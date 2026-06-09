О мероприятии

Еще десять лет назад в России просмотр познавательных телеканалов был весьма нишевым развлечением. Сегодня это — один из самых востребованных и стабильных сегментов медиарынка.

На примере телеканалов «Моя Планета» и «Живая Планета» старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Лобашов разберет, что происходит в мире современного познавательного вещания. Обсудит актуальные форматы и гибридные жанры, расскажет про конкретные драматургические схемы, которые удерживают внимание зрителя, а также эффективные контент-стратегии для узкопрофильных каналов сегодня.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация