О мероприятии

Вирусы, растения, люди и гены бывают очень разными. И результаты исследований некоторых из них становятся настоящими прорывами, переворачивающими представления об устройстве жизни. Лишь за последний месяц ученые выяснили:

что помогает некоторым людям стареть без потери памяти;

как вирус, вызывающий эпидемии, учит клетки «дружить» друг с другом;

какой орган нет, не мозг позволяет птицам ориентироваться по магнитному полю.

Учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни от молекулярного, до планетарного масштаба.