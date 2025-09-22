Уведомления
Ученые разрешили многолетний спор о древней структуре в Северном море
Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.
В 2002 году ученые, занимавшиеся разведкой нефтяных месторождений, сделали неожиданное открытие. Сейсмическое сканирование морского дна Северного моря вблизи берегов Великобритании выявило странную структуру. Под почти километровой толщей осадочных пород обнаружили гигантское кратероподобное образование. Его диаметр достигал почти трех километров, а вокруг простиралась зона концентрических разломов шириной приблизительно 20 километров. Объект, названный Сильверпит, сразу вызвал ожесточенные дискуссии.
Группа исследователей, сделавших открытие, заявила, что нашла ударный кратер. Они указывали на ключевые характеристики: идеально круглую форму, центральный пик и систему концентрических разломов, которые часто возникают при высокоскоростном столкновении. Эта версия сразу привлекла внимание прессы. По разным оценкам, структура возникла от 43 до 74 миллионов лет назад.
Однако у этой гипотезы быстро нашлись влиятельные критики. Возглавил скептиков британский профессор геологии Джон Андерхилл из Эдинбургского университета. Он и его коллеги выдвинули альтернативное объяснение. По их мнению, странная структура — не результат удара астероида, а следствие медленного движения соляных пластов в глубоких недрах. Такие процессы довольно обычны для геологии Северного моря.
В 2009 году на дебатах в Геологическом обществе стороны сошлись в открытой полемике. По итогам голосования подавляющее большинство, 80 процентов против 20, высказалось в пользу земного, а не космического происхождения кратера. Казалось, история Сильверпита завершена.
Международная команда ученых под руководством седиментолога Уисдиана Николсона (Uisdean Nicholson) из Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге решила вернуться к вопросу о происхождении структуры, чтобы поставить точку в затянувшемся споре. Они применили современные методы сейсмического сканирования, провели микроскопический анализ образцов породы и создали точные численные модели.
Такого рода комплексный подход позволил получить детальное изображение структуры. Анализ показал, что Сильверпит — ударный кратер. Николсону и его коллегам удалось определить ключевые признаки, однозначно указывающие на импактное событие.
Основным доказательством стали данные сейсмического исследования, которые показали специфическую деформацию слоев породы вокруг кратера. Эти деформации могли возникнуть только в результате быстрого и сильного удара, а не медленных геологических процессов.
Изучение керна под микроскопом выявило следы воздействия на минералы. Когда ученые рассмотрели куски породы, они заметили, что минералы изменились так, как это бывает только в результате сильнейшего удара (падения астероида). Затем исследователи провели компьютерное моделирование момента столкновения. Так они восстановили, как именно произошло падение небесного тела и какие последствия оно вызвало.
Согласно выводам ученых, кратер образовался после падения астероида диаметром 160 метров. Он упал в древнее море, после чего поднялись гигантские волны высотой до 100 метров. Стена воды обрушилась на берега, что стало для живых существ, обитавших в тех районах, катастрофой.
Хотя масштаб этого события несравнимо меньше, чем падение астероида, оставившего после себя кратер Чиксулуб 66 миллионов лет назад и ставшего причиной гибели до 75 процентов видов, важность Сильверпита трудно переоценить. Во-первых, это единственный подтвержденный ударный кратер в непосредственной близости от Великобритании. Во-вторых, он исключительно хорошо сохранился. Толща осадочных пород надежно законсервировала его на миллионы лет, что бывает крайне редко.
По словам Николсона, астероиды, способные вызвать катастрофу, падают на Землю очень редко. За все время письменной истории человечества подобных ударов не фиксировалось. Но и старые следы находят нечасто — их стирают движения земной коры и эрозия. На суше ученые подтвердили существование примерно 200 ударных кратеров. На океанском дне обнаружили лишь 33, потому что дно изучено хуже. Поэтому каждое новое открытие — огромная ценность для науки.
Открытие, сделанное командой Николсона, не просто решение давней головоломки. Оно имеет фундаментальное значение для понимания истории Земли. Изучая такие хорошо сохранившиеся кратеры, как Сильверпит, ученые могут точнее реконструировать то, как столкновения с астероидами формировали планету на протяжении миллионов лет, влияли на климат и развитие жизни. Кроме того, подобные исследования помогают создавать более точные модели того, что может произойти, если подобное столкновение случится в будущем.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Комментарии