Инфографика: мировые запасы меди — сколько тонн хранится в недрах Земли?

На протяжении всей истории человечество извлекло из земли примерно 700 миллионов тонн меди. По данным Геологической службы США (USGS), этого хватило бы, чтобы заполнить куб со стороной около 430 метров.

Инфографика: мировые запасы меди — сколько тонн хранится в недрах Земли? / © World Visualized

Статистика показывает, что выявленные месторождения меди — то есть те, которые уже открыты, но еще не разработаны — содержат около 2,1 миллиарда тонн металла. Если прибавить к этому уже добытую медь, общий объем известной меди достигает примерно 2,8 миллиарда метрических тонн.

Но вот что действительно впечатляет:

По оценкам геологов, еще не открытые месторождения могут содержать дополнительные 3,5 миллиарда тонн меди, скрытой глубоко под землей;

В сумме это означает, что общая масса меди на Земле — добытой, известной и еще не найденной — может составлять около 6,3 миллиарда тонн. Такой объем образовал бы куб почти 890 метров в каждую сторону.

Иными словами, до сих пор было добыто лишь около 11 % предполагаемого объёма меди на планете.

Причина, по которой медь так важна, заключается в том, что это фундаментальный материал для всего: от электрических проводов и водопроводных систем до возобновляемых источников энергии и аккумуляторов для электромобилей. Ее проводимость, долговечность и возможность переработки делают медь незаменимой в современной инфраструктуре.

Неудивительно, что спрос на медь резко вырос в последние годы. Технологии, связанные с электрификацией, «зеленой» энергией, электромобилями и даже инфраструктурой для искусственного интеллекта, во многом зависят от меди.

Согласно отраслевым отчетам, мировой спрос на медь может значительно вырасти в ближайшее десятилетие по мере ускорения перехода на чистую энергетику.

Хотя огромные запасы меди остаются еще не открытыми, большинство выявленных месторождений сосредоточено в нескольких странах: Чили остается мировым лидером по запасам и добыче меди, здесь расположены одни из крупнейших рудников планеты. За ней следуют Перу и Австралия с обширными медными месторождениями, снабжающими мировые рынки. Также среди крупнейших держателей известных запасов меди — Россия и Демократическая Республика Конго.

Несмотря на ключевую роль меди в мировой экономике, недавние геологоразведочные работы с трудом открывают новые крупные месторождения. Анализ S&P Global показал, что в период с 1990 по 2023 год было идентифицировано 239 месторождений меди, соответствующих строгим критериям размера, с общим объемом около 1,315 миллиарда тонн. Однако число открытий в последние годы сокращается.