Live: 12-й тестовый запуск ракеты Starship
Полноценные испытания «в железе» двухступенчатой ракеты Starship, выводящей в космос вторую ступень-корабль с таким же названием, начались весной 2023 года. Спустя три года уже очевидно, что они серьезно затянулись. Хотя в их ходе уже удалось добиться и точной посадки первой ступени на посадочную башню, и даже ее повторного использования, говорить о том, что программа идет как задумано, не приходится. Она отстает от первоначальных планов компании как минимум на год. Ниже вы можете увидеть прямую трансляцию с космодрома Старбэйз в Техасе:
Из-за этого в СМИ часто говорят о том, что на пятки SpaceX якобы наступают и китайцы, и компания Джеффа Безоса Blue Origin с ее лунным посадочным модулем. Хотя конструкции ракет и лунных кораблей у китайцев и у Безоса действительно намного проще, на практике пока никто из них не запустил в космос связку из сверхтяжелой ракеты и корабля для пилотируемого полета на Луну, что заставляет относиться к таким предположениям со скепсисом.
Но это не значит, что программе Starship некуда торопиться: на сегодня на нее израсходовано уже 15 миллиардов долларов, едва ли не восемь процентов от цены проекта МКС или лунной программы США. Для государственного космоса это небольшие деньги, скажем, ракета SLS и корабль Orion в связке уже обошлись США в 41 миллиард долларов. Но для Маска, когда-то создавшего ракету Falcon 9 и корабль Dragon меньше, чем за миллиард долларов, и 15 миллиардов — очень много.
Такая сумма обусловлена в основном тем, что ракета хочет добиться сразу нескольких результатов, невиданных в человеческой истории. Во-первых, она самая большая с большим отрывом (в полтора раза больше ракеты, доставлявшей астронавтов на Луну полвека назад). Во-вторых, она самая многодвигательная. В-третьих, это первая в истории полностью многоразовая космическая система (у шаттлов основные баки были одноразовыми). В-четвертых, это первая земная ракета на метановом горючем. В-пятых, это первая в истории ракета с полнопоточными жидкостными ракетными двигателями с полной газификацией компонентов. В-шестых, это первая в истории ракета из ненаддутой нержавейки. И мы затронули лишь наиболее важные новшества, всего же их больше.
Поэтому за прошлые 11 испытаний отработано было многое, но говорить о полной отладке системы все еще рано. После длительного семимесячного перерыва в испытательных полетах нам предстоит первый полет Starship V3, третьей версии новой системы. У нее множество принципиально новых решений, не применявшихся на предыдущих версиях Starship. Поэтому не исключено, что и в этом полете что-то пойдет не так.
Основные цели 12-го испытательного полета включают более быстрый набор скорости, чем раньше (за счет большей тяги двигателей). Двигатели второй ступени начнут работать еще до ее отделения от первой (до Маска в американской космонавтике так не делал никто), после разделения первая ступень совершит тормозной маневр и мягко опустится к Мексиканскому заливу. После зависания с нулевой скоростью, имитирующего мягкую посадку на башню, первая ступень упадет в залив. В первом полете новой версии ракеты ее спасение не предусмотрено — сперва хотят убедиться, что все в ней работает штатно.
Корабль-вторая ступень тем самым выйдет на незамкнутую орбиту. Полет будет суборбитальным (без витков вокруг Земли), чтобы удовлетворять правилам американских регуляторных органов. Выход на замкнутую орбиту они разрешат лишь после накопления безаварийного опыта испытательных полетов системы.
На орбите корабль откроет шлюз и выпустит в космос два десятка макетов спутников Starlink V3. Два из них фактически будут спутниками Starlink V3 с камерами. Их задача — слегка маневрировать, чтобы заснять корабль из космоса, с малого расстояния. Среди дополнительных тестов — перезапуск двигателя Raptor 3 в космосе, нужный, чтобы проверить возможность маневрирования и стыковки Starship на орбите. Это требуется для дозаправки перед лунными или марсианскими миссиями.
В этот раз у Starship изменена схема теплозащиты и расположения рулящих «плавников». Последние должны меньше нагреваться благодаря переносу их в зону меньших аэродинамических возмущений.
После входа в атмосферу корабль перезапустит три из своих двигателей и сымитирует мягкую посадку «на башню», с околонулевой скоростью на зависании. Затем он мягко упадет в океан с небольшой высоты.
