я понимаю здесь не территориальная Европа, а именно ЕС, куда и входит Турция.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Vyacheslav Пермяк
3 часа назад
Aleksandr, ну зачем уж сразу так грубить? По сути и правда статистика площадей у Украины меняется.....

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Pavel
3 часа назад
Никита, — Злые языки говорят, что дракон потерял голову. — А вы что говорите? — Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

wook ji
3 часа назад
Nonstop goals and quick action keep the intensity going strong throughout the game. Play now at A Small World Cup Unblocked and challenge yourself. https://asmallworldcupunblocked.com/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
4 часа назад
The quick action makes every moment exciting and engaging. Jump into the experience at Space Waves Unblocked and see how well you can play. https://spacewavesunblocked.com/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
4 часа назад
The quick action makes every moment exciting and engaging. Jump into the experience at Space Waves Unblocked and see how well you can play.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Сергей Дусаков
4 часа назад
Территория ничто, если под ней нет нефти. Может быть Бразилия тоже большая страна, но войска США не установили там демократию. Преступность в

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Sam Dowson
4 часа назад
В последние дни как-то многое что предполагается впервые для гамма-всплесков вкупе с черными дырами. Например тут:

Слияние черных дыр в диске активной галактики запустило гамма-всплеск

Никита Минин
4 часа назад
Александр, Как офицер инженерных войск, рекомендую Вам продолжать работу в архивах и не учить сапёров их профессии. Ещё раз рекомендую почитать

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Инир Каб
4 часа назад
С высоты лучше

Пейзажи, свет и растения: представлены лучшие снимки конкурса International Garden Photographer of the Year

Никита Минин
5 часов назад
Иван, да, тут автор явно вспылил, он вероятно плохо представляет себе, что такое тонна ВВ. Читаем Садовского: летальный радиус равен кубическому

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

