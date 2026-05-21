  • 21 мая, 22:15
  • Александр Березин
  • 43

Live: 12-й тестовый запуск ракеты Starship

Стартовое окно для крупнейшей ракеты в земной истории откроется 22 мая, в 01:30 ночи по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за час до запуска. Вероятность переноса по причине погоды довольно велика, и все же крайне важный для современной космонавтики пуск может состояться этой ночью.
Новый испытательный пуск должен стать важным звеном перед первым пуском автоматической версии Starship на Марс. Несмотря на задержки программы, такие пуски все еще планируются в 2020-х годах / © SpaceX

Полноценные испытания «в железе» двухступенчатой ракеты Starship, выводящей в космос вторую ступень-корабль с таким же названием, начались весной 2023 года. Спустя три года уже очевидно, что они серьезно затянулись. Хотя в их ходе уже удалось добиться и точной посадки первой ступени на посадочную башню, и даже ее повторного использования, говорить о том, что программа идет как задумано, не приходится. Она отстает от первоначальных планов компании как минимум на год. Ниже вы можете увидеть прямую трансляцию с космодрома Старбэйз в Техасе:

Из-за этого в СМИ часто говорят о том, что на пятки SpaceX якобы наступают и китайцы, и компания Джеффа Безоса Blue Origin с ее лунным посадочным модулем. Хотя конструкции ракет и лунных кораблей у китайцев и у Безоса действительно намного проще, на практике пока никто из них не запустил в космос связку из сверхтяжелой ракеты и корабля для пилотируемого полета на Луну, что заставляет относиться к таким предположениям со скепсисом.

Live: 12-й тестовый запуск ракеты Starship / © SpaceX

Но это не значит, что программе Starship некуда торопиться: на сегодня на нее израсходовано уже 15 миллиардов долларов, едва ли не восемь процентов от цены проекта МКС или лунной программы США. Для государственного космоса это небольшие деньги, скажем, ракета SLS и корабль Orion в связке уже обошлись США в 41 миллиард долларов. Но для Маска, когда-то создавшего ракету Falcon 9 и корабль Dragon меньше, чем за миллиард долларов, и 15 миллиардов — очень много.

Такая сумма обусловлена в основном тем, что ракета хочет добиться сразу нескольких результатов, невиданных в человеческой истории. Во-первых, она самая большая с большим отрывом (в полтора раза больше ракеты, доставлявшей астронавтов на Луну полвека назад). Во-вторых, она самая многодвигательная. В-третьих, это первая в истории полностью многоразовая космическая система (у шаттлов основные баки были одноразовыми). В-четвертых, это первая земная ракета на метановом горючем. В-пятых, это первая в истории ракета с полнопоточными жидкостными ракетными двигателями с полной газификацией компонентов. В-шестых, это первая в истории ракета из ненаддутой нержавейки. И мы затронули лишь наиболее важные новшества, всего же их больше.

Поэтому за прошлые 11 испытаний отработано было многое, но говорить о полной отладке системы все еще рано. После длительного семимесячного перерыва в испытательных полетах нам предстоит первый полет Starship V3, третьей версии новой системы. У нее множество принципиально новых решений, не применявшихся на предыдущих версиях Starship. Поэтому не исключено, что и в этом полете что-то пойдет не так.

Основные цели 12-го испытательного полета включают более быстрый набор скорости, чем раньше (за счет большей тяги двигателей). Двигатели второй ступени начнут работать еще до ее отделения от первой (до Маска в американской космонавтике так не делал никто), после разделения первая ступень совершит тормозной маневр и мягко опустится к Мексиканскому заливу. После зависания с нулевой скоростью, имитирующего мягкую посадку на башню, первая ступень упадет в залив. В первом полете новой версии ракеты ее спасение не предусмотрено — сперва хотят убедиться, что все в ней работает штатно.

Корабль-вторая ступень тем самым выйдет на незамкнутую орбиту. Полет будет суборбитальным (без витков вокруг Земли), чтобы удовлетворять правилам американских регуляторных органов. Выход на замкнутую орбиту они разрешат лишь после накопления безаварийного опыта испытательных полетов системы.

На орбите корабль откроет шлюз и выпустит в космос два десятка макетов спутников Starlink V3. Два из них фактически будут спутниками Starlink V3 с камерами. Их задача — слегка маневрировать, чтобы заснять корабль из космоса, с малого расстояния. Среди дополнительных тестов — перезапуск двигателя Raptor 3 в космосе, нужный, чтобы проверить возможность маневрирования и стыковки Starship на орбите. Это требуется для дозаправки перед лунными или марсианскими миссиями.

В этот раз у Starship изменена схема теплозащиты и расположения рулящих «плавников». Последние должны меньше нагреваться благодаря переносу их в зону меньших аэродинамических возмущений.

После входа в атмосферу корабль перезапустит три из своих двигателей и сымитирует мягкую посадку «на башню», с околонулевой скоростью на зависании. Затем он мягко упадет в океан с небольшой высоты.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
21 мая, 15:41
Татьяна Зайцева

Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище

Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.

Медицина
# депрессия
# нутриенты
# психиатрия
# психическое здоровье
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
