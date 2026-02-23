  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
23 февраля, 09:23
Где на Земле чаще всего идут дожди — рейтинг городов планеты

Дождь влияет на жизнь миллионов людей по всему миру, но в некоторых местах он почти никогда не прекращается. Новые климатические данные выделяют десять городов с наибольшей частотой осадков в году, измеряемой количеством дождливых дней.

Согласно этому рейтингу, в списке доминируют города, расположенные в экваториальных и тропических зонах, где география и атмосферная циркуляция создают почти ежедневные осадки. Эти показатели совпадают с независимыми климатическими данными, отслеживающими распределение осадков в тысячах точек по всему миру.

Буэнавентура, Колумбия – 258 дождливых дней. Возглавляет список Буэнавентура, портовый город на побережье Тихого океана в Колумбии. Местные жители сталкиваются с дождем примерно 258 дней в году. Такая частота объясняется тропическим климатом с обилием влаги, приносимой с Тихого океана, а также близлежащими горами, которые заставляют влажный воздух подниматься и конденсироваться.

Сама Колумбия считается одной из самых влажных стран мира, с одними из наибольших годовых суммарных осадков на планете благодаря экваториальному положению и разнообразному рельефу.

Манисалес, Колумбия – 257 дождливых дней. Следом идет Манисалес, еще один колумбийский город, известный своим кофе и прохладным высокогорным климатом. Его расположение на склонах Анд привлекает постоянную облачность и осадки, около 257 дождливых дней в году.

Сан-Вито, Коста-Рика, и Кито, Эквадор – по 253 дня. Следующие позиции занимают Коста-Рика и Эквадор. Сан-Вито на юге Коста-Рики и Кито, столица Эквадора, расположенные высоко в Андах, получают в среднем по 253 дождливых дня в году. В этих регионах важную роль играют зона межтропической конвергенции и местные горные микроклиматы, поддерживающие почти круглогодичные осадки.

Санголки, Эквадор – 245 дождливых дней. Недалеко от Кито находится Санголки, еще одно андинское поселение, где влажные условия — норма. Около 245 дождливых дней в году отражают общую тенденцию интенсивных осадков в экваториальных высокогорьях.

Экваториальная Гвинея, Эквадор, Индонезия – по 244 дня. Три города делят показатель 244 дождливых дня: Ниэфанг и Микомесенг в Экваториальной Гвинее, Баньос в Эквадоре и Тимику в Индонезии. Все они находятся в тропических дождевых лесах у экватора, где интенсивное солнечное тепло и конвергенция влаги обеспечивают ежедневные ливни и грозы большую часть года.

Дуала, Камерун – 243 дождливых дня. Закрывает десятку Дуала в Камеруне, Африка. В среднем 243 дождливых дня в году этот портовый город на заливе Гвинеи получает сильные, часто проливные осадки, приносимые Атлантическим океаном и сезонными муссонными ветрами.

Дождь распределен по миру неравномерно. Экваториальный пояс, проходящий через Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию, получает наибольшее количество осадков в целом.

