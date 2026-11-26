Ученые нашли способ избежать замерзания биодизельного топлива даже при сильных морозах. Авторы изменили структуру молекул в составе топлива так, что температура его замерзания снизилась с -9°С до -30°С. Предложенная технология поможет получать экологичное горючее и смазочные материалы из растительного сырья для использования в условиях Арктики.

Использование бензина и дизеля приводит к выбросам углекислого газа в атмосферу, а запасы нефти постепенно истощаются, поэтому им необходимы альтернативы. Так, например, из растительных масел и животных жиров химики уже научились получать биодизель — возобновляемое и экологически чистое топливо. Однако у него есть серьезный недостаток: при низких температурах (меньше -9°С–0°С) он застывает, делая работу двигателя невозможной. Особенно остро эта проблема стоит в регионах с суровым климатом, в том числе в российской Арктике.

До сих пор с замерзанием биодизеля боролись, добавляя в него присадки или обычный дизель. Это усложняло производство и уменьшало долю возобновляемого компонента, делая топливо менее экологичным. Поэтому ученые ищут другие подходы.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) нашли способ повысить морозостойкость биодизеля, предложив изменить структуру растительных масел, из которых состоит топливо. Для этого молекулы сначала «разрезали» на более короткие фрагменты с помощью перекиси водорода и вольфрамовой кислоты, которые затем соединили со спиртами, получив таким образом смеси сложных эфиров. Химики использовали простые реакции, не требующие дорогих и токсичных реактивов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Energy & Fuels.

Улучшенные низкотемпературные свойства по сравнению с традиционным биодизелем / © Антон Потороченко / СПбГУ

Авторы протестировали шесть различных спиртов для улучшения низкотемпературных свойств и выяснили, что самым эффективным оказался 2-этилгексанол. Топливо, молекулы которого содержали фрагменты этого спирта, оставалось жидким даже спустя сутки охлаждения до -25 °С, а его стандартная температура застывания составила -36°С (против -6°С у обычного биодизеля из того же сырья). При этом модифицированное биотопливо сохранило высокую энергоемкость и показало высокую температуру вспышки (142–160°С), что делает его пожаробезопасным.

Чтобы доказать универсальность метода, ученые провели эксперименты с девятью растительными маслами, включая рапсовое, подсолнечное, оливковое и горчичное. Лучшие результаты показали рапсовое и горчичное масла: температура застывания эфиров на их основе снизилась до -30°С и -24°С соответственно, тогда как обычный биодизель из этих масел застывал уже при -9°С.

Авторы статьи: руководитель проекта — Антон Потороченко (слева) — и руководитель лаборатории каталитических процессов — Константин Родыгин (справа) / © Антон Потороченко / из личного архива

«Предложенная технология позволит адаптировать существующие экологичные виды топлива к холодным регионам, включая Арктику, и создавать зимние сорта биодизеля и незамерзающие смазочные материалы. В дальнейшем мы планируем подобрать и протестировать гетерогенные катализаторы для окислительного расщепления растительного сырья, что упростит очистку продукта и позволит использовать катализатор повторно. Параллельно мы работаем над новыми каталитическими системами для стадии этерификации (взаимодействия образующихся кислот со спиртами), чтобы сделать получение сложных эфиров еще более эффективным и экологичным», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Антон Потороченко, младший научный сотрудник лаборатории каталитических процессов Санкт-Петербургского государственного университета.

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