В Средние века море размывало берега у множества английских городов. Как показали археологические данные, в XI–XIII веках горожане укрепляли берег бытовым мусором и песчаным илом, которыми засыпали промоины.

О наводнениях в Англии многое известно по городским счетам, распоряжениям властей и прошениям о помощи. В 1361 году, например, Шрусбери получил право в течение 10 лет взимать сбор на ремонт городских стен, поскольку река Северн так сильно подмыла их основание, что жители опасались обрушения. Но восстановить, как именно боролись с наводнениями после таких инцидентов, очень сложно.

Однако такие научные работы тоже есть. В 2009 году ученые сопоставили письменные источники с археологическими находками средневекового порта. В углублениях, оставленных водой, лежали отходы и песчаный ил. По расположению этих слоев археологи заключили, что жители засыпали промоины, чтобы укрепить склон. В том же городе нашли следы уборки после бедствия.

Авторы нового исследования собрали подобные наблюдения по всей Англии. Основное внимание археологи уделили периоду с 1200 по 1700 год. Для получения наиболее широких выводов они искали сведения об отложениях, оставленных водой, о ремонте после затопления и сооружениях, которые должны были выдержать следующий паводок.

Также они нанесли на карту поймы, заливные луга и защитные сооружения. Это позволило сопоставить находки, которые прежде описывали по отдельности и с разными целями. Результаты опубликовали в журнале International Journal of Historical Archaeology.

Так, в городе Уисбич археологи обнаружили прослойки светлого глинистого ила с остатками камыша. Они считают, что стебли могло вырвать течением, когда река вышла из берегов. В других отложениях того же города нашли кости морских рыб, в том числе трески, камбалы и ската. Рыбу могло забросить на сушу во время шторма или особенно высокого прилива.

Еще интереснее то, что после ухода воды горожане порой меняли высоту участка. В Кингс-Линне поверх наносов исследователи обнаружили грунт, которым жители выравнивали и поднимали поверхность земли.

В других местах воде заранее оставляли проход. Для этого к мостам пристраивали дополнительные арки, через которые река могла течь в половодье. В сельской местности ту же задачу в масштабе целой долины решали пойменные луга. Их оставляли открытыми для сезонного разлива, чтобы вода занимала земли, где она меньше мешала людям.

В XI-XIII веках жители английского порта Нью-Ромни укрепляли берег бытовым мусором. Когда море размывало склон пляжа, горожане засыпали промоины отходами из мусорных куч и песчаным илом. При раскопках археологи нашли эту смесь именно там, где вода вымыла часть склона. Среди мусора сохранились черепки посуды, по которым исследователи и определили, когда жители ремонтировали берег.

В некоторых же случаях удалось даже воссоздать последовательность нескольких наводнений и ликвидации их последствий. Например, в Хемингтоне проходила дорога, связывавшая Лондон с севером Англии. При раскопках гравийного карьера археологи обнаружили остатки трех сменявших друг друга средневековых мостов. Все три разрушила вода. У одного из них паводок поднял деревянную опору и перебросил ее через соседнее основание, заполненное камнем.

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Андрей Серегин 225 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.