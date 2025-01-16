На Луну полетел домик с двускатной крышей

Ракета Falcon 9 запустила в космос посадочный аппарат, который несет небольшой луноход, диск памяти с записями на 275 языках, а самым забавным полезным грузом стал миниатюрный арт-объект — модель классического уютного домика с двускатной крышей. Впрочем, автор идеи необычного проекта признал, что «полезным» этот груз не назовешь, тем не менее он мечтал увидеть его на Луне 25 лет.

Как ранее писал Naked Science, c мыса Канаверал 15 января стартовала ракета Falcon 9 сразу с двумя лунными миссиями на борту, которые после вывода в космос полетели каждый своим путем. Оба запущенных аппарата созданы частными компаниями. Один из них называется Blue Ghost и используется в рамках программы NASA по коммерческой доставке грузов на Луну в помощь новой лунной программе «Артемида». Он должен будет высадиться ориентировочно в Море Кризисов в начале марта.

Другую миссию — под названием Hakuto-R Mission 2 — разработала японская компания ispace. Ее основная часть — лунный посадочный модуль Resilience высотой более двух метров и такой же ширины. Его создали, по сути, точно с такой же целью, как и Blue Ghost, — продемонстрировать технологию, чтобы в дальнейшем предлагать свои услуги мировой космонавтике.

Как следует из последней части названия миссии, это уже вторая попытка ее полностью осуществить: первый, точно такой же аппарат разбился на Луне в 2023 году, поскольку бортовой компьютер неправильно рассчитал высоту.

Лунный посадочный аппарат Hakuto-R (художественное изображение) / © ispace

Нынешний японский частный модуль, как и прошлый, «взял с собой» небольшой луноход, только в первом неудачном случае это было произведение Объединенных Арабских Эмиратов, а для новой миссии компания создала ровер самостоятельно. Высота планетохода под названием Tenacious — всего 26 сантиметров, весит он пять килограммов (на Земле). Инженеры называют аппарат «микролуноходом».

При скромных габаритах он может не только ездить по Луне, но и делать там полезное дело: зачерпывать своим «совком» лунный грунт и в подробностях снимать его на камеру. Это позволит собрать много интересной информации, к примеру, о свойствах лунной пыли, с назойливостью которой в свое время столкнулись астронавты «Аполлонов».

Луноход Tenacious / © ispace

Кроме того, на борту Hakuto-R Mission 2 есть два необычных груза. Один из них — никелевая пластина, на которой методом наногравировки на 275 языках «начертаны» слова преамбулы устава ЮНЕСКО: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». На диск также записана целая коллекция великих произведений живописи и литературы, в том числе текст книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Носитель информации назвали «Диском памяти». Как легко догадаться, его создание было инициативой ЮНЕСКО. Организаторы этого проекта видят в нем «капсулу времени»: диск, по расчетам, вполне способен выдерживать экстремальные условия на лунной поверхности долгие миллионы лет, поэтому может служить носителем памяти о человечестве и его культурном наследии.

Наконец, самая, пожалуй, своеобразная часть миссии — примерно 10-сантиметровая алюминиевая модель самого обыкновенного дома с двускатной крышей, расписанная устойчивой к радиации краской. Это творение шведского художника Микаэля Генберга, который назвал свою идею «безумной, но поэтичной». По словам Генберга, он уже четверть века мечтает увидеть на Луне один из тех уютных домиков, которые так любит в родной Швеции. На осуществление этой мечты он собирал пожертвования и накопил, по опубликованным данным, около 7-10 миллионов шведских крон, то есть примерно 65-90 миллионов рублей.

Домик на поверхности естественного спутника Земли должен будет разместить луноход. Для посадки выбрали Море Холода, расположенное к северу от Моря Дождей. Hakuto-R Mission 2 предстоит добираться туда еще несколько месяцев — так рассчитана траектория полета. Прилунение должно состояться лишь этой весной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.