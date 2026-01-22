Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: самые влиятельные паспорта стран в 2026 году
Паспорт — это не просто документ для путешествий. Для миллионов людей он определяет возможности: где можно работать, учиться, инвестировать или даже мечтать о следующей поездке. Одни паспорта открывают двери почти везде, другие же сопровождаются длинными визовыми очередями и бумажной волокитой.
Согласно данным Henley Passport Index 2026, которые ранжируют паспорта по числу стран, куда их владельцы могут попасть без предварительной визы, небольшая группа государств сейчас лидирует в глобальной мобильности.
В 2026 году сильнейший паспорт в мире принадлежит Сингапуру. Владельцы сингапурского паспорта могут путешествовать без визы или получать визу по прибытии в 192 страны — это максимальное число за всю историю индекса.
Такая позиция отражает долгосрочное дипломатическое влияние страны, стабильное управление и прочные двусторонние соглашения. Henley & Partners отмечает, что азиатские государства в последние десять лет последовательно расширяют доступ к путешествиям через целенаправленную дипломатию и экономическую открытость.
Европа продолжает удерживать верхние позиции. Пять европейских стран — Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария — делят титул сильнейших паспортов Европы, каждый из которых дает безвизовый доступ в 186 стран. Россия поднялась на четыре позиции по сравнению с 2025-м и оказалась на 46-м месте. Владельцам российского паспорта доступны без виз 113 стран.
Сила европейских паспортов тесно связана с Шенгенской зоной, высоким уровнем регионального сотрудничества и многочисленными взаимными соглашениями с государствами Америки, Азии и Африки. Данные Henley показывают, что Европа остается частью света с наибольшей концентрацией высокорейтинговых паспортов.
В Северной Америке сильнейший паспорт у Канады, предоставляющий доступ в 181 страну без предварительной визы. Сила канадского паспорта объясняется стабильными международными отношениями, низким риском нарушения визового режима и прочным положением страны в глобальной дипломатии. Хотя США остаются высоко в рейтинге, в 2026 году Канада опережает их по общему числу стран с безвизовым доступом.
В Океании лидерство удерживает Новая Зеландия с паспортом, который позволяет путешествовать без визы в 183 страны. Высокая позиция Новой Зеландии обусловлена ее репутацией политически стабильного государства, низким миграционным риском и надежной системой контроля границ. Данные Henley показывают, что за последнее десятилетие Новая Зеландия последовательно улучшала свои позиции, часто обгоняя более крупные экономики.
Сильнейший паспорт Южной Америки принадлежит Чили, открывающему доступ в 175 стран. Чили выделяется обширными соглашениями о путешествиях с Европой, Азией и Северной Америкой, а также активным участием в региональных блоках. Страна остается одной из немногих в Южной Америке с безвизовым доступом к системе ESTA США и ряду азиатских государств.
На африканском континенте лидирует Сейшельские Острова с безвизовым доступом в 154 страны. Несмотря на небольшое население, Сейшельские Острова выигрывают от внешне ориентированной политики и сильной дипломатии, ориентированной на туризм. Данные Henley показывают, что Сейшелы стабильно превосходят гораздо более крупные экономики Африки по уровню свободы путешествий.
