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Николай Головин
Николай Головин
9 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 573

SpaceX запустила сразу два коммерческих лунных посадочных аппарата

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала 15 января, в 09:11 по московскому времени, с космодрома на мысе Канаверал. Под ее головным обтекателем находились сразу два космических аппарата — Blue Ghost и Resilience, созданные компаниями Firefly Aerospace и ispace соответственно. 

Сообщество
# Firefly Aerospace
# ispace
# SpaceX
# космос
# Луна
Ракета Falcon 9 запустила сразу два коммерческих лунных посадочных аппарата / © SpaceX
Ракета Falcon 9 запустила сразу два коммерческих лунных посадочных аппарата / © SpaceX

Путь Blue Ghost на Луну займет примерно 45 дней, аппарат должен будет совершить посадку в районе Моря Кризисов. Его полезная нагрузка состоит из 10 грузов общей массой 94 килограмма.

Научная программа миссии включает изучение реголита и строения лунных недр, эксперименты по улавливанию сигналов системы GPS на Луне, определение точного расстояния между Землей и ее спутником, испытания радиационно устойчивого компьютера и измерение взаимодействия земной магнитосферы с солнечным ветром.

Художественное изображение посадочного модуля Blue Ghost на поверхности Луны / © Firefly Aerospace 
Художественное изображение посадочного модуля Blue Ghost на поверхности Луны / © Firefly Aerospace 

Resilience достигнет Луны спустя четыре-пять месяцев после запуска. Японский аппарат должен совершить посадку в районе Моря Холода.

На его борту находятся шесть полезных нагрузок: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.

План полета аппарата Resilience / © ispace 
План полета аппарата Resilience / © ispace 

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