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Ракета Falcon 9 компании SpaceX совершила 300-й успешный запуск

Falcon 9 запустил индонезийский телекоммуникационный спутник связи Merah Putih 2 со станции космических сил на мысе Канаверал (Флорида, США) 20 февраля, в 23:11 по московскому времени, и вывел его на орбиту спустя 34,5 минуты. Таким образом носитель компании SpaceX совершил 300-ю успешную миссию.

Ракета-носитель Falcon 9 запускает в космос индонезийский телекоммуникационный спутник связи Merah Putih 2 / © SpaceX

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1067 села на платформу после своего 17-го полета, а спутник был развернут на орбите.

Ракета-носитель Falcon 9 запускает в космос индонезийский телекоммуникационный спутник связи Merah Putih 2 / © SpaceX

Ракету Falcon 9 впервые запустили в июне 2010 года. Всего один старт — тот самый первый — не был удачным.

Ракета-носитель Falcon 9 запускает в космос индонезийский телекоммуникационный спутник связи Merah Putih 2 / © SpaceX

© VideoFromSpace