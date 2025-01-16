Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На Луну полетел домик с двускатной крышей
Ракета Falcon 9 запустила в космос посадочный аппарат, который несет небольшой луноход, диск памяти с записями на 275 языках, а самым забавным полезным грузом стал миниатюрный арт-объект — модель классического уютного домика с двускатной крышей. Впрочем, автор идеи необычного проекта признал, что «полезным» этот груз не назовешь, тем не менее он мечтал увидеть его на Луне 25 лет.
Как ранее писал Naked Science, c мыса Канаверал 15 января стартовала ракета Falcon 9 сразу с двумя лунными миссиями на борту, которые после вывода в космос полетели каждый своим путем. Оба запущенных аппарата созданы частными компаниями. Один из них называется Blue Ghost и используется в рамках программы NASA по коммерческой доставке грузов на Луну в помощь новой лунной программе «Артемида». Он должен будет высадиться ориентировочно в Море Кризисов в начале марта.
Другую миссию — под названием Hakuto-R Mission 2 — разработала японская компания ispace. Ее основная часть — лунный посадочный модуль Resilience высотой более двух метров и такой же ширины. Его создали, по сути, точно с такой же целью, как и Blue Ghost, — продемонстрировать технологию, чтобы в дальнейшем предлагать свои услуги мировой космонавтике.
Как следует из последней части названия миссии, это уже вторая попытка ее полностью осуществить: первый, точно такой же аппарат разбился на Луне в 2023 году, поскольку бортовой компьютер неправильно рассчитал высоту.
Нынешний японский частный модуль, как и прошлый, «взял с собой» небольшой луноход, только в первом неудачном случае это было произведение Объединенных Арабских Эмиратов, а для новой миссии компания создала ровер самостоятельно. Высота планетохода под названием Tenacious — всего 26 сантиметров, весит он пять килограммов (на Земле). Инженеры называют аппарат «микролуноходом».
При скромных габаритах он может не только ездить по Луне, но и делать там полезное дело: зачерпывать своим «совком» лунный грунт и в подробностях снимать его на камеру. Это позволит собрать много интересной информации, к примеру, о свойствах лунной пыли, с назойливостью которой в свое время столкнулись астронавты «Аполлонов».
Кроме того, на борту Hakuto-R Mission 2 есть два необычных груза. Один из них — никелевая пластина, на которой методом наногравировки на 275 языках «начертаны» слова преамбулы устава ЮНЕСКО: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». На диск также записана целая коллекция великих произведений живописи и литературы, в том числе текст книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Носитель информации назвали «Диском памяти». Как легко догадаться, его создание было инициативой ЮНЕСКО. Организаторы этого проекта видят в нем «капсулу времени»: диск, по расчетам, вполне способен выдерживать экстремальные условия на лунной поверхности долгие миллионы лет, поэтому может служить носителем памяти о человечестве и его культурном наследии.
Наконец, самая, пожалуй, своеобразная часть миссии — примерно 10-сантиметровая алюминиевая модель самого обыкновенного дома с двускатной крышей, расписанная устойчивой к радиации краской. Это творение шведского художника Микаэля Генберга, который назвал свою идею «безумной, но поэтичной». По словам Генберга, он уже четверть века мечтает увидеть на Луне один из тех уютных домиков, которые так любит в родной Швеции. На осуществление этой мечты он собирал пожертвования и накопил, по опубликованным данным, около 7-10 миллионов шведских крон, то есть примерно 65-90 миллионов рублей.
Домик на поверхности естественного спутника Земли должен будет разместить луноход. Для посадки выбрали Море Холода, расположенное к северу от Моря Дождей. Hakuto-R Mission 2 предстоит добираться туда еще несколько месяцев — так рассчитана траектория полета. Прилунение должно состояться лишь этой весной.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?
Веселая география
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии