  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
22 февраля, 09:31
Рейтинг: +89
Посты: 155

Инфографика: мировые запасы меди — сколько тонн хранится в недрах Земли?

На протяжении всей истории человечество извлекло из земли примерно 700 миллионов тонн меди. По данным Геологической службы США (USGS), этого хватило бы, чтобы заполнить куб со стороной около 430 метров.

Сообщество
# инфографика
# медь
# металлы
# статистика
Инфографика: мировые запасы меди — сколько тонн хранится в недрах Земли? / © World Visualized
Инфографика: мировые запасы меди — сколько тонн хранится в недрах Земли? / © World Visualized

Статистика показывает, что выявленные месторождения меди — то есть те, которые уже открыты, но еще не разработаны — содержат около 2,1 миллиарда тонн металла. Если прибавить к этому уже добытую медь, общий объем известной меди достигает примерно 2,8 миллиарда метрических тонн.

Но вот что действительно впечатляет:

  • По оценкам геологов, еще не открытые месторождения могут содержать дополнительные 3,5 миллиарда тонн меди, скрытой глубоко под землей;
  • В сумме это означает, что общая масса меди на Земле — добытой, известной и еще не найденной — может составлять около 6,3 миллиарда тонн. Такой объем образовал бы куб почти 890 метров в каждую сторону.

Иными словами, до сих пор было добыто лишь около 11 % предполагаемого объёма меди на планете.

Причина, по которой медь так важна, заключается в том, что это фундаментальный материал для всего: от электрических проводов и водопроводных систем до возобновляемых источников энергии и аккумуляторов для электромобилей. Ее проводимость, долговечность и возможность переработки делают медь незаменимой в современной инфраструктуре.

Неудивительно, что спрос на медь резко вырос в последние годы. Технологии, связанные с электрификацией, «зеленой» энергией, электромобилями и даже инфраструктурой для искусственного интеллекта, во многом зависят от меди.

Согласно отраслевым отчетам, мировой спрос на медь может значительно вырасти в ближайшее десятилетие по мере ускорения перехода на чистую энергетику.

Хотя огромные запасы меди остаются еще не открытыми, большинство выявленных месторождений сосредоточено в нескольких странах: Чили остается мировым лидером по запасам и добыче меди, здесь расположены одни из крупнейших рудников планеты. За ней следуют Перу и Австралия с обширными медными месторождениями, снабжающими мировые рынки. Также среди крупнейших держателей известных запасов меди — Россия и Демократическая Республика Конго.

Несмотря на ключевую роль меди в мировой экономике, недавние геологоразведочные работы с трудом открывают новые крупные месторождения. Анализ S&P Global показал, что в период с 1990 по 2023 год было идентифицировано 239 месторождений меди, соответствующих строгим критериям размера, с общим объемом около 1,315 миллиарда тонн. Однако число открытий в последние годы сокращается.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
850
Чувство ритма. Нейробиология точности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Фев
500
Квазары: ультраяркие космические машины
Московский Планетарий
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
20 февраля, 08:00
Максим Абдулаев

Древние предки эукариот научились дышать кислородом до симбиоза с бактериями

Исследование международной группы биологов показало, что асгард-археи, ближайшие микробные родственники эукариот, обладают генетическим аппаратом для кислородного дыхания. Это открытие опровергло представления о том, что общие предки всех растений, грибов и животных были строгими анаэробами и жили в бескислородной среде. Вероятно, археи научились использовать кислород еще до симбиоза с бактериями, которые впоследствии стали митохондриями.

Биология
# анаэробные микроорганизмы
# археи
# аэробные микробы
# кислородная катастрофа
# митохондрии
# эндосимбиоз
21 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Технологии
# Microsoft
# лазеры
# стекло
# фемтосекундные лазеры
# хранение данных
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
17 февраля, 09:00
ТГУ

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

ТГУ
# гражданская война
# история
# Красная армия
# общественное восприятие
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Метод измерения световых сигналов повысил точность контроля качества лекарств

    21 февраля, 16:10

  2. Древнейшая человеческая стоянка за пределами Африки оказалась на полмиллиона лет старше, чем считали

    21 февраля, 12:39

  3. В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

    21 февраля, 12:18

  4. Две бактерии-комменсала сообща разрушили защитную слизистую стенку кишечника и вызвали хронический запор у мышей

    21 февраля, 11:00
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

RusLaN Weryvellskiy
55 секунд назад
Кино, да, но только лёгкое.

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Григорий Климов
4 минуты назад
О, эксперт подтянулся, сечас гарный хлопец нам и расскажет про то, строить будут ,,великие,, копатели Чёрного моря😂😂😂. Они во все щели сейчас

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Igor
28 минут назад
Алексей, да да , у нас во все рост) и впереди мы на лет 50-70, только отрицательно)

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Иван Иванов
1 час назад
StaSrus, Нет, ворье его продадо жулику - перекупу... А тот его оставил в ангаре "ждать цены". Там и умер "Буран" под обвалом...

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Иван Иванов
1 час назад
Игорь, Но это было 38 лет назад!

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Иван Иванов
1 час назад
Василий, Не от "нас". О Советского Союза! А "мы" - просто воровской паханат...

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Влад М
1 час назад
Алексей, Вы вот так просто взяли и сразу раскрыли все наши достижения во всех технологических областях, хорошо промолчали про Супер-компьютер.

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Виталий Карпов
1 час назад
Им там холодно наверное раз ещё и дата-цетрами собираются все вокруг греть...

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Кино Киноев
1 час назад
Порно можно на таком носителе хранить?

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Кино Киноев
1 час назад
Paul, Та-ак, и кто же интересно должен прочесть его латиницу? Американцы? Или он хочет своим заклятым врагам-хорватам насолить? Или он просто уже в

Инфографика: похожие по форме страны мира

Кино Киноев
1 час назад
А говорили "пластик не опасен..."

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Сергей Дусаков
4 часа назад
Adriano, Израилю не запретили участвовать в похожей ситуации.

Рейтинг стран по количеству медалей зимних Олимпийских игр

Шынгыс Басалхаев
4 часа назад
test, какую историю? Которую ещё Петя 1 заставил переписать Карамзину, кстати потомку золотоордынского беклярбека Кара Мурзы. Какие иранцы, не смеши

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Констатин Ильич
6 часов назад
Макс, не достроят этого ничего, бросят также как и острова в море. Это не страшно, начнут что-нибудь другое строить. Главное - начать и привлечь

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Estes
6 часов назад
Вячеслав, нарыли что-то секретное, технологии Прежних? Под видом тупого проекта провели изыскания ?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Констатин Ильич
6 часов назад
LNarel, и ещё - немного сомнительная идея охлаждать дата-центры в пустыне.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Austris Dortholcs
6 часов назад
Denavrus, по средней зарплате вы далеко в заднице..

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

test test
6 часов назад
Pan, конь, твой народ кочевой был всю жизнь, та земля где ты живёшь, была заселена иранским народом, а история государственности Казахстана началась

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Иван Колупаев
7 часов назад
Denavrus, ну если верить статистике у нас количество долларовых миллиардеров выросло за 2022-2025 годы до 146 и превысило показатель 2021 года (115-123) Так что вы

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Evgenia Vavilova
7 часов назад
Дмитрий, если вы про SPhotonix, то они на чистом кварцевом стекле технологию строят, это в 20 и более раз дороже только материалу + оборудование для

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно